Собака доберман — описание породы с фото

Маленького питомца черного или рыжего цвета, прогуливающегося с хозяином, часто принимают за добермана. Однако это совсем другая порода собак, несмотря на внешнее сходство. Разберем, как на самом деле называется порода, в чем ее отличие от большого собрата и сколько стоят щенки.

Краткое описание пород доберман и цвергпинчер

Если посадить двух собак, цвергпинчера и добермана, рядом, их сходство будет очевидным, за исключением размеров. Однако они друг к другу не имеют никакого отношения.

Доберман

Доберман обладает красивым мускулистым телом с короткими и прямыми линиями, в целом, гармонично сложенным. Относится к крупным собакам. По характеру миролюбив и дружелюбен, агрессию показывает редко.

Отличается преданностью к хозяину и членам семьи. Иногда проявляет охранный инстинкт, когда необходимо защитить свою территорию. Характер бесстрашный, ум проницательный, представители породы часто используются на военной службе и в полиции. Наряду с этим доберманы становятся отличными компаньонами, легко уживаются с другими домашними животными.

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Цвергпинчер (карликовый пинчер)

Породу собак цвергпинчер часто называют мини или маленький доберман, но это не так. В переводе с немецкого «цверг» означает «коротышка», но у него отсутствуют неприятные качества других маленьких собак.

Цвергпинчер обладает развитым интеллектом, дрессировке поддается легко, очень активен, ему постоянно требуется выплескивать свою энергию. Если его неправильно воспитать, он будет показывать свое превосходство над человеком. С другими животными в доме уживается неплохо, при условии знакомства с ними со щенячьего возраста.

Сравнительная характеристика

Сходства и различия двух пород можно наглядно увидеть, если сравнить внешность, размеры и другие характеристики:

Параметры Доберман Цвергпинчер Голова Клинообразная, с плоским лбом и хорошо развитой мускулатурой. Шея длинная и изящная. На лбу хорошо выражена лобная полоса. Треугольная, продолговатая с плавным переходом к шее. Морда вытянутая. Уши Посажены высоко, свисают и плотно прилегают к голове, в некоторых странах купируются. Посажены высоко, свисают и плотно прилегают к голове, в некоторых странах купируются. Глаза Темные с острым взглядом, размер средний, иногда раскосые Миндалевидные, цвет темный. Туловище Спина короткая и крепкая, поясничный отдел выпуклый, круп широкий. Грудная клетка овальная. Живот подтянут, в нижней части изогнут. Компактное туловище, мускулистое, крепкое, грудная клетка квадратная выдается вперед. Спина короткая и упругая Хвост Прямой формы, немного загнут вверх. Высоко посажен, серповидной или саблевидной формы Конечности Передние с отвесно поставленными предплечьями. Задние с мускулистыми и широкими бедрами, наклонными голенями. Передние прямые, задние параллельны друг другу, широко расставлены, бедра мускулистые, широкие. Рост (в зависимости от пола) 63-72 см 25-30 см Вес (в зависимости от пола) 35-40 кг 4-6 кг Страна происхождения Германия Германия Цвет черный, коричневый олений, черно-подпалый Продолжительность жизни от 13 до 15 лет до 15 лет

История пород

На первый взгляд доберманы и цвергпинчеры по внешним признакам похожи друг на друга, между тем это две совершенно разные породы. Маленькие собаки появились гораздо раньше: предков современных цвергпинчеров держали при конюшнях, где они с успехом ловили крыс.

Возможно это были псы, внешне похожие на современных. Согласно историческим документам, первое упоминание о них относится к XV веку, а жили они на территории современной Германии. Кроме своей непосредственной функции, цвергпинчеры хороши были и как охранники: громким лаем они отпугивали хищников, а в поездках сопровождали повозки хозяев. Есть мнение, что родственниками маленьких пинчеров были левретки и таксы.

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Стандарт породы был разработан в конце XIX века немецким кинологом Ричардом Штребелем, но он был несколько другим и отличался от современного. Например, допускалось, что рост в холке может быть 40 см, сегодня чистокровными считаются собачки не выше 30 см.

К появлению настоящих больших доберманов приложил руку житель Аппольда (Германия) Луис Доберман — порода получила название по его фамилии. Он служил сборщиком налогов, а по ночам работал в полиции. Среди его увлечений были собаки, он мечтал о породе, которая бы стала идеальным сторожем, защищала бы своего хозяина, при этом была бы умной и выносливой. Вместе со своими друзьями он стремился к цели, скрещивая разные породы, среди которых, предположительно, были ротвейлеры, немецкие пинчеры, черные и коричневые терьеры, мастифы. Чтобы собаки были неуязвимы перед врагом, он купировал им уши и хвосты. Признали породу только в 1898 году, после смерти заводчика, а в 1949 дали ей современное название и прописали четкие стандарты.

Уход и содержание

Любой собаке вольготнее будет проживать в частном доме, когда есть возможность много времени проводить на улице, бегать и играть. Малогабаритная квартира подходит только для мелких пород, к которым относится цвергпинчер. Тем не менее прогулкам нужно уделять не меньшее внимание: выгул минимум два раза в день хотя бы по полчаса — обязательное условие содержания представителя породы.

Очевидно, что доберманам требуется физическая нагрузка — время выгула желательно увеличить до часа. В закрытом вольере их содержать не рекомендуется, если хозяин вместе с питомцем проживает за городом, держать постоянно на улице животное недопустимо. Необходимо, чтобы он чувствовал себя членом семьи, поэтому его нужно периодически заводить в дом. Особенно важно это делать в холодное время года.

Уход за этими двумя породами не будет сложным. У обоих представителей шерсть короткая, плотно прилегает к телу и не имеет подшерстка, поэтому домочадцы сильно страдать от линьки не будут. По мере возможности по ней требуется проводить жесткой щеткой и протирать влажным полотенцем. Купанием лучше не увлекаться, проводить водные процедуры следует всего лишь два раза в год, если, конечно, питомец не испачкается в грязи.

Обязательны к осмотру глаза: если есть выделения, нужно смочить ватный тампон в кипяченой воде и промыть, движения при этом должны быть направлены от углов глаз в сторону носа. Уши тоже нужно протирать, особенно это касается питомцев, у которых они не купированы. Когти стригут по мере роста или один раз в месяц.

Плюсы содержания:

Высокий интеллект.

Хорошее здоровье, риск наследственных заболеваний минимален.

Отсутствие подшерстка, минимальная линька.

Неприхотливость в еде.

Быстрая обучаемость.

Неплохие охранные качества.

Преданность хозяину.

Минусы:

Необходимы длительные прогулки.

Высокая активность, за редким исключением.

Не любят оставаться в одиночестве.

Необходимость в одежде в холодное время года.

Чем кормить

Существует два вида рациона — натуральный или специализированный покупной. При выборе второго учитывают следующие правила:

Животных, вес которых не превышает 24 кг, допустимо кормить покупными сухими или влажными кормами, но хорошего качества. Если позволяют средства, лучше выбирать холистики. Если взрослый питомец весит больше 25 кг (а это доберманы), следует выбирать диетическую линейку покупных кормов, чтобы избежать ожирения. Пожилым особям сухой корм размачивают.

При натуральном кормлении основой должны стать мясные продукты: говядина, телятина, курица, индейка. Иногда можно давать субпродукты: легкое, язык, сердце, печень. Из кисломолочки — нежирные кефир и творог. Крупы как следует проваривают и добавляют к мясу. В качестве лакомства допустимы овощи, например, сырая морковка. Запрещено давать пищу со стола, жирные, жареные продукты, сладости, молоко, копчености.

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Как дрессировать

Чтобы достичь результата, следует прислушаться к советам специалистов:

Приступайте к дрессировке только в позитивном настроении, чтобы собаке передался ваш задор. Обучать питомца должен только его хозяин (либо кинолог в присутствии хозяина), первое время не более 15 минут. После шести месяцев длительность дрессировок увеличивают. Основные команды, которые должна знать хорошо обученная собака: «Сидеть!», «Ко мне!», «Место!», «Фу!», «Рядом». Время прогулок и кормления нужно соблюдать. Во время выгула собака должна бежать чуть позади. Нельзя поддаваться на желание собаки играть в неподходящее время.

Дрессировку рекомендуется начинать сначала в домашних условиях, а после того, как питомец усвоит основные команды и будет слушаться, можно продолжить на улице, но не в людном месте.

Выбор щенка

Прежде чем завести нового члена семьи, следует определиться, планируете ли вы его показывать на выставках и получать доход от вязки и от продажи щенков. Но в любом случае необходимо выбрать питомник, который пользуется авторитетом.

Как выбирать:

Во время посещения питомника внимательно посмотрите, в каких условиях содержатся животные. Рекомендуется покупать щенка возрастом не младше трех месяцев. Попросите показать документы — метрику, родословную и ветпаспорт. К моменту продажи щенков они должны быть уже привиты. Обратите внимание, насколько щенок социализирован, как он ладит со своими собратьями в питомнике. Осмотрите его внешний вид, соответствует ли он породным качествам.

У обоих представителей породы могут быть купированы хвост и уши. Если этого не сделано, недостатком это не считается. Следует знать, что в некоторых странах запрещено купировать собак и к выставкам там они не допускаются. Если вы покупаете щенка для души и вам не важны незначительные породные недостатки, цена будет меньше.

Сколько ориентировочно стоят щенки:

от породистых родителей, не принимавших участие в выставках — доберманы от 25 000 до 40 000 руб., цвергпинчеры — от 15 000 до 20 000 руб.

с родословной, со всеми документами, с перспективой участвовать в выставках — доберманы от 55 000 до 100 000 руб., цвергпинчеры — от 25 000 до 55 000 руб.

без родословной, с незначительными дефектами — доберманы от 20 000 руб., цвергпинчеры — от 15 000 руб.

Итоги

Выбор питомца в семью — ответственное дело. Все зависит от места проживания, материальных возможностей и наличия свободного времени. Не стоит брать представителя породы собак доберман в маленькую квартиру: прежде чем решиться на такой шаг, посмотрите его фото и видео в интернете, побывайте в питомнике и только после этого принимайте решение. Немного проще с цвергпинчером — он вполне может проживать с хозяином в городе, его габариты подойдут для небольшого жилья, но с условием постоянного выгула.