Порода собак шарпей — описание и характеристика

Понять, что за порода собаки шарпей, поможет информация о ее происхождении. Эта крепко сложенная, очень активная собака с характерными складками, маленькими ушами в древности была бойцовой. Сейчас это достаточно редкая и уникальная охотничья и сторожевая порода, которую выбирают чаще в качестве заботливого и преданного компаньона.

Историческая справка о происхождении

Существуют две теории о происхождении шарпея от древних мастиффов или гладкошерстных чау-чау. Именно с этими породами отмечаются общие черты, например, сине-черная пигментация языка.

По анализу ДНК было установлено, что шарпей как бойцовская собака появился примерно 3000 лет назад на юге Китая. Но постепенно для собачьих боев стали использовать более могучих представителей мастифоподобных пород. Шарпея начали использовать в роли охранника и для охоты.

В период «Культурной революции» эту породу, как и многие другие, в Китае массово уничтожали в соответствии с декретом Мао Цзэдуна, где было указано, что домашние животные — это непозволительная роскошь. К 1950 г. осталось только несколько пометов, обнаруженных на Тайване и в китайском районе Макао.

Восстановление (1965 г.) шарпеев началось в США, куда щенка привез заводчик Г. Смит. В 1971 г. зарегистрировали уникальную породу, обозначив ее «Китайской бойцовой собакой».

Привычное наименование «Шарпей» получило известность с 1973 г. Спустя 6 лет утвердили систематизированный первый стандарт для китайского шарпея. Со временем Международная кинологическая федерация признала породу, присвоив стандарт № 309, датированный 14.04.1999.

Описание породы

В соответствии с официальным стандартом FCI, возрожденная порода уникальных собак шарпей, представленная на фото, характеризуется следующими признаками:

Голова. Достаточно крупная, если рассматривать ее пропорционально телу. Выделяется широкий уплощенный череп. Непосредственно на щеках, а также на лбу расположены выраженные морщины.

Нос. У шарпея он широкий, крупный, с открытыми хорошо заметными ноздрями. Окраска преимущественно черная.

Морда. От основания и до самого кончика носа мордочка широкая, без малейшего уменьшения. Губы, как и верхняя часть, наполненные.

Глаза. Характеризуются средними размерами, красивым миндалевидным разрезом. Выражение серьезное хмурое. Оттенок преимущественно темный, хотя допускается светлый тон у представителей породы дильютных окрасов.

Язык. Стандартом принимаются три оттенка, характерные для шарпея: лиловый колорит (для дильютных собак); синий тон (для базового окраса); синяя окраска с розовыми отметинами (для изабелловых, а также голубых особей).

Уши. Утолщенные, маленькие, высоко посаженые, плотно прижатые. Форма равностороннего треугольника с немного закругленными кончиками, которые ориентированы к глазам.

Хвост. Он высоко посаженный, с округленным толстым основанием. Постепенно к кончику сужается. Может скручиваться, образуя практически четкое кольцо, или изгибаться к спине с любой стороны.

Кожа. Отличительной чертой, придающей шарпеям уникальный внешний вид, служат гипертрофированно складчатые кожные покровы.

Шерсть. Характеризуется порода отсутствием подшестка и жесткой щетинистой шерстью длиной 10…25 мм трех типов: это может быть brushcoat (браш), встречается horsecoat (хорс), а также bearcoat, что переводится как медвежья шерсть. На туловище отмечаются торчащие прямые остинки, а на конечностях они слегка прилегающие.

Окрас. Для пользующихся признанием шарпеев характерна широкая палитра оттенков, исключая белый цвет.

Корпус. Выраженные складки допускаются у хвостового основания и на холке. Спина у шарпея крепкая не длинная, а поясница немного выпуклая широкая и короткая.

Шея. Крепко посаженная и сильная, средней длины без чрезмерных складок.

Грудь. Отличается выраженной шириной. Она глубокая. Достигает локтевых суставов.

Челюсти. Они достаточно сильные с идеальным ножницеобразным прикусом.

Задние конечности. Описываются, как сильные, с выраженными мускулами. Расположены перпендикулярно поверхности.

Передние конечности. Они прямые, без морщин, с прочным костяком средней длины.

Лопатки. Отличаются мускулистостью. По расположению они прилегающие, наклонные.

Лапы. Они у шарпея компактные.

Порода удивительных собак шарпей, описание которых детально характеризует их особенности, привлекает необычным внешним видом.

Характер и содержание

Если в доме появилась собака шарпей, анализируется предварительно характеристика породы и изучается ее содержание.

Характер шарпея

Это независимые сообразительные миролюбивые спокойные питомцы, которые постоянно проявляют преданность семье. Нужно учитывать, что из-за ограниченного периферийного зрения, обусловленного глубокой посадкой глаз, собак пугают неожиданные резкие движения.

Во взрослом возрасте шарпеи, которым присущи охранные инстинкты, становятся осторожными. Они недоверчиво относятся к посторонним людям, могут быть агрессивными, встречаясь с другими собаками.

Продолжительность жизни

Будущих владельцев заинтересует информация о том, сколько живут неповторимые собаки породы шарпей. Средняя продолжительность их жизни — 8 — 13 лет.

Однако, при правильно организованном питании, а также создании системы качественного ухода этот показатель увеличивается. Оказывают влияние потенциальные заболевания, которые перенес питомец в разные периоды жизни.

Уход и гигиена

Короткую жесткую шерсть шарпея расчесывают не чаще раза за неделю, используя специальную щетку. В период линьки применяют фурминатор, обеспечивающий качественное удаление выпадающих волосков.

Купают питомца не часто. Достаточно практиковать водные процедуры 2-3 раза на протяжении года. Характерные складки нужно вытирать мягкой тканевой салфеткой, когда собака заканчивает пить воду. Своевременно также убирают застревающие в кожных бороздках частицы пищи.

Необходимо регулярно чистить жидким специальным ветеринарным средством уши. Применяя ватные диски, аккуратно протирают глаза, удаляя скапливающиеся в уголках выделения и загрязнения. Если у собаки есть специальные игрушки, то дополнительных процедур, направленных на чистку зубов, не потребуется.

Комбинезон зимой шарпею надевают, если температура снижается до -20 °C. На улице таких собак не содержат. Если питомцу ежедневно обеспечивают прогулки, то когти у них стачиваются. Поэтому когтерезом приходится пользоваться, если возникает такая необходимость, достаточно редко.

Предпочтительный рацион

У шарпеев достаточно чувствительная пищеварительная система, поэтому подбирают рацион с учетом возможности непереносимости питомцем определенных пищевых разновидностей. Важен совет ветеринара.

Рекомендуется при приобретении щенка оставлять привычные для него корма, используемые заводчиком. Чаще дают шарпеям готовые сбалансированные кормовые виды класса супер-премиум. При возможности обращаются к разновидностям холистик. Предусматривают постоянный доступ животного к емкости с отфильтрованной чистой водой.

Если предпочтение дома отдают натуральной пище, то 50% порции должно составлять нежирное мясо, которое дважды за неделю заменяет рыба или качественные субпродукты. Дополняют меню кашей (овсяной, гречневой, иногда рисовой). Вводят зелень, кисломолочные напитки, овощи. При составлении рациона исключают пищевые разновидности, вызывающие желудочно-кишечные расстройства.

Щенкам раннего возраста пищу дают 5-6 раз за сутки. Постепенно этот интервал сокращают. Питомцев старше одного года переводят на двухразовое питание.

Характерные болезни

При приобретении шарпея следует учитывать предрасположенность этой породы к некоторым заболеваниям:

опасная лихорадка шарпеев;

энтропион;

гипотиреоз;

вызывающая хромоту дисплазия суставов;

трудноизлечимый демодекоз;

себорея;

заворот желудка;

пиодермия;

кожный муциноз;

вывих коленной чашечки;

синдром тугих губ;

остеохондроз;

отит;

глаукома;

пищевая аллергия;

всевозможные опухоли.

Важно систематически проходить ветеринарный осмотр, чтобы не допустить серьезных осложнений.

Особенности дрессировки

Отличающаяся независимостью и самостоятельностью порода собак шарпей нуждается в грамотно организованном воспитании с самого раннего возраста.

При организации системы дрессировки учитывают, что такому достаточно упрямому питомцу требуется на точное освоение и воспроизведение команды 25-40 повторений.

Не допускается кричать на животное при неудачных результатах. Исключается физическое насилие. Используют только методику, ориентированную на поощрение любого достигнутого успеха.

Обязательно учитывают характер питомца, способного конфликтовать с другими собаками. Этому моменту уделяют внимание при организации воспитательного процесса, пресекая любые агрессивные выпады.

Интересные факты о шарпеях

Уникальность активным шарпеям с крепким телосложением придают маленькие уши, выраженные складки, «гиппопотамья» морда. В 1978 г. эта порода, как самая редкая на тот период времени в мире, попала на страницы «Книги рекордов Гиннесса».

С 1979 г. удивительные шарпеи появляются на экранах. Они снимаются в таких фильмах как «Хобо стоимостью в миллион долларов», «Симпсоны». Можно увидеть необычных собак в «Сёрфер души». Снимались они в фильме «В мире животных». Можно увидеть шарпеев в экранизации «Иствикские ведьмы», были эти прекрасные собаки героями кино «Остаться в живых» и др.

Поклонница уникальной породы Ванесса Мэй — знаменитая британская скрипачка — посвятила своему шарпею, погибшему под колесами мотоцикла, музыкальную композицию «Паша».

Джонатан Найт, входящий в состав молодежной американской поп-группы под названием New Kids on the Block, брал на гастроли шарпея по кличке Никко, фотографии которого появлялись в различных журналах.

Итоги

Характеризующаяся как благородная, необычная, царственная, умная, высокомерная собака породы шарпей никого не оставляет равнодушным, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы почитателей. Этот преданный хозяевам питомец становится верным компаньоном, способным защитить от опасности в случае необходимости.