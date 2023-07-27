Порода собак болонка — описание и характеристика с фото

Происхождение, описание породы собак болонка. Характеристика разновидности внешности. Характер и воспитание. Фото животных, цена и правила выбора. Уход, кормление, обучение.
В большинстве своем болонка воспринимается как милое существо, предназначенное для спа-процедур и мягких диванов. На самом деле, эти элегантные песики ранее служили на кораблях, фермах и при дворце. Подробнее об их характере и уходе узнаем далее.
Происхождение
О точном происхождении породы история умалчивает. Кроме ничем не подтвержденных гипотез и предположений, нет ни одного достоверного факта. Но судя по первым изображениям древних египтян, болонки появились более двух тысячелетий назад.
В домах Европы владельцами миниатюрных собачек были дамы-аристократки. Они заводили их в качестве украшения. Тогда как среди простого народа эти животные не пользовались популярностью. Желая угодить семьям, имевшим принадлежность к знатному роду, селекционеры плотно занимались разведением таких пород. В современном обществе спрос на болонок растет в разных странах. Отчасти это обусловлено доступной ценой и разновидностью породы, названной в честь города Болонья, расположенного в Италии.
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Разновидность породы и описание
Размер собачек не превышает отметку в 25-30 см. Гордостью болонок является роскошная шерсть белого окраса. У болонок круглая голова с квадратной мордочкой. Каждая конкретная разновидностей особей этой породы имеет свои характеристики. Единственное, что объединяет всех представителей – это шерсть.
Мальтийская болонка (мальтезе)
Порода пользуется популярностью среди собак в принципе. Белоцветный окрас животного допускает на шерсти наличие оттенка слоновой кости. Ниспадающие вниз волоски длиной 3-5 см придают им особый шарм и очарование. Выбор именно этой породы во многом обусловлен непривередливостью. Но для поддержания безупречного вида роскошной шерсти необходим тщательный уход.
Однако все манипуляции вполне можно проводить в домашних условиях. При должном воспитании и уходе собаки ведут себя идеально, они добродушны, не вырываются с поводка и беспрекословно слушаются своего хозяина.
Русская цветная болонка
Цвет шерсти – единственное, что отличает именно эту породу собак от других разновидностей. У русской болонки отсутствует белый цвет, среди допускаемых оттенков значатся:
- серый, серо-подпалый;
- все оттенки коричневого цвета;
- бежевый.
Наличие, казалось бы, незначительного белого пятнышка – это уже брак. Русская болонка выведена в Ленинграде, чем и объясняется ее происхождение. Вплоть до 1960 года разновидности породы (ее предками выделяют пуделей и ши-тцу) не были признаны на официальном уровне. Несмотря на далеко не внушительные размеры, основная особенность породы заключается в охранных качествах этих собак, что совершенно не свойственно декоративным животным. Почувствовав опасность, направленную в сторону хозяина, она готова кинуться на защиту, что со стороны выглядит довольно смешно.
В остальном миниатюрные питомцы очень добродушны, дружелюбны и уступчивы. Они отлично ладят с другими домашними питомцами.
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Итальянская болонка (болоньез)
При одном взгляде на эту собаку просматриваются ее аристократические корни. Впервые об этой породе стало известно в начале 12 века. В те времена они были неизменными спутниками богатых итальянцев. Часто представительницам прекрасного пола их преподносили в качестве подарка. Дамы брали питомцев с собой на светские рауты, словно демонстрируя всем свое благосостояние.
Сегодня люди заводят собак не в качестве украшения, а руководствуясь желанием обрести верного друга. В европейских странах порода болоньез очень распространена. Под пушистой шерстью животного, придающей собаке округлый вид, скрывается изящное тело. Итальянская болонка исключительно белого окраса, пятна каких-либо других оттенков, даже светлых, недопустимы.
Котон-де-Тулеар
Приобретение выходца из Мадагаскара — удовольствие недешевое. Редкая порода является символом островного государства, прилегающего к Африканскому побережью. Доподлинно неизвестно о происхождении этих собак. По одной из версий, они совершенно случайно были завезены на остров и сразу полюбились местными жителями.
В России практически невозможно купить чистокровного щенка Котон-де-Тулеар. При непреодолимом желании завести друга именно этой породы проще обратиться к иностранным селекционерам. Стандарты внешности:
- чисто белоснежный окрас;
- волнистая шерсть, достигающая 7-8 см в длину;
- голова треугольной формы;
- длинные висящие уши;
- темные глаза;
- крепкое телосложение и широкая грудная клетка.
Четвероногие представители породы практически не подвержены генетическим заболеваниям и при должном уходе живут в среднем до 15, а то и более лет. Собаки станут отличными компаньонами, готовыми последовать за своим хозяином куда угодно. Например, на утреннюю пробежку, просто полежать на диване или отдохнуть рядом. Словом, они умеют подстраиваться. Весьма общительны и дружелюбны.
Малая львиная собака (левхен)
Двухцветный окрас шерсти и оригинальная стрижка, данная от природы – изюминка этой разновидности. За шерстью животного на протяжении всей жизни нужно тщательно ухаживать. Стандарты внешности:
- широкая голова и короткая мордочка;
- ножницеобразный прикус;
- глаза черные;
- мягкая шерсть двух оттенков.
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Цветная болонка
Собаки этой породы выведены русскими селекционерами в конце 50-х годов, однако официальный клуб появился гораздо позже. В 1999 году, после этого периода, животные и получили признание. Болонки до 24 см в длину весят не более 4 кг. Цвет прямой или кучерявой шерсти может быть шоколадного, коричневого, черного и серого оттенка. Во всем остальном они типичны другим породам болонок своих сородичей, у которых внешние характеристики таковы:
- длинный корпус и свисающие уши;
- короткая мордочка и пушистый хвост.
Собаки отличаются спокойным характером, ценят комфорт и домашний уют. Собака породы цветная болонка вполне может обойтись без выгула. Она абсолютно дружелюбна без тени агрессии. Прежде чем стать владельцем такой породы, стоит учесть – цветная болонка на протяжении всей жизни очень привязана к своему человеку и буквально следует за ним по пятам, оставаясь преданной хозяину до конца.
Правила ухода за болонками
Миниатюрные собачки идеально подходят для содержания в квартирных условиях. Им противопоказаны сквозняки, следовательно, мягкая лежанка должна располагаться вдали от дверей и окон. Болонки безболезненно переносят отсутствие выгулов и спокойно приучаются к лотку. Но это не означает, что им не нужны прогулки на свежем воздухе, поэтому, чтобы не навредить здоровью питомца, необходимо найти время на двухразовые ежедневные вылазки на природу.
В холодное время не будет лишним приобрести одежду для питомцев, так как они быстро замерзают. Роскошная шерсть требует тщательного ухода, включающего в себя вычесывания не менее трех раз в неделю с использованием мягкой щетки.
Если в планы входит посещение выставок, необходимо воспользоваться услугами грумера или овладеть навыками мастерства самостоятельно.
Рацион питания
Как кормить болонку, натуральной пищей или промышленными кормами – хозяева должны определиться самостоятельно. Делая выбор в пользу натуралки, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы тот составил меню на каждый день. Во втором варианте пища должна быть исключительно премиум-класса, в ней должны быть все необходимые добавки и витамины, необходимые для организма питомца.
Собакам этой породы свойственно попрошайничать. Не стоит идти у них на поводу и угощать со стола. В противном случае наживете проблем себе и сделаете несчастным животное. Перекармливание и угощение приводит к ожирению и может вызвать аллергическую реакцию. При чихании и слезоточивости глаз следует незамедлительно обратиться за профессиональной помощью ветеринара.
Воспитание болонок
Чтобы не подвергать питомца опасности в случае беспричинного лая на других крупных собак, приучать питомца к правилам хорошего тона необходимо с раннего возраста. А точнее, с первых дней появления дома. Так как болонки не особо страдают от отсутствия выгулов, первым делом необходимо приучить щенка к туалету, а точнее к пеленке. А следующим действием – к ошейнику и поводку, чтобы при первой прогулке питомец не испытывал дискомфорт и стресс. Тогда он с воодушевлением займется исследованием окружающего мира, и его мысли не будут заняты навязчивой идеей, как избавиться от непонятного предмета, с непривычки сковывающего движения.
Чтобы в будущем щенок, с каждым днем становясь взрослой собакой, не портил ваши вещи, нужно приучить его играть исключительно со своими игрушками. Не позволять кусаться даже во время игрового процесса. И, конечно же, приучить собаку к распорядку дня. Это позволит ей спать по ночам и не будить своего хозяина. Не портить мебель и лаять беспричинно, когда остается одна в одиночестве.
Критерии выбора и цена
Собираясь обзавестись щенком породы болонка, необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- проверить документацию на родителей и самого щенка;
- удостовериться, что питомец здоров;
- тщательно осмотреть внешность животного, наличие каких-либо дефектов должно насторожить;
- оценить поведение щенка, особое внимание уделить активности.
Пассивность и беспричинная сонливость – повод выяснить причину и возможно отказаться от приобретения собаки именно у этого заводчика.
В зависимости от разновидности, наличия или отсутствия документов, и территориальной доступности, ценовой предел на собак породы болонка колеблется от 40 000 до 120 000 рублей.
Любое животное – это живое существо, к которому нужно относиться соответственно: ухаживать, уделять внимание и проявлять заботу. Питомец, живущий в любви, всегда отвечает взаимностью своему хозяину.
Итоги
- О точном происхождении маленьких собак породы болонка практически ничего не известно. Но судя по рисункам, сделанным египтянами, собаки, принадлежавшие этой породе, появились более двухсот лет назад.
- У каждой разновидности болонок свои характеристики. Длинная шерсть – единственное, что всех их объединяет.
- Чтобы не краснеть за своего питомца перед соседями, следует незамедлительно, как только собака появилась в доме, заняться ее воспитанием.
- Цена на щенков варьируется от 40-120 тысяч рублей, в зависимости от документов, чистокровности породы и территориального расположения.