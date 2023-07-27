Японская порода собак сиба ину — описание породы с фото

Сиба-ину — одна из самых востребованных и очаровательных пород собак с запоминающейся внешностью и своенравным характером. Животное очень любопытное, умное, веселое и требует к себе особого отношения. Такому питомцу нужен владелец с твердым характером, для которого собака станет настоящим другом.

Происхождение породы

История породы, в создании которой не принимал участие человек, насчитывает более 2500 лет. Прирученные еще в каменном веке собаки-аборигены считаются ее прародителями. В результате многовекового спаривания древних собак с завезенными из стран центральной Азии появилось 6 видов, среди которых и была маленькая собачка Сиба, которая стала настоящим помощником для охотников.

Интересен тот факт, что «сиба» называли всех маленьких собак, хотя это были разные породы, которые отличались друг от друга, как внешностью, так и характером. И у каждого региона была своя сиба, только к названию добавляли еще и название региона.

До конца XIX века спаривание сиба с другими породами не контролировали, но в 1920 году селекционеры стали активно работать над тем, чтобы вывести подлинную породу от японских собак. В 1935 году вышел первый стандарт со своими коррективами, но сиба-ину, которую мы видим в настоящее время, во многом отличается от породы, которая жила в Японии.

Внешнее описание

В описании породы прослеживаются крепость, закалка и неутомимость ее предков. Она пластично сложена, имеет мощный костяк и крепкие лапы. По внешности порода худощавая, но хорошо сбалансирована, хвостик подворачивается колечком на спину.

Основные черты:

Размеры. Рост кобелей в холке варьирует в пределах 38-42 см при весе от 9 до 15 кг. Суки более миниатюрные, их высота от 35 до 37 см при весе от 8 до 12 кг.

Корпус. Тело у породы массивное, спина крепкая, прямая и переходит в такую же мускулистую поясницу. Грудь широкая, живот худощавый. Все части тела по размерам гармоничные, крепкие, поэтому собака имеет предрасположенность к долгим физическим нагрузкам.

Голова. Мордочка породы имеет сходство с лисьей — такой же плоский лоб, у основания морда закруглена, а ближе к носу заостряется. У нее маленькие глубоко посаженные карие глазки, треугольной формы стоячие плотные ушки, которые слегка повернуты вперед, черного окраса нос с прямой спинкой.

Конечности. Пропорциональные телу лапы средней длины крупные, плотные и упругие, но особенно развита мускулатура задних лап. Порода очень подвижна, это объясняется массивностью скакательных суставов. Выразительно выступающие пальцы плотно сжаты, когти темного цвета.

Хвост — отличительная особенность породы. Он густо покрыт шерстью, умеренно толстый, высоко посажен и закручивается в кольцо. Его длина сопоставима с размерами скакательного сустава. Стоит отметить, что отсутствие хвостового кольцевого изгиба считается дисквалифицирующим дефектом.

Шерсть. Настоящее достояние породы — ее шерстка. Особое обаяние ей придает густой, но мягенький подшерсток, а приподнятый над ним второй слой — прямой и более жесткий.

Окрас. Сиба-ину может быть зонарной (сезам), черной или насыщенно рыжей. Для участия в выставках обязательной составляющей является рисунок в виде светлой шерсти на животе, нижней части груди, в области шеи и на скулах.

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Особенности характера и поведения

Порода сиба-ину — своевольная, с выносливым нравом и сформированными веками эволюции такими же сильными инстинктами. Даже четко выдрессированная собака в охотничьем порыве может не реагировать на команды, поэтому кинологи советуют гулять с такой породой только на поводке.

Сиба — это доминант, который будет постоянно совершать попытки занять место лидера, и такая порода требует уверенного в своих лидерских качествах хозяина. Кроме того, это еще и жуткий собственник — он очень чувствительно относится к своему личному пространству, к своим вещам и еде. На любое посягательство собака будет отвечать агрессией и отстаивать свои позиции.

По причине собственничества такую породу не стоит заводить в семьях с детьми младше 10 лет. Также не уживется сиба с другими питомцами, на ту же кошку она будет смотреть как на добычу. Не стоит забывать, что это охотничья порода.

Каждый владелец должен осознать, что сиба — очень умная и хитрая порода с независимым характером и собственными интересами. Поэтому никакой агрессии и физического насилия в свою сторону она не потерпит, на такое отношение ответит злобой. Но при правильном подходе к воспитанию она будет слушаться своего хозяина.

Стоит отметить, что порода приспособлена для проживания в условиях квартиры. Но при этом она будет ощущать себя более комфортно с хозяином, который любит длительные прогулки.

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Уход и содержание

Перед тем как завести собаку, нужно ознакомиться не только с описанием и характеристиками породы, но и с основными правилами ухода и содержания.

Питание

Порода не придирчива к еде и мало ест, но корм должен быть качественным и сбалансированным. Учитывая японское происхождение, без рыбы, водорослей и риса никуда. А вот с такими продуктами, как говяжье и куриное мясо, пшеничное зерно и кукуруза, стоит быть осторожным — у собаки они могут вызвать аллергию.

Под запретом любые сладости, копчености и яйца. Такие продукты негативно скажутся на состоянии сосудов и работе ЖКТ.

Шерсть

Подшерсток у породы очень густой и плотный, поэтому собаку нужно вычесывать минимум раз в неделю, а в период линьки каждый день. При этом чесать лучше против шерсти, это не только облегчит удаление лишних волос, но и поспособствует стимуляции притока крови к коже.

Купать собаку часто необязательно, достаточно раза в месяц. Порода сама по себе чистоплотная, а ее шерстяной покров обладает водоотталкивающими свойствами.

Глаза

Каждый заводчик должен знать, что сиба на генетическом уровне предрасположена к разным заболеваниям глаз, поэтому за их состоянием нужно наблюдать каждый день. Если глаза здоровые, то они чистые, без выделений, допускаются только комочки после сна, которые просто нужно убрать влажной салфеткой.

При конъюнктивите глаза нужно промывать ромашковым отваром. При покраснении век, припухлостях и гнойных выделениях стоит обраться к ветеринарному врачу.

Уши

В регулярном осмотре нуждаются и ушки. Если они здоровы, то имеют приятный розовый цвет, плотные, без посторонних включений. Скопившуюся ушную серу убирают влажным тампоном. Есть повод обратиться в клинику, если собака часто трясет ушами, чешет их, если наблюдаются сильные выделения из ушей.

Лапы

После каждой прогулки лапы нужно осматривать. Любые порезы или ранки сразу обрабатывать антисептиком. Если кожа на подушечках трескается из-за чрезмерной сухости, их можно смазать обычным маслом.

Каждый месяц собаке нужно обрезать когти и подпиливать их, чтобы не допустить образования заусенцев. Если когти не получается обрезать кусачками из-за жесткости пластин, лапы питомца можно на некоторое время опустить в теплую воду.

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Как воспитывать и дрессировать

Сиба-ину — порода с непростым характером. Она любопытна, активна, всегда готова на любые проказы. Воспитывать такую собаку нужно уже с раннего возраста, т. к. взрослые дрессировке практически не поддаются.

Особенность ее характера в том, что она всячески пытается избежать наказания за свое недозволенное поведение. В ход идет всё, вплоть до ее способности воспроизводить любые звуки, от хрюканья до карканья. Ну и, конечно, ее козырь, перед которым трудно устоять, — фирменная улыбка сиба-ину.

Воспитание и дрессировка потребуют терпения. Самое важное — владелец для своей собаки должен быть авторитетом с твердой рукой и сильной харизмой. Также опытные кинологи советуют обучение превратить в игру, т. к. добиться внимания животного с помощью запахов не получится.

Кроме того, важно учесть, что порода очень умная, при этом активная и выносливая. Поэтому она с большим азартом будет заниматься разными дисциплинами, например, кинологическим фристайлом или дог-фрисби.

Как купить щенка

Покупать щенка с хорошей родословной лучше в породных клубах, а чтобы удостовериться в подлинности, можно посетить базу данных NIPPO, здесь регистрируют все породы с родословной.

Также важно определиться с тем, кого покупать — суку или кобеля, т. к. по характеру и поведению они разные. Владельцам без опыта лучше остановиться все-таки на девочке, они более уравновешенные и нежные, но требуют к себе много внимания. Мальчики веселые, более активные, но их воспитание требует серьезного жесткого подхода. Также стоит учесть, что в период течки суки ведут себя агрессивно, а вот кобелей в это время стоит держать всегда на поводке: учуяв суку с течкой, они могут сбежать.

Многих интересует еще один вопрос — цена. Стоимость японской породы сиба-ину во многом зависит от родовитости родителей. Самые дорогие щенки — шоу-класса, их цена варьирует в пределах 120 000-200 000 руб. Также можно купить щенка брид-класса — в пределах 70 000-120 000 руб. По более низкой стоимости можно приобрести щенка пет-класса, их цена от 30 000 до 70 000 руб.

Сиба-ину — красивая японская собака, которая по своей чистоплотности даже напоминает котов. Порода очень умная, веселая и активная, но со своенравным характером. К их воспитанию нужно подходить со всей ответственностью, но сиба легко поддается обучению и всегда будет слушать своего владельца — это порода одного хозяина.

Итоги