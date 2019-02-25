Красивое оформление зала на 8 Марта

Красиво оформленное помещение задает тон и атмосферу праздника, создает особое настроение и позволяет сделать красочные фотографии. Для проведения утренника в детском саду, декор особенно важен, так как помогает юным участникам настроиться на нужный лад. Сделать оригинальные композиции из цветов, шариков и лент для оформления зала на 8 марта можно своими руками.

Идеи украшения зала к 8 марта в детском саду

Рассмотрим несколько идей для оформления помещения, которые подходят к тематике мероприятия. Для изготовления декора используются самые простые материалы, которые буквально преображают зал. Немного фантазии, умения и творчества, и в привычной комнате расцветает летний луг, начинают порхать разноцветные бабочки и медленно проплывают воздушные облака из шаров.

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Для самостоятельного оформления предлагаем рассмотреть несколько вариантов:

Классическая восьмерка. Цифра, большого размера, размещенная на окне или украшающая стену, будет всегда уместна. Она привлекает внимание и смотрится очень эффектно. Из материалов можно использовать шары, ленты, гофрированную бумагу или картон.

Композиция с цифрами и текстом. Если позволяет пространство можно изготовить название праздника, добавив к цифре надпись и дополнительные элементы. Дополнять центральную композицию могут цветы, бабочки, радуга и облака.

Бумажные цветы. Этот универсальный элемент украшения обычно используют с нескольких вариациях. Можно сделать гигантские бутоны, которые размещаются на окнах или на сцене. Очень интересно смотрится стена, полностью украшенная небольшими цветочками.

Искусственные цветы большого размера. Из подручных материалов можно соорудить цветы, растущие прямо в помещении. Их размер превышает рост ребенка, поэтому дети с удовольствием гуляют в этом красочном саду.

Помпоны из бумаги. Яркие помпоны можно сделать самостоятельно или купить в специализированном магазине. С помощью разноцветного декора можно украсить стену, выделить определенную часть зала или создать объемную композицию.

Шары-аккордеоны. Легкие и оригинальные элементы декора, по форме напоминающие известный музыкальный инструмент, отлично дополнят праздничное убранство зала. Объемные шары можно просто подвесить на потолке и наслаждаться их завораживающим движением.

Также для оформления зала на 8 марта в детском саду подойдут кисточки из бумаги, разноцветные гирлянды, сделанные своими руками, коллажи из фото и плакаты. Большой популярностью пользуется декор из воздушных шаров. Из них составляют композиции, делают коллажи и даже собирают картины.

Украшения цветами

Из цветов можно соорудить большое количество различных элементов для оформления зала к 8 марта. Это могут быть весенние букеты, цифры, гирлянды и коллажи. Стремительно набирают популярность большие бумажные цветы . Подобный декор, сделанный своими руками, не требует дополнительных элементов и смотрится просто великолепно. Далее разберем как украсить зал на 8 марта в детском саду всего за 10 минут.

Инструменты и материалы:

ножницы;

5 листов бумаги светло-розового цвета;

5 листов бумаги розового цвета;

5 листов бумаги темно-розового цвета;

5 листов бумаги малинового цвета;

5 листов бумаги темно-малинового цвета;

карандаш;

термоклей.

Последовательность действий:

Берем пять листов бумаги светло-розового цвета, складываем их стопкой и рисуем на верхнем листе сердце. Рисунок может быть любого размера, проще всего низ листа оставить ровным, а верхнюю часть немного закруглить в виде лепестка. Вырезаем шаблон по рисунку. Аналогичным образом вырезаем шаблоны из пяти листов розового цвета. Далее делаем пять лепестков темно-розового цвета, края можно сделать немного ажурными, добавив на рисунке волнистые линии. Листы малинового цвета сгибаем пополам, разрезаем, и вырезаем пять ажурных лепестков, используя одну из половинок. Темно-малиновые листы также делим пополам и вырезаем ажурные лепесточки, размером немного меньше малиновых. В каждом большом лепестке делаем небольшой надрез внизу, в центре. Надрез должен составлять около 2,5 - 3 см. Из заготовки темно-малинового цвета формируем небольшой кулечек и скрепляем его термоклеем. Остальные лепестки этого оттенка приклеиваем поверх первого, формируя середину цветка. Кончики лепестков малинового цвета подкручиваем с помощью карандаша и приклеиваем заготовки к сформированной середине цветка. Остальные лепестки проклеиваем в области надрезов, делая их немного закругленными, и подкручиваем края карандашом. Приклеиваем лепестки к середине, двигаясь от темного цвета к светлому. Для удобства работы заготовку можно перевернуть.

Готовая роза за счет цветовых переходов смотрится очень естественно, красиво и нежно. Если вы хотите сделать цветок более объемным и плотным вместо обычной бумаги выбирайте плотный картон. Есть упаковки, которые уже содержат несколько оттенков розового, что очень удобно при создании тональных поделок.

Украшения шарами

Самым популярным способом оформления музыкального зала своими руками является арка. К 8 марта, в детском саду устанавливается разноцветная радуга, сделанная в один или несколько слоев. По сторонам от арки помещаются небольшие скульптуры из шариков, выполненные в виде колонн, ваз или букетов.

Дополнительная арка устанавливается у двери, оформляя вход. Всевозможные венки и арки популярный, но не единственный вариант использования воздушных шаров. Предлагаем еще несколько идей для подобного декора:

создание весенней композиции с первыми цветами, зеленой травкой, легкими облаками и теплым солнцем. Используя различные цвета и размеры материала можно сделать яркую декорацию к главному событию марта;

создание цифры и надписи, соответствующих тематике праздника;

использование фольгированных шаров. Блестящие шарики, выполненные в виде звезд, отлично смотрятся под потолком, из них можно сделать гирлянду или арку;

создание гирлянд из шаров, с помощью лески или тонкого каната. Воздушные украшения прикрепляются к длинной нити и размещаются в любой подходящей части зала;

использование шаров, заполненных гелием. Яркий летящий декор можно просто разместить под потолком, закрутив веревочки в эффектные спирали. Из шаров также можно сделать фонтан, движущийся коридор, или оригинальную композицию. Для этого к шарикам необходимо привязать подходящий груз.

Создать весеннее настроение на 8 марта в детском саду помогут цветы из шариков. Четыре лепестка и контрастную серединку легко сделать своими руками, а использовать подобный декор можно для украшения любой части зала.

Фотозона для детского сада на 8 марта

Фотозона в детском саду позволяет сделать удачные снимки всех участников праздничного мероприятия на ярком и красивом фоне. Для оформления этого уголка используют самый обыкновенный декор, сделанный своими руками, в виде гирлянд из бумажных цветов, воздушных букетов и композиций из гофрированной бумаги. Все эти элементы размещаются вдоль стены, создавая безупречный фон для фото.

Также часто используются для украшения фотозоны живые цветы, шары-соты и эффектные поделки, выполненные в технике оригами.

В фотозоне можно использовать гелиевые шарики, большие восьмерки и помпоны из бумаги. Своими руками можно изготовить декоративное панно, украшенное крупными пионами из гофрированной бумаги. Часто для украшения зала и фотозоны на 8 марта, в детском саду используются тканевые цветы, которые вплетаются в арки и размещаются на стене.



Занимаясь творчеством, не ограничивайте полет фантазии, и не подгоняйте проекты под установленные рамки. Возможно центральной композицией вместо традиционной восьмерки у вас будет тропическая бабочка или роскошный веер, фотозона будет оформлена в морском стиле, а вместо цветочных арок зал украсят подвижные композиции из гелиевых шариков. Каждый праздник отличается своей особенной атмосферой, поэтому смело экспериментируйте с декором и выбирайте нестандартные решения.