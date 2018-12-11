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Рождественская кутья: рецепты с фото пошагово

  • Категория:
    закуска

Ингредиенты

  • пшеница шлифованая
  • мак
  • грецкие орехи
  • изюм
  • мед
  • сахар
  • соль
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Главным символом у православных считается кутья рождественская, рецепт кутьи на Рождество с фото, простые рецепты мы представим вниманию наших читателей. Кутья относится к постным блюдам, ведь Великий пост заканчивается 7 января на праздник Рождества, а праздновать православные начинают в сочельник с появлением первой звезды на небе.

Кутья имеет несколько трактовок в названии – это коливо, сочиво, канун, сыть. Традиции подавать кутью на праздничные и поминальные обеды сохранились еще со времен наших предков славян. Кроме этого, историками зафиксирован факт подачи «сладкой каши» на похоронах в Древней Греции и Византии.

В переводе с древнегреческого кутья означает «вареная пшеница». Для приготовления используют пшеницу, рис, перловку, ячмень, овес и другие зерновые культуры. Заправляют перетертым маком, фруктами, орехами, медом, изюмом.

Рождественская кутья из пшеницы

В старину считалось, что чем богаче и вкуснее кутья, тем больший достаток ожидает семью в наступившем году и хорошая урожайность на полях. В сочельник с появлением первой звезды начинают трапезу с ложки кутьи. Обед заканчивают также ложкой этого блюда, поминая всех усопших родственников.

По правилам готовится кутья рождественская из пшеницы, но в наше время эту культуру стали заменять рисом, перловкой и овсом. Предлагаем рецепт настоящей праздничной кутьи с орехами, медом и изюмом.

Ингредиенты:

  • пшеница шлифованная – 1 стакан;
  • протертый мак – 100 грамм;
  • орехи грецкие – 100 грамм;
  • изюм – 100 грамм;
  • мед по вкусу (для заправки);
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  • Шлифованную пшеницу промыть под проточной водой несколько раз. Вода должна быть холодной, даже ледяной, так как в горячей воде зерно сразу будет пропариваться, и после варки мы получим густую кашицу.

  • После того как хорошо промоем, избавить зерно от лишней воды – откинуть на дуршлаг. Пшеницу залить двумя стаканами холодной воды.

  • Ставим зерно на плиту, перемешиваем. После закипания томить на медленном огне в течение получаса, не открывая крышку. В конце кипячения добавляем соль по вкусу и еще раз перемешиваем.

  • Подготавливаем мак. Заливаем его 70 мл воды, ставим на медленный огонь томиться. После испарения воды в посуде с маком добавляем еще ½ стакана воды и опять накрываем крышкой. Важно, чтобы вода в маке не булькала, она должна постепенно выпариваться.

  • Приступаем к грецким орехам. Измельчаем до необходимой консистенции. Обжариваем на сковороде без масла.

  • Изюм нам нужно залить кипятком так, чтобы вода покрывала продукт на 2 пальца. Когда вода остынет, ее нужно слить через дуршлаг.

  • После того как пшеница сварится, ее также откидываем на дуршлаг, чтобы оставшаяся вода стекла. Прожаренные и остывшие орехи перетираем руками, избавляя их от ненужной шелухи.

  • Мак перетираем с сахаром до тех пор, пока не будет выделяться белая жижа.

  • Подготовленные ингредиенты смешиваем и заправляем медом по вкусу.

  • К столу подаем в красивом блюде, сверху украсив орехами и изюмом. Приятного аппетита!

Кутья рождественская из риса

В супермаркетах и магазинах, как правило, пшеницу трудно найти. Поэтому не всегда у нас есть возможность приготовить рецепт кутьи правильно, как готовили его наши верующие бабушки и прабабушки. Кутья рождественская из риса ничем не будет хуже пшеничной. 

  • А какую вы больше любите есть кутью на Рождество?

Ингредиенты:

  • рис – ½ стакана;
  • измельченный миндаль – ½ стакана;
  • измельченные грецкие орехи – ½ стакана;
  • мак – ½ стакана;
  • изюм – ½ стакана;
  • курага – ½ стакана;
  • мед по вкусу (для заправки).

Способ приготовления:

  • Для начала мак зальем кипятком и оставим его пропариваться на 1,5-2 часа.

  • Курагу предварительно измельчить (можно оставить дольками, если они небольшие). Смешать с изюмом и залить кипятком. Пропаривать в течение 1,5-2 часов. Когда изюм с курагой пропарятся слить воду, она нам будет необходима.

  • В воду, которую мы слили с сухофруктов, добавляем воды до объема 1,5 стакана (300 мл). Ставим на огонь. После закипания в эту жидкость добавить хорошо промытый рис. Накрыть крышкой и варить до готовности на медленном огне не перемешивая.

  • Пока рис варится, измельчаем грецкие орехи и миндаль. Можно мелко нарубить ножом или измельчить в блендере (на усмотрение каждого).

  • Готовый рис снять с плиты и остудить до температуры 50-60 градусов. Если останется немного влаги – это хорошо, так легче будет перемешать крупу с медом. Хорошенько перемешиваем мед и рис.

  • С пропаренного мака слить воду, чтобы осталось немного жидкости. Взбить блендером или измельчить в ступке, можно пропустить через мясорубку. Смешать курагу с изюмом, орехи, миндаль и мак до однородной массы.

  • В полученную кашицу добавить теплый рис, перемешанный с медом. Все ингредиенты смешать до однородности.

Новые рецепты рождественской кутьи

Наше современное христианское общество уже давно отошло от стандартных рецептур традиционной кухни. Рецепты кутьи на Рождество пестрят на просторах интернета в различных вариациях приготовления. Мы также предложим нашим читателям кое-что новенькое и оригинальное. Очень вкусная, аппетитная и сладкая кутья рождественская, рецепт с фото и пошаговое описание ждут вас!

Ингредиенты:

  • булгур – 200 грамм;
  • чернослив – 100 грамм;
  • курага – 100 грамм;
  • миндаль – 100 грамм;
  • грецкие орехи – 60 грамм;
  • финики – 80 грамм;
  • мандариновый сок – 130 грамм (1-2 мандарины);
  • мед – 30 грамм;
  • мята – 3 грамма (для украшения).

Способ приготовления:

  • Булгур хорошо промыть под проточной водой. Залить водой и оставить на 20 минут.

  • Отварить крупу на медленном огне под закрытой крышкой до готовности.

  • Чернослив и курагу залить крутым кипятком, оставить пропариваться на 15-20 минут.

  • Миндаль очистить от шкурки. Чтобы легко было очистить, нужно ошпарить кипятком и оставить на несколько минут. Для украшения оставить несколько миндалин не очищенными. 

  • Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде. После того как они остынут слегка перетереть руками, избавляя орехи от горькой шелухи.

  • Пропаренные сухофрукты достаем из воды и просушиваем на бумажной салфетке. Сухофрукты и финики нарезать мелкой соломкой.

  • Орехи и миндаль измельчить. Можно это сделать ножом или использовать блендер. Все подготовленные ингредиенты смешать с теплым булгуром. Добавить сок мандарина и мед. Опять все перемешать до однородности.

Подавать на праздничном блюде, украсив миндалем и листиками мяты.

Рождественский ужин не проходит без вкусной и ароматной кутьи, ведь она создает праздничную атмосферу в доме и в семье. Приятных праздников!

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11.12.2018
Теги: кутья рождественская из пшеницы из риса рецепты

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