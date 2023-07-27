Собака Маламут — описание породы с фото

Аляскинский маламут — это крупная собака, которая относится к группе арктических лаек. Подробное описание породы, характера и особенностей содержания этой собаки поможет тем, кто хочет завести себе такого питомца. Следует сразу отметить, что маламут, как и все арктические лайки, имеет очень дружелюбный, но независимый характер. Это крупная и активная порода ездовых собак, которая требует особых условий содержания и повышенной физической нагрузки.

Описание породы аляскинский маламут

Порода ездовых собак аляскинский маламут имеет характерные стандарты, отклонение от которых лишает питомца возможности участвовать в выставке. Это крупное и сильное животное, высота которого в холке достигает 63 см у кобелей и 58 см у сук. Вес взрослой особи составляет 38 кг и 34 кг соответственно.

Собака имеет широкую круглую голову, пропорциональную по отношению к телу. Купол черепа круглый, сужается в области глазниц, щеки умерено плоские. Нос, губы и ободки вокруг глаз окрашены в черный цвет. Если окрас шерсти шоколадный, эти зоны могут иметь коричневый оттенок.

Глаза у маламутов должны быть только карими. Наличие голубой радужки, как у хаски, считается браком. Уши стоячие, треугольной формы, широко расставленные. Шея мускулистая с небольшим изгибом. Туловище крепкое, грудь широкая, спина и поясница прямые.

Собака имеет хорошо развитую мускулатуру. Форма тела прямоугольная, длина туловища должна быть больше, чем высота в холке. Ширина и глубина грудной клетки должны составлять половину роста собаки. Хвост обильно покрыт длинной шерстью и загнут на спину так, что его кончик не касается ее.

Порода собак маламут имеет ножницеобразный прикус и развитые челюсти, губы плотно прилегают к зубам. Конечности сильные и высокие, задние лапы должны находиться на одной линии с передними. Подушечки толстые и плотные, между ними растет шерсть.

Шерсть средней длины, густая и жесткая, отличается по степени густоты в разных частях тела. Самый густой ворс располагается на шее, плечах, на хвосте и на лапах, создавая эффект «штанов». Слишком длинная и мягкая шерсть считаются дефектом. Окрас белый с черными, рыжими, коричневыми и серыми пятнами. Имеется густой подшерсток, который в условиях Крайнего Севера защищает собаку этой породы от экстремально низких температур.

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В породе выделяют две линии маламутов:

коцебу;

м’лут.

Коцебу первыми были зарегистрированы в американской кинологической федерации. Это ездовые собаки, которые никогда не использовались для охоты. Поэтому они полностью лишены агрессии и очень привязаны к человеку.

М’луты появились во второй половине XX века, когда их официально зарегистрировали в США. Они выше коцебу в холке, но грудная клетка у них меньше. Эта разновидность в силу ее недавнего появления более агрессивна, но физически слабее представителей первого подвида. Владельцы м’лутов должны заниматься социализацией и воспитанием щенка сразу, как только он появится в доме.

Особенности характера

Собака аляскинский маламут, согласно характеристике породы, имеет дружелюбный, независимый и очень энергичный характер. На его формирование повлияли условия многовекового существования предков этой породы в условиях Арктики. Как все ездовые собаки, маламуты не используются для охраны и охоты. Они очень сильные и доверчиво относятся ко всем людям, как того требуют их породные качества. Маламуты практически не лают, их нельзя держать на цепи и даже в вольере. Это свободолюбивая собака, которой требуются ежедневные многочасовые нагрузки.

Это ездовые собаки, поэтому они больше других пород являются стайными. Им требуется постоянное общение с сородичами или с хозяевами. Маламуты не переносят одиночества, им нужны ежедневные пробежки и большие физические нагрузки.

Если хозяин, по мнению маламута, не является лидером, он будет искать для себя лидера в других людях. При обучении и дрессировке представителей этой породы следует помнить, что маламуты не любят долго повторять одни и те же действия, поэтому могут перестать выполнять команды хозяина. При этом они отличаются высоким интеллектом и быстро обучаются, если суметь найти к ним правильный подход.

Маламуты, привыкшие в условиях вечных снегов рыть ходы и ямы в снегу, будут делать это и при содержании в обычном доме. Следует помнить, что такую вольнолюбивую собаку не сможет удержать даже высокий забор: маламут может вырыть под ним яму и убежать, если будет скучать и долго находиться в одиночестве он не станет. Эти собаки почти не лают, но, как их предки — волки, частенько воют на луну.

Собак этой породы нельзя подвергать физическому насилию, т. к. это вызывает у них психологическую травму. Они потом долго помнят обиды. Агрессия у маламутов проявляется только как результат жестокого обращения с ними людей.

Кожевин Семён Кириллович, кинолог, заводчик маламутов: «Новичкам, которые никогда в жизни не держали собаку, не стоит заводить маламута. Несмотря на добродушный характер, эта собака требует от владельца повышенного внимания и особых свойств характера. Маламуты привязываются к хозяину и считаются преданными собаками, но они очень свободолюбивы и нуждаются в больших физических нагрузках. В силу близкого родства с волками и жестких условий севера, где выводилась эта порода, склонны к доминированию. Владельцу постоянно придется показывать своему питомцу, кто главный в стае. При этом нельзя принуждать маламута к тому, что ему не нравится, или использовать физические наказания. Хозяин должен будет каждый день совершать продолжительные многочасовые прогулки с животным и проявлять терпение во время дрессировки».

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История породы

Благодаря современным генным исследованиям, достоверно известно, что маламуты, как и хаски, происходят от одомашненного восточного или среднеазиатского волка, которого в Северную Америку привели кочевые охотники эпохи неолита. Проведенные в 2004 году генетические исследования останков животных на стоянках древних охотников в районе Аляски подтвердили, что собаки, жившие на этой территории 12-14 тыс. лет назад были точно такими же, как современные маламуты.

Без собак древним людям было сложно освоить суровые пространства Севера. При этом собаки использовались древними племенами Канады и Аляски не для охоты, а в качестве упряжных животных, способных перемещать сани и грузы по снегу. Самые древние сани, найденные в археологических раскопках, относятся к древней культуре Туле, от которой происходят племена инуитов — коренных жителей Аляски, которые первыми стали использовать ездовых собак.

Сами представители этого народа называли себя «малемитер», что на эскимосском наречье означает «житель Мале». В конце XVII — начале XVIII века, когда русские первооткрыватели первыми в лице Семена Дежнева, а потом Витуса Беринга, открыли берега Аляски, инуиты проживали в верховьях реки Анвик и на реке Коцебу-Саунда, где и сформировался в современном виде маламут.

Порода стала известна европейцам в конце XIX века, когда на Аляске началась «золотая лихорадка». В это время ездовые собаки пользовались большим спросом у старателей. Стоили упряжки дорого, поэтому часть деловых людей зарабатывала на разведении крупных ездовых собак, скрещивая местных маламутов с разными крупными породами. В результате порода оказалась на грани исчезновения.

Восстановить поголовье маламутов удалось только в 20-30 годы прошлого века, когда большую популярность в Канаде и на Аляске обрели гонки на собачьих упряжках. В 1935 году порода аляскинский маламут была официально зарегистрирована в американской кинологической федерации. В годы Второй мировой войны поголовье этих собак сократилось до 30 особей, что привело породу на грань существования. Только стараниями американских заводчиков в послевоенные годы поголовье маламутов было восстановлено и появились две линии представителей данной породы — коцебу и м’луты.

Содержание и уход

Порода собак аляскинский маламут, цена в России на которую довольно высока, не подходит для квартирного содержания в городе. Ездовые собаки, веками формировавшиеся в условиях арктических территорий, требуют особого содержания. Лучше всего их содержать в количестве нескольких особей в загородном доме, где есть поблизости лес и речка.

Это стайная собака, отличающаяся большим размером и хорошо развитой мускулатурой. Ей каждый день требуются физические нагрузки в виде многочасовых пробежек и активных игр. В зимнее время маламуты, как и все ездовые собаки, предпочитают спать прямо в снегу, вырыв себе яму в сугробе.

Даже при содержании на территории частного дома за маламутом придется постоянно следить. Оставшись без внимания, он может начать развлекать себя рытьем ям и испортит ландшафтный дизайн участка очень быстро.

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Также потребуется регулярно вычесывать собаку во время линьки, которая бывает два раза в год. Делать это проще при содержании животного в частном доме, где у собаки этой породы должен быть просторный вольер и большая будка.

Когда маламут полностью сформируется, его нужно приучать к упряжке, т. к. представители этой породы требуют повышенных физических нагрузок. Собаки способны перевозить санки с грузом весом в 350-380 кг. Обычно собака полностью формируется к концу первого года своей жизни. До этого можно просто приучать питомца возить пустые санки или тележки, купив специальную упряжь.

Кормление

Представителей этой породы следует кормить качественным кормом, в основе которого лежит белковая пища животного происхождения. Рацион должен быть сбалансирован, корм может быть натуральным или готовым. При использовании натуральной системы питания собаке придется каждый день готовить еду, используя качественные продукты:

нежирное мясо;

крупы;

морскую рыбу;

кисломолочные продукты;

растительное масло.

Чтобы животное получало все необходимые питательные вещества, в пищу придется добавлять готовые витаминные комплексы.

Проще использовать готовые корма класса холистик, которые содержат не менее 70-80% белка животного происхождения и все необходимые витамины.

Кормить щенка нужно по часам, сокращая по мере его роста количество порций и увеличивая объем. В 3-5 месяцев кормят маламута не менее 3-4 раз в день. Потом сокращают до 2 раз в день, рассчитывая порцию на массу тела животного.

Тем, кто решил завести аляскинского маламута, следует помнить, что это крупная собака, в описании породы которой указываются особенности ее характера, отзывы владельцев, достоинства и недостатки. Владелец должен будет обязательно сделать щенку комплексные прививки от опасных инфекционных заболеваний и от бешенства. В первый год жизни делают 2 прививки от опасных инфекций, затем каждый год проводят ревакцинацию.

Итоги

Изучив предварительную информацию о породе, следует запомнить: