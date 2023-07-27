Порода собак Риджбек — особенности породы с фото

Единственной породой собак из Южной Африки, признанной международной ассоциацией кинологов, является родезийский риджбек. Их изначальное предназначение — охота на львов и других крупных животных.

Краткая история происхождения

Аборигены английской колонии Родезия, территориально расположенной в Африке, путем скрещивания местных собак вывели родезийского риджбека. Главная характеристика, которой должна была обладать собака, — это охранные способности, чтобы в случае необходимости защитить семью и имущество.

Охота — основной род деятельности мужчин, соответственно, им нужен был надежный «напарник». Благодаря выносливости и уникальному качеству приспосабливаться к любым климатическим условиям, сегодня собаки этой породы популярны по всему миру. Чаще всего их заводят в качестве домашних питомцев, вывозят на выставки, но в некоторых случаях привлекают к охоте.

Описание породы

Порода собак тайский риджбек — идеальное сочетание мощи и грациозности одновременно. Статная походка, красивое мускулистое тело, элегантность и благородство приковывают взгляды окружающих. Несмотря на внушительные размеры, животное весьма уравновешенное и умное.

Стандартные особенности внешности:

вес взрослой особи достигает 36 кг при высоте в холке в среднем 69 см;

форма головы симметричная с умеренно широким черепом и выделяющимися скулами;

тонкие губы, крепкие зубы с сильными клыками и правильный ножницеобразный прикус;

в зависимости от цвета глаз нос имеет черный или ливерный окрас;

глаза слегка овальные, могут быть любого цвета — от светлого до темно-коричневого;

в расслабленном состоянии висячие уши собаки плотно прилегают к щекам;

прямое, подтянутое, мускулистое тело с широкой грудной клеткой;

спина обладает развитой мускулатурой;

у хвоста средней длины заметное сужение к кончику;

конечности собаки мускулистые, задние лапы слегка больше передних, с круглыми подушечками, собранными в компактный комок.

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В продолжение темы описания породы стоит отметить одну особенность. У собак породы риджбек есть спинной гребень. Интересно то, что в отличие от всего тела, шерсть на нем расположена в противоположном направлении.

Аккуратная короткая шерсть практически одинаковой длины по всему тему, за исключением мордочки, там она чуть короче. Волоски приятные на ощупь, плотно прилегают друг к другу и очень красиво переливаются на солнце. Окрас всего спектра красной палитры может быть разным, но никаких белых пятен не допускается, разве что немного светлых волосков между пальцами или в области грудной клетки.

Характер питомца

При виде собаки породы африканский риджбек появляется ощущение, что мы имеем дело с уравновешенным и благородным псом, что, в принципе, так и есть. Но стать хозяином этого серьезного животного сможет не каждый. Человек, решивший взять в дом риджбека в качестве питомца, должен быть сильным, с первой встречи показать псу свою решительность и авторитет, чтобы тот начал признавать его и выполнять все команды.

Собака от природы наделена охотничьими инстинктами, с учетом этого питомец чувствует себя ответственным за своего человека и его семью. В отличие от других четвероногих друзей, он не лает без причины, словно демонстрируя свой интеллект и благородство. Если такое случается, значит, хозяину угрожает реальная опасность.

В некоторых случаях может возникнуть агрессия, но, благодаря взвешенности и уравновешенности, окружающие не испытывают на себе необузданной злости животного. Если риджбека берут в семью щенком, и в доме уже есть другие животные (будь то собака другой породы, кот, или даже грызуны или пернатые), он спокойно с ними уживается. Если же питомцы появились в доме практически одновременно, проблемы и вовсе маловероятны. Но во время прогулок при виде уличных животных в собаке могут проснуться охотничьи инстинкты. С учетом этого необходимо выгуливать пса исключительно в наморднике.

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Задача хозяина, обладающего твердым характером, — с раннего возраста заниматься воспитанием пса. В родезийцах отсутствует дурашливость, они весьма одаренные и интеллектуально развитые существа, а посему не станут беспрекословно подчиняться команде, исходящей от хозяина. Сначала они оценивают ситуацию. Например, запросто могут отказаться от прогулки в непогоду.

В собаках очень развито чувство справедливости — они не простят незаслуженного с их точки зрения наказания и запомнят обиду на всю жизнь. Несмотря на всю силу, эти собаки не конфликтны, не поддаются на провокации, но в случае реальной необходимости запросто постоят за своего хозяина и за себя.

Несмотря на всю серьезность и величественность, психика у собак породы риджбек весьма чувствительна. Им свойственна ранимость, обидчивость и подверженность стрессам. С учетом этого, чтобы не испортился характер, они должны воспитываться в здоровой обстановке, где никто, включая маленьких членов семьи, не причинит им вреда.

Правила содержания и ухода

Выносливость — одно из преимущественных качеств представителей породы риджбек. Собаки прекрасно чувствуют себя как в частном секторе, так и в условиях городской квартиры. А вот что совершенно им не подходит, так это содержание в вольере. Во-первых, короткая шерсть не защищает от холода, во-вторых — эти питомцы не выдерживают длительного одиночества. Им важно чувствовать свою значимость и быть рядом со своим человеком.

Что касается какого-то особого ухода, этим собакам он не требуется. Благодаря чистоплотности родезийский риджбек самостоятельно великолепно справляется с этой задачей. Все что требуется от хозяина — пару раз в месяц расчесывать животное щеткой, предназначенной специально для короткошерстных собак. В момент линьки проводить процедуру не меньше раза в неделю, тем самым помогая собаке избавиться от отмерших волосков.

В купании питомец нуждается разве что при сильном загрязнении, например, после похода на охоту с хозяином. В этом случае для мытья используется специальный шампунь для короткошерстных собак. Можно применить и соответствующий кондиционер, чтобы подчеркнуть здоровый блеск шерсти.

Неотъемлемая часть ухода за четвероногим другом этой серьезной породы — прогулки. Даже если питомец проживает в условиях частной территории и доступ к свежему воздуху не ограничен, он нуждается в прогулках за пределами участка, чтобы была возможность пройтись с хозяином на длинную дистанцию или вдоволь побегать на природе. Обязательно мыть питомцу лапы по приходу домой и ежедневно чистить ему зубы.

Во время течки сука требует более тщательного ухода, даже если не предполагается вязка. Задача домочадцев — не тревожить собаку и дать ей набраться сил.

Дрессировка

Чтобы у собаки не испортился характер, необходимо со щенячьего возраста заниматься воспитанием и корректировкой. Прежде всего ровно и спокойно относиться к щенку, ни в коем случае не прикладывать физическую силу, обходясь строгостью в голосе. Существует три основных периода воспитания:

Возраст от 2-3 месяцев — приучение щенка есть в одно и то же время, обучение обращаться с игрушкой, доверять рукам и подходить, услышав команду «Ко мне». Приучение собаки к ошейнику и поводку. От 3-4 месяцев — приучение к остальным основным командам «Сидеть», «Лежать», «Место» и «Рядом». Обучение концентрации внимания. 4-5 месяцев — приучение животного к социализации в уличных условиях и городской среде, к людям и другим животным, а также закрепление команд при наличии отвлекающих факторов.

Дабы не усложнять жизнь ни себе, ни своему четвероногому другу, к началу воспитания необходимо приступить как можно раньше и закончить его по достижении питомцем подросткового возраста.

Если в ваши планы входит посещение выставок, необходимо провести с питомцем ряд дополнительных занятий и обучить его показывать зубы, работать на ринговке, давать ощупывать себя, выдерживать стойку, научить спокойному шагу.

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Рацион питания

Меню составляется с учетом потребностей питомца и собственных возможностей. Чтобы питомец был здоров, в рационе непременно должны присутствовать питательные вещества и витаминный комплекс. До полугодовалого возраста щенку необходимы:

кисломолочные продукты;

каши;

сырое мясо (обязательно прошедшее предварительную обработку кипятком);

сырые и тушеные овощи.

Питание взрослого животного на 50-60% состоит из мяса (говядина, курица, индейка) в сочетании с различными крупами (гречка, рис). Несколько дней в неделю мясо необходимо заменять рыбой и субпродуктами.

Категорически запрещены продукты:

мучные изделия;

копчености и колбасы;

сладости и трубчатые кости.

Если нет возможности готовить пищу питомцу самостоятельно, следует перевести собаку на промышленные корма, но исключительно премиум-класса.

Здоровье и продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни собак породы риджбек — около 13 лет. При условии содержания по всем правилам они не болеют часто. Но все-таки исключать сбои в организме нельзя. Среди распространенных заболеваний значатся:

дермоидный синус — заболевание врожденного характера устраняется методом хирургического вмешательства.

заворот кишок;

дисплазия тазобедренного сустава;

остеохондроз;

катаракта, глаукома;

врожденная или приобретенная глухота;

аллергические реакции.

При несоблюдении правильного питания у собаки может развиться ожирение, что негативно сказывается на физической и внешней форме питомца. Если такое произошло, необходимо обратиться к ветеринару. Диету, назначенную врачом, придется неукоснительно соблюдать, постепенно увеличивая физические нагрузки.

Критерии выбора щенка

Решив завести собаку породы риджбек, следует взвесить все «за» и «против» и реально оценить свои возможности, ознакомиться с описанием породы и почитать отзывы владельцев. Если вы не боитесь трудностей и готовы к ответственности, обязательно при покупке обратите внимание на следующие моменты:

Родословную и все остальные документы, подтверждающие, кто родители и их происхождение.

Возраст — оптимальная возрастная категория от 1,5 до 3 месяцев.

Внешний вид шерстки, физическое состояние (ваш потенциальный питомец не должен быть вялым и неактивным).

Повадки и поведение.

Независимо от породы, желание завести щенка должно быть осознанным: это не игрушка, а живое существо, нуждающееся во внимании, заботе и уходе. При соблюдении всех этих правил четвероногий друг на протяжении долгих лет будет радовать своим присутствием, оставаясь преданным хозяину до кончика хвоста.

Итоги