Дратхаар — описание породы собак

Дратхаар — одна из лучших охотничьих собак. Эта порода славится добродушным и уравновешенным характером. Она отлично пойдет не только для охоты, но и в качестве семейной собаки.

История происхождения

Дратхаар был выведен специально как охотничья собака в конце XIX века в Германии. Любители породы начали преднамеренно скрещивать различных племенных собак с жесткой шерстью. Их цель состояла в том, чтобы объединить лучших из существующих пород. Для разведения были скрещены пудель-пойнтер, гриффон Кортальса, немецкий штихельхаар и немецкий короткошерстный пойнтер. В результате получился дратхаар.

Заводчики основали первый племенной клуб в 1902 году. В 1924 году он установил первый стандарт для дратхаара. В 1954 году FCI признала породу международной.

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Описание породы

Изначально внешний вид был неоднозначным. Сегодня существует стандарт породы, который стал привлекать внимание. Дратхаар — одна из самых крупных собак: высота в холке варьируется от 57 до 68 см, вес — от 27 до 32 кг.

Характерная черта породы — грубая шерсть в сочетании с густой бородой на верхней и нижней челюстях. В то же время борода, настороженный взгляд и висячие уши придают собаке дружелюбный вид. Темно-карие глаза резко контрастируют с сильно пигментированными краями век и в результате кажутся светлее. Морда имеет четкий стоп (переход от переносицы к области глаз) и сильно развитые и волосатые надбровные дуги, она широкая, длинная и достаточно сильная. Челюсть снабжена крупными зубами.

У дратхаара мощное телосложение, широкая грудь и мускулистая шея. Ноги прямые и очень мускулистые. Лапы овальной формы с устойчивыми подушечками. Прямая, довольно короткая спина переходит в широкие бедра и длинный хвост.

Шерсть густая и жесткая. Она защищает собаку от травм, вызванных колючками или острой травой при передвижении по местности. Под покровным волосом густой подшерсток. Он обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает дратхаару превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям. Цвета шерсти:

коричневый;

коричневая плесень;

черная плесень;

светлая плесень.

У коричневых собак допускаются четкие белые отметины в области груди. Цвет носа зависит от цвета шерсти, обычно он коричневый или черный. Средняя продолжительность жизни при правильном уходе составляет от 13 до 16 лет.

Характер и поведение

Дратхаар был выведен исключительно как охотник и до сих пор обладает всеми необходимыми характеристиками для такого типа использования. Это стабильная, уравновешенная собака, которая после успешной дрессировки не проявляет чувствительности к выстрелам или боязни дичи. Он выглядит сдержанным и в то же время энергичным, работает с усердием и, благодаря непромокаемой шерсти, может хорошо справляться с любыми задачами во время неблагоприятных погодных условий. Кроме того, дратхаар обладает отличным обонянием и проявляет особую любовь к воде. Он учится охотно и быстро, проявляет бдительность, но иногда бывает довольно упрямым.

В плане обучения и дрессировки с дратхааром будет тяжело. Ему необходимо постоянное обучение у опытного владельца, с которым со временем у него сложится тесная связь. Эта порода любит быть рядом со своими владельцами и очень хорошо ладит с детьми. Но оставлять его наедине с детьми нельзя, как и всех собак. Это может быть опасно.

Дратхаар всегда защищает своего хозяина от незнакомцев и немедленно предупреждает, если кто-то входит на территорию, где он живет. Обычно они хорошо ладят с другими собаками. Если не давать ему физическую и умственную нагрузку, пес начнет грустить. Эта порода не подходит тем, кто предпочитает проводить много времени дома.

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Уход и содержание

Содержать дратхаара непросто — нельзя недооценивать ярко выраженную тягу к движению и охоте, которая уже отчетливо проявляется у молодых собак. Однако, если ему дать достаточно места для бега, а страсть к охоте направить в правильное русло, псу будет комфортно жить и в квартире.

Ухаживать за ним не слишком сложно. Достаточно соблюдать основные требования: регулярно расчесывать шерсть, купать собаку, проверять на наличие паразитов и вовремя делать необходимые прививки.

Периодически дратхаару нужно стричь когти. Так вы сможете предотвратить болезненные ощущения при движении из-за их отрастания. Для этого понадобятся специальные инструменты, обычные ножницы не подойдут. Для проведения процедуры впервые рекомендуется обратиться за помощью к ветеринару.

У собак часто встречается аллергия — появляется сильный зуд, из-за чего питомец начинает себя царапать, кусать и чрезмерно облизывать. Это может приводить к появлению ран. Возьмите за привычку осматривать кожу собаки каждый раз, когда расчесываете ее. На шерсти и коже не должно быть узелков, ран, сыпи, покраснений или проплешин.

При уходе за собакой внимательно осматривайте ее уши. Ушные инфекции также могут быть болезненными. Проверьте собаку у ветеринара, если наблюдаете какие-либо из следующих изменений:

внутренняя часть ушей воспаленная или влажная;

из ушей исходит странный запах, обычно он сладкий;

собака качает головой или чешет уши;

в ушах больше серы, чем обычно (небольшое количество — норма);

собака начинает выть или лаять, если вы осматриваете ее уши.

Соблюдение всех этих требований не только сохранит здоровье вашего любимца, но и покажет вашу любовь к нему.

Дрессировка

Это требовательная собака, поэтому дрессировать ​​ее будет непросто. Важная основа воспитания — социализация, причем с раннего щенячьего возраста. Поэтому покупать щенка нужно только у ответственных заводчиков. Второй основной момент — тесная связь между собакой и ее владельцем. Этого можно добиться только при спокойном, терпеливом и чутком воспитании. Насильственные, агрессивные и громкие методы дрессировки не подходят для любых собак, приводят к поведенческим проблемам и постоянно затрудняют процесс.

При последовательности и лидерстве вы даже можете «управлять» этой гончей с поводка. Однако пес никогда не будет вести себя покорно, а будет действовать как равноправный партнер. Если относиться к нему добродушно, вы быстро сможете научить пса тому, что ему разрешено делать, а что нет. Рекомендуется отвести щенка в кинологический центр, где он сможет познакомиться с другими собаками и поиграть с ними.

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Особенности питания

Ваш четвероногий друг должен быть обеспечен качественным и здоровым питанием. Корм, который вы даете животному, должен иметь сбалансированный минеральный состав, содержать достаточное количество полезных витаминов и микроэлементов и не содержать ароматизаторов, красителей и консервантов. Идеально, если в нем не будет зерна и сахара. Корм для собак отличается особенно высоким качеством, если он произведен и разработан без соевого белка и без испытаний на животных.

Дратхаар — это сильная и активная собака, поэтому представители породы нуждаются в белковых кормах со значительным содержанием жира. Идеальной пищей для них будет мясо. У них редко бывают проблемы с желудком, поэтому вы можете включать в рацион своего питомца сырую говядину, дичь и мясо мелких животных. Сырая свинина запрещена.

Хорошей альтернативой для любой породы собак будет смешанный рацион из свежего и отварного мяса, сухих кормов и качественных консервов. В качестве перекуса между приемами пищи идеально подойдут собачьи галеты, вяленое мясо и кости. Но кости могут быть опасны для здоровья — они вызывают запор.

Обратите внимание также на запрещенные продукты питания для дратхаара:

сырой картофель;

помидоры;

баклажаны;

сырая свинина и свиные кости;

сырые бобовые;

виноград и изюм;

шоколад и другие продукты, содержащие какао;

сахар;

семечковые фрукты.

Место для употребления пищи должно быть тихим и спокойным. Кормить дратхаара рекомендуется в определенное время, предпочтительно утром, в полдень и вечером. Пища должна быть комнатной температуры, чтобы избежать проблем с желудком и кишечником. Также нужно следить за тем, чтобы у питомца всегда была в свободном доступе свежая вода.

Здоровье

Поскольку порода выведена ответственными заводчиками в качестве охотничьей, она обладает крепким здоровьем и мало подвержена болезням. Даже дисплазия тазобедренного сустава, широко распространенная у крупных собак, встречается редко из-за жесткого отбора при разведении.

Типичная болезнь для дратхааров — краниомандибулярная остеопатия. Это заболевание костей, которое впервые проявляется у молодых собак в возрасте от 3 до 6 месяцев. У больных животных наблюдаются билатерально-симметричные невоспалительные и неопухолевые костные разрастания в области нижней челюсти, височно-нижнечелюстных суставов, реже — других костей черепа.

Обычно больные собаки едят очень нерешительно, у них повышенное слюноотделение и они не хотят, чтобы к ним прикасались в области головы. Это связано с крайней болезненностью поражений и часто механической неспособностью открыть пасть и жевать. Также могут возникать периодические приступы лихорадки. Кроме того, больные животные часто бывают очень истощенными и вялыми.

Это состояние обычно самоограничивающееся. Если животное достигает зрелости скелета более чем через год, пролиферация костей прекращается и существующие изменения даже могут регрессировать. Однако некоторых собак усыпляют по просьбе владельцев из-за очень плохого состояния и крайней болезненности поражений.

Для достоверного диагноза необходимы рентгенограммы черепа, иногда делают компьютерную томографию, чтобы увидеть характерные изменения кости. Анализ крови обычно не показывает изменений. До сих пор не удалось выявить причину появления болезни, но подозревается генетическая основа.

Стоимость

Цена щенка в России начинается от 5 000 и может достигать 70 000 рублей. Покупать собаку следует только у сертифицированного заводчика. Заводчики отдают щенков в возрасте не ранее 9 недель и с паспортом домашнего животного.

Итоги

Как только вы увидите фото дратхаара, вас сразу заинтересует его внешний вид. Он выглядит благородно и необычно из-за своей характерной бородки. Описание характера говорит о том, что это верный, дружелюбный и умный пес, настоящий охотник и защитник, который станет прекрасным компаньоном для любой семьи.