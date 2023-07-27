Порода собак болонка — описание и характеристика с фото

В большинстве своем болонка воспринимается как милое существо, предназначенное для спа-процедур и мягких диванов. На самом деле, эти элегантные песики ранее служили на кораблях, фермах и при дворце. Подробнее об их характере и уходе узнаем далее.

Происхождение

О точном происхождении породы история умалчивает. Кроме ничем не подтвержденных гипотез и предположений, нет ни одного достоверного факта. Но судя по первым изображениям древних египтян, болонки появились более двух тысячелетий назад.

В домах Европы владельцами миниатюрных собачек были дамы-аристократки. Они заводили их в качестве украшения. Тогда как среди простого народа эти животные не пользовались популярностью. Желая угодить семьям, имевшим принадлежность к знатному роду, селекционеры плотно занимались разведением таких пород. В современном обществе спрос на болонок растет в разных странах. Отчасти это обусловлено доступной ценой и разновидностью породы, названной в честь города Болонья, расположенного в Италии.

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Разновидность породы и описание

Размер собачек не превышает отметку в 25-30 см. Гордостью болонок является роскошная шерсть белого окраса. У болонок круглая голова с квадратной мордочкой. Каждая конкретная разновидностей особей этой породы имеет свои характеристики. Единственное, что объединяет всех представителей – это шерсть.

Мальтийская болонка (мальтезе)

Порода пользуется популярностью среди собак в принципе. Белоцветный окрас животного допускает на шерсти наличие оттенка слоновой кости. Ниспадающие вниз волоски длиной 3-5 см придают им особый шарм и очарование. Выбор именно этой породы во многом обусловлен непривередливостью. Но для поддержания безупречного вида роскошной шерсти необходим тщательный уход.

Однако все манипуляции вполне можно проводить в домашних условиях. При должном воспитании и уходе собаки ведут себя идеально, они добродушны, не вырываются с поводка и беспрекословно слушаются своего хозяина.

При этом мальтийская болонка, относящаяся к породе комнатно-декоративных собак, по натуре своей очень ранимая и обидчивая и запросто может заплакать подобно ребенку, если ей покажется отношение человека резким. Дабы не расстроить психику животного, прежде чем обзаводиться щенком этой породы, этот фактор необходимо учитывать.

Русская цветная болонка

Цвет шерсти – единственное, что отличает именно эту породу собак от других разновидностей. У русской болонки отсутствует белый цвет, среди допускаемых оттенков значатся:

серый, серо-подпалый;

все оттенки коричневого цвета;

бежевый.

Наличие, казалось бы, незначительного белого пятнышка – это уже брак. Русская болонка выведена в Ленинграде, чем и объясняется ее происхождение. Вплоть до 1960 года разновидности породы (ее предками выделяют пуделей и ши-тцу) не были признаны на официальном уровне. Несмотря на далеко не внушительные размеры, основная особенность породы заключается в охранных качествах этих собак, что совершенно не свойственно декоративным животным. Почувствовав опасность, направленную в сторону хозяина, она готова кинуться на защиту, что со стороны выглядит довольно смешно.

В остальном миниатюрные питомцы очень добродушны, дружелюбны и уступчивы. Они отлично ладят с другими домашними питомцами.

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Итальянская болонка (болоньез)

При одном взгляде на эту собаку просматриваются ее аристократические корни. Впервые об этой породе стало известно в начале 12 века. В те времена они были неизменными спутниками богатых итальянцев. Часто представительницам прекрасного пола их преподносили в качестве подарка. Дамы брали питомцев с собой на светские рауты, словно демонстрируя всем свое благосостояние.

Сегодня люди заводят собак не в качестве украшения, а руководствуясь желанием обрести верного друга. В европейских странах порода болоньез очень распространена. Под пушистой шерстью животного, придающей собаке округлый вид, скрывается изящное тело. Итальянская болонка исключительно белого окраса, пятна каких-либо других оттенков, даже светлых, недопустимы.

Отличительной чертой характера миниатюрных собак является потребность во внимании. Следовательно, они идеально подходят семьям с детьми от 7 лет. Продолжительность жизни итальянских болонок во многом зависит от ухода, в среднем они живут более 14 лет и могут похвастаться крепким здоровьем.

Котон-де-Тулеар

Приобретение выходца из Мадагаскара — удовольствие недешевое. Редкая порода является символом островного государства, прилегающего к Африканскому побережью. Доподлинно неизвестно о происхождении этих собак. По одной из версий, они совершенно случайно были завезены на остров и сразу полюбились местными жителями.

В России практически невозможно купить чистокровного щенка Котон-де-Тулеар. При непреодолимом желании завести друга именно этой породы проще обратиться к иностранным селекционерам. Стандарты внешности:

чисто белоснежный окрас;

волнистая шерсть, достигающая 7-8 см в длину;

голова треугольной формы;

длинные висящие уши;

темные глаза;

крепкое телосложение и широкая грудная клетка.

Четвероногие представители породы практически не подвержены генетическим заболеваниям и при должном уходе живут в среднем до 15, а то и более лет. Собаки станут отличными компаньонами, готовыми последовать за своим хозяином куда угодно. Например, на утреннюю пробежку, просто полежать на диване или отдохнуть рядом. Словом, они умеют подстраиваться. Весьма общительны и дружелюбны.

Малая львиная собака (левхен)

Двухцветный окрас шерсти и оригинальная стрижка, данная от природы – изюминка этой разновидности. За шерстью животного на протяжении всей жизни нужно тщательно ухаживать. Стандарты внешности:

широкая голова и короткая мордочка;

ножницеобразный прикус;

глаза черные;

мягкая шерсть двух оттенков.

У собак малой львиной породы полностью отсутствует подшерсток. Во время купания и расчесывания собаки хозяин должен соблюдать дополнительные рекомендации. Название собаки неслучайно, внешне она очень напоминает царя зверей – льва.

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Цветная болонка

Собаки этой породы выведены русскими селекционерами в конце 50-х годов, однако официальный клуб появился гораздо позже. В 1999 году, после этого периода, животные и получили признание. Болонки до 24 см в длину весят не более 4 кг. Цвет прямой или кучерявой шерсти может быть шоколадного, коричневого, черного и серого оттенка. Во всем остальном они типичны другим породам болонок своих сородичей, у которых внешние характеристики таковы:

длинный корпус и свисающие уши;

короткая мордочка и пушистый хвост.

Собаки отличаются спокойным характером, ценят комфорт и домашний уют. Собака породы цветная болонка вполне может обойтись без выгула. Она абсолютно дружелюбна без тени агрессии. Прежде чем стать владельцем такой породы, стоит учесть – цветная болонка на протяжении всей жизни очень привязана к своему человеку и буквально следует за ним по пятам, оставаясь преданной хозяину до конца.

Правила ухода за болонками

Миниатюрные собачки идеально подходят для содержания в квартирных условиях. Им противопоказаны сквозняки, следовательно, мягкая лежанка должна располагаться вдали от дверей и окон. Болонки безболезненно переносят отсутствие выгулов и спокойно приучаются к лотку. Но это не означает, что им не нужны прогулки на свежем воздухе, поэтому, чтобы не навредить здоровью питомца, необходимо найти время на двухразовые ежедневные вылазки на природу.

В холодное время не будет лишним приобрести одежду для питомцев, так как они быстро замерзают. Роскошная шерсть требует тщательного ухода, включающего в себя вычесывания не менее трех раз в неделю с использованием мягкой щетки.

Помимо этого нужно производить регулярную чистку зубов, ушей и глаз. Прочищать органы зрения рекомендуется после каждой прогулки в летний период. А вот стричь животное часто не нужно, их шерсть отрастает медленно, поэтому в этой процедуре собаки нуждаются редко.

Если в планы входит посещение выставок, необходимо воспользоваться услугами грумера или овладеть навыками мастерства самостоятельно.

Рацион питания

Как кормить болонку, натуральной пищей или промышленными кормами – хозяева должны определиться самостоятельно. Делая выбор в пользу натуралки, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы тот составил меню на каждый день. Во втором варианте пища должна быть исключительно премиум-класса, в ней должны быть все необходимые добавки и витамины, необходимые для организма питомца.

Собакам этой породы свойственно попрошайничать. Не стоит идти у них на поводу и угощать со стола. В противном случае наживете проблем себе и сделаете несчастным животное. Перекармливание и угощение приводит к ожирению и может вызвать аллергическую реакцию. При чихании и слезоточивости глаз следует незамедлительно обратиться за профессиональной помощью ветеринара.

Воспитание болонок

Чтобы не подвергать питомца опасности в случае беспричинного лая на других крупных собак, приучать питомца к правилам хорошего тона необходимо с раннего возраста. А точнее, с первых дней появления дома. Так как болонки не особо страдают от отсутствия выгулов, первым делом необходимо приучить щенка к туалету, а точнее к пеленке. А следующим действием – к ошейнику и поводку, чтобы при первой прогулке питомец не испытывал дискомфорт и стресс. Тогда он с воодушевлением займется исследованием окружающего мира, и его мысли не будут заняты навязчивой идеей, как избавиться от непонятного предмета, с непривычки сковывающего движения.

Чтобы в будущем щенок, с каждым днем становясь взрослой собакой, не портил ваши вещи, нужно приучить его играть исключительно со своими игрушками. Не позволять кусаться даже во время игрового процесса. И, конечно же, приучить собаку к распорядку дня. Это позволит ей спать по ночам и не будить своего хозяина. Не портить мебель и лаять беспричинно, когда остается одна в одиночестве.

Даже в воспитательных целях ни в коем случае не применять физическую силу, ограничившись слегка повышенной интонацией в голосе.

Критерии выбора и цена

Собираясь обзавестись щенком породы болонка, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

проверить документацию на родителей и самого щенка;

удостовериться, что питомец здоров;

тщательно осмотреть внешность животного, наличие каких-либо дефектов должно насторожить;

оценить поведение щенка, особое внимание уделить активности.

Пассивность и беспричинная сонливость – повод выяснить причину и возможно отказаться от приобретения собаки именно у этого заводчика.

В зависимости от разновидности, наличия или отсутствия документов, и территориальной доступности, ценовой предел на собак породы болонка колеблется от 40 000 до 120 000 рублей.

Любое животное – это живое существо, к которому нужно относиться соответственно: ухаживать, уделять внимание и проявлять заботу. Питомец, живущий в любви, всегда отвечает взаимностью своему хозяину.

Итоги