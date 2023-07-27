Порода собак Кинг Чарльз Спаниель — описание с фото

Порода собак Кавалер Кинг Чарльз спаниель получила статус самостоятельной только в прошлом веке. В 30-е годы был установлен начальный стандарт, а затем поэтапно ее признали клубы собаководов. Декоративность, общительность, полное отсутствие агрессии, веселый и добрый характер — особенности, благодаря которым небольшие собаки получили известность среди других декоративных сородичей небольшого размера. Знатные европейцы держали собачек исключительно для утешения, веря, что они исцеляют от меланхолии и депрессии.

Происхождение породы

Отправной точкой популярной разновидности считается Кинг Чарльз спаниель — активный охотник, фаворит в разведении в эпоху правления английского короля Карла II. Его имя в английской транскрипции и стало одним из составляющих названия породы. Однако есть сведения, что и до него потомка японского хина и тибетского спаниеля активно культивировали на европейском континенте, называя различные варианты селекции той-спаниелями.

Карл II был настолько влюблен в этих собак, что разрешал им спать и щениться в своей постели, отвел место парламентария и создал специальные заведения для воспитания. По некоторым сведениям, той-спаниель сопровождал Марию Стюарт, когда ее вели казнить. Есть и другие свидетельства популярности — произведения живописи, коллекционные фигурки из глины.

Порода собак Кавалер Кинг Чарльз спаниель имеет опосредованное отношение к той-спаниелю, названному в честь английского короля. Она появилась в результате селекции в период правления Вильгельма III, поклонника мопсов, при котором придворные были вынуждены отказаться от любимой породы. Некоторые из ценителей не хотели отказываться от любимцев, и путем многократного скрещивания заводчики добились уменьшения размеров, укорачивания мордочки и лап. Еще одно слово в названии появилось в честь английских роялистов.

Такие трансформации внешности привели и к изменению функционального предназначения. Кинг Чарльз спаниель был охотником от природы. Таких щенков использовали для охоты на мелкую дичь, поиска подстреленных животных и птиц. У породы Кавалер эта способность исчезла, их разводили исключительно для домашнего содержания, компании, общения, хорошего настроения, получения предмета заботы, собеседника.

Комментарий эксперта! М Рощин, заводчик породы: «Забавные и бесполезные в практических надобностях Кавалеры вытеснили у знати Кинг Чарльзов. Новая ветка была перспективной при Вильгельме, поэтому исходная порода практически исчезла, и только усилия энтузиастов помогли восстановить ее в прошлом веке. На сегодняшний день обе породы зарегистрированы в Англии. Они получили международное признание к середине ХХ века. Это отличный вариант для мегаполиса, небольшой квартиры, одинокого человека или большой семьи».

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Описание и характеристики

В характеристиках собаку называют активным экстравертом, ласковым пакостником, веселым непоседой. Это совсем небольшое животное, чуть выше 30 см в холке, весом до 8 кг (обычно меньше). По размеру напоминает матерого кота, но, в отличие от сложного характера представителей кошачьих, они постоянно находятся в хорошем настроении.

Особенности нрава не исключают некоторой проблематичности:

Взрослый песик, как и щенок, сильно привязан к хозяину, тоскует в его отсутствие, развлекается, как умеет. Решить проблему может покупка пары Кавалеров или собаки другой породы. Кавалер Кинги не вступают в борьбу за главенствующие позиции, не склонны доминировать над человеком и приятелем.

5 баллов из 5 — за дружелюбие. Собака отлично ладит с детьми, спокойно воспринимает посторонних (если не чувствует в них недоброжелательности), любит ласку.

4 балла по пятибалльной системе — за активность и способность поддаваться дрессировке. Кавалера редко можно застать спящим на протяжении дня. Обучить его правилам поведения, хорошим манерам и трюкам — легко и просто.

3 балла, по отзывам владельцев, можно выставить за здоровье, расходы на содержание, линьку (лохматый, но шерсти немного), способность переносить одиночество (не очень продолжительное время).

Агрессивность, особенно по сравнению с другими породами мелких декоративных любимцев, приятно низкая — 1/5. Этот показатель реализуется только в экстремальных ситуациях, когда хозяину, щенку или самому псу грозит опасность.

Порода собак спаниель относится к популярным, но у каждой разновидности есть свои особенности. Кавалер Кинг Чарльз спаниеля сложно спутать с другими представителями этого ответвления. Его позиционируют как компаньона и собеседника, товарища по играм и одиночеству. В утилитарных целях он бесполезен — слабо реагирует на шум, но и не лает без повода. Как сторож и телохранитель не используется, но с этой ролью не всегда успешно справляются и крупные псы бойцовских пород.

Стандарты породы

Эталоны уточнялись десять лет назад, с тех пор все отклонения расцениваются как основание для выбраковки:

небольшая голова с плоским черепом, не имеет выраженного затылка, сразу переходит в шею;

уши, расположенные выше глаз, достигают подбородка, снаружи покрыты волнистой шерстью;

большие глаза с темно-коричневой радужкой не показывают белки, ниже — крупный, круглый черный нос с открытыми ноздрями;

прикус закрытый, по типу ножницы, верхняя губа немного полнее нижней;

гармоничное и крепкое телосложение, лапы средней длины, задние — за линией седалища, передние прижаты локтями к корпусу.

Допустимые окрасы — триколор (цвета черный, белый и коричневый), подпалый — черно-рыжий, шоколадный, без пятен (рубиновый), рыже-белый (бленхейм). Собака обожает находиться в центре внимания, это идеальная порода для выставок и шоу. Хозяин может получить аналогичные приятные эмоции и от простой прогулки на улице — грация и элегантность движений, эффектная внешность, умное, совершенно осмысленное выражение мордочки и примерное поведение непременно привлекают внимание окружающих, вызывают восторженное отношение.

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Плюсы и минусы породы

Цена собак породы Кинг Чарльз спаниель кажется неоправданно высокой, но фото умного и грациозного животного в совокупности с перечисленными особенностями служат наилучшим аргументом в пользу приобретения. Высокую стоимость щенков относят к недостаткам, но декоративные породы всегда дороги, а пик популярности и повышенный спрос закономерно приводят к росту цен.

Есть возможность минимизировать расходы, рассмотрев щенков класса пет: их нельзя возить на выставки, но любви и преданности хозяевам у них не меньше.

Достоинства породы многочисленны:

веселый добрый нрав, хорошее отношение к детям, послушание и беззаветная привязанность к хозяевам (всем, кто проживает в семье);

отличные манеры, обучаемость, чистоплотность (видимо, на генетическом уровне — от предков, проживавших во дворцах);

природная красота и грация, элегантность, врожденное умение преподнести себя в выгодном свете и находиться в центре внимания;

склонность к ласке, игривость и нежность, высокий интеллект, способность к общению с человеком и другими домашними питомцами.

К недостаткам относят необходимость в постоянном внимании, активность (постоянный выгул), непригодность к охранной функции. Отмечается, что охотничий инстинкт вынуждает питомцев убегать от хозяев на прогулках в погоне за мелкой дичью, но в то же время собаки не любят скопления людей и транспорта. Последнее обстоятельство на пользу хозяевам: Кавалер Кинги не нападают на прохожих, не лают понапрасну и не злятся без серьезной причины.

Уход

Три балла из пяти в этой категории оценки — не преувеличение, а реальность. Если собаку постоянно готовят к выставкам, ей, возможно, потребуются груминг, стрижка, особенное вычесывание и купание. Простому представителю породы все это, тем более в регулярном порядке, не требуется.

Склонность к ожирению и не очень сильный иммунитет означают, что Кавалеру требуются:

теплое и полноценно оборудованное помещение (подстилка, миски, игрушки, минимальный набор средств гигиены);

сбалансированное и полноценное питание (сухие и влажные корма для длинношерстных пород высокого класса);

натуральное питание как альтернативный вариант готовому — мясо (не менее половины рациона), каши и молочка, рыба, фрукты и овощи;

чистая вода для питья и витамины, рекомендованные ветеринаром;

выгул утром — чуть больше четверти часа, вечером — от 30 минут;

вычесывание варежкой раз в неделю — этого достаточно, чтобы удалить отмершие волосы, пыль и перхоть.

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Заводчики породы отмечают, что здоровье у спаниелей Кавалер Кинг Чарльз на тройку, и это неудивительно, если учесть несколько столетий существования и селекцию для получения породы с характерными особенностями внешности. Грыжи, вывихи суставов, болезни позвоночника, воспаление бедренных головок, артроз, сосуды и дыхание — вот самые распространенные проблемы, с которыми придется столкнуться хозяевам, не выполняющим элементарные требования ухода, включая вакцинацию. Профилактические осмотры у ветеринара — отличный способ заметить проблему вовремя.

Итоги

Порода собак Кавалер Кинг Чарльз спаниель — на пике популярности среди любителей декоративных питомцев небольшого размера: