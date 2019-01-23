Интересные поделки на 8 марта своими руками в детском саду
С приближением этого весеннего праздника у детишек традиционно бывает много работы, немного отдохнув от предновогоднего марафона с поделками, надо готовиться к следующим праздникам. Поделки нужно изготовить как для любимых мам и бабушек, так и для воспитательниц, а также еще и для подруг. Вооружившись накопленным предновогодним опытом, приступаем к изготовлению своими руками поделок на 8 Марта в детском саду.
Дети с особым воодушевлением изготавливают поделки на этот праздник, ведь они всегда такие яркие, разнообразные, дарить их также одно удовольствие. Дома с ребенком также можно заняться творчеством. Принимая активное участие в жизни вашего ребенка, вы наполняете его сердечко двойной радостью.
В данном материале мы постарались собрать наиболее интересные мастер-классы ярких и красивых поделок, причем старались подобрать такие, которые можно изготовить из подручных материалов.
Открытки на 8 Марта: самые оригинальные своими руками
Данный вид поделок можно смело отнести как к самым популярным, так и самым любимым как детьми, так и взрослыми. Изготавливая их можно заниматься творчеством и отдыхать одновременно.
Волшебная 3 D открытка с цветами
Поделка просто изумительной красоты, можно изготовить несколько таких в разной цветовой гамме и дарить всем родным и подругам.
Подготовить:
- цветной картон;
- квадратики из белой бумаги, размером 9 х 9 см;
- ножницы;
- клей;
- фломастер;
- декоративная клейка лента;
- блестки.
Изготовление:
- Каждый квадрат белой бумаги сворачиваем по диагонали три раза, верхнюю часть закругляем, прочерчивая линию карандашом.
- Разрезаем ножницами по намеченному контуру, раскрываем, получаем несколько таких белых цветков.
- В каждом из семи цветочков вырезаем по одному лепестку.
- Раскрашиваем все цветочки приготовленным фломастером, рисунок представляет собой отдельные близкорасположенные палочки, выходящие из центральной точки. Последний лепесток не раскрашиваем.
- Аналогично раскрашиваем тем же цветом и все края лепестков, кроме последнего, наносим клей и посыпаем блестками. Свободное пространство заполняем точками.
- У всех цветочков соединяем разрезанные края, накладывая первый раскрашенный лепесток на последний нераскрашенный, смазанный клеем.
- Все получившиеся объемные цветочки, складываем пополам и раскладываем рядом друг к другу.
- Теперь нам нужно собрать и посадить на клей определенную конструкцию из лепестков, для чего склеиваем три из них, нанося клей в одну точку, расположенную сверху крайнего лепестка.
- Затем на три склеенные лепестка накладываем еще один, склеиваем его в трех точках верхних центральных лепестков.
- Теперь наносим клей на крайние лепестки цветочков, расположенных друг на друге с одной стороны и с другой, и последний цветок наклеиваем также в трех точках, как мы это уже проделывали.
- Приклеиваем раскрывающиеся цветы на открытку из цветного картона, сложенного пополам, клей наносим лишь на лепестки, расположенные напротив прорези, центральные лепестки.
- По краям поделки, которую можно сделать из бумаги в старшей группе детского сада, наклеиваем декоративную ленту, внешнюю сторону открытки декорируем на свое усмотрение.
Открытка с яркой бабочкой
Потребуется:
- цветной картон;
- цветная бумага;
- клей;
- дырокол;
- ножницы.
Изготовление:
- Цветной картон складываем пополам, изнутри приклеиваем небольшие разноцветные кружочки, которые мы получили при помощи дырокола из полосок разноцветной бумаги.
- Из бумаги разных цветов вырезаем бабочки, шаблон бабочек можно нарисовать самому либо скачать из интернета.
- Все бабочки складываем пополам, приклеиваем их друг к другу в сложенном виде, когда клей высохнет, раскрываем цветную яркую бабочку, которую приклеиваем в центр открытки.
- Внешнюю сторону открытки декорируем по своему усмотрению.
Поделки на 8 Марта своими руками в детском саду (младшая группа)
Цветы для мамы
Потребуется:
- цветной картон, желательно двухсторонний;
- цветная бумага;
- клей.
Изготовление:
- Сгибаем лист цветного картона пополам, по центру делаем два небольших надреза ножницами, получившийся прямоугольник выгибаем вовнутрь.
- Из зеленого картона вырезаем стебельки цветов.
- Из разноцветного картона вырезаем три квадратика, примерным размером 10 х 10 см, сгибаем каждый квадратик по диагонали, затем поднимаем крайние острые уголки кверху и делаем залом, приклеиваем получившиеся объемные цветы к приготовленным стебелькам.
- Цветы склеиваем в букет в нижней части, вставляем в кармашек, образовавшийся при загибании прямоугольника из центральной части открытки вовнутрь, закрепляем клеем.
- Занимаясь творчеством в младшей группе детского сада, вырезаем из желтой бумаги солнышко, сначала большой круг, а затем лучики – полоски желтой бумаги, все приклеиваем вверху, поделка на 8 Марта, выполненная своими руками, готова.
Цветы из салфеток
Потребуется:
- цветной картон;
- салфетки бумажные красные;
- ватный диск;
- клей, ножницы;
- степлер;
- карандаш;
- два квадрата из зеленой бумаги.
Изготовление:
- Складываем по три салфетки друг на друга, в центр кладем ватный диск, обводим карандашом, центр скрепляем степлером, вырезаем по намеченному контуру.
- Каждый круг, состоящий из слоев от трех салфеток по всей окружности, надрезаем ножницами.
- Оставив два нижних слоя салфеток, все остальные приподнимаем кверху, слегка приминаем, получаем объемный цветок.
- Изготавливаем три таких цветка.
- Зеленые квадратики складываем по диагонали, вырезаем продолговатый лепесток с согнутой диагональю внутри.
- Все детали приклеиваем к сложенному вдвое картону, лепестки приклеиваем, промазав одну половинку.
На поделке, выполненной своими руками в детском саду на 8 Марта из бумажных салфеток, фломастером дорисовываем стебельки, отправляем работу на конкурс.
Цветы из бумаги
Потребуется:
- цветная бумага;
- ножницы;
- клей;
- шпажка или тонкая палочка.
Изготовление:
- Из зеленой бумаги вырезаем несколько полосок размером 3 х 21, заворачиваем каждую на приготовленную палочку, начиная снизу, палочку извлекаем, верх закрепляем клеем.
- Полоску из желтой бумаги размером 2 х 6, с одной стороны надрезаем, добиваясь получения своеобразной бахромы, которую загибаем на одну сторону, используя любой предмет.
- Полученную полоску прикручиваем плотно к верхнему концу стебелька, приклеиваем.
- Из квадрата розовой бумаги размером 7 х 7 см, сложенного по диагонали, вырезаем лепесток, острую нижнюю часть срезаем, края выгибаем наружу.
- Проклеиваем нижнюю часть розового лепестка, вставляем стебель, приклеиваем.
- Из заготовок размером 4 х 10 см из зеленой бумаги вырезаем листики, сложив заготовки пополам и закруглив концы, приклеиваем по месту.
- Из таких цветков можно изготовить целый букет и подарить маме на 8 Марта, а также принести поделку, выполненную своими руками в детском саду, на конкурс младшей группы (фото).
Поделки на 8 Марта своими руками в детском саду (средняя группа)
Детки постарше могут выполнять и более сложные поделки, тем более, если занимаются творчеством они вместе со взрослыми. Предлагаем несколько мастер-классов по изготовлению оригинальных детских поделок.
Аппликация 8 Марта
Потребуется:
- цветная бумага;
- цветной картон;
- бусины;
- клей;
- ножницы.
Изготовление:
- Из листа зеленой бумаги вырезаем большую цифру 8, предварительно вырезав шаблон из белой бумаги. Приклеиваем цифру на лист цветного картона.
- Из разноцветной яркой бумаги нарезаем несколько кружков диаметром 6 см, сворачиваем их пополам и нарезаем бахрому по всей окружности, закручиваем ее на одну сторону.
- Расправляем круг с бахромой и разрезаем его пополам, концы каждой половинки проклеиваем и сворачиваем конусом, вовнутрь каждого цветка приклеиваем бусинку.
- Из зеленой бумаги нарезаем удлиненные треугольники, из основания которых также вырезаем удлиненные треугольники, получили листики для цветков, приклеиваем их, распределив на цифре 8.
- Обклеиваем восьмерку и приготовленными цветками с закрученной бахромой, приклеивая их с одного бока.
- Получилась очень нежная и объемная поделка.
Сюрприз в ладошках для мамы
Потребуется:
- цветной картон либо большая яркая открытка;
- цветная бумага красного цвета;
- шаблон лепестка;
- ножницы;
- клей.
Изготовление:
- Кладем ладошку ребенка на приготовленную, сложенную пополам, открытку и обводим, вырезаем по контуру.
- Из красной бумаги вырезаем сердечки и приклеиваем их на каждый пальчик.
- Разворачиваем открытку, изнутри прокрашиваем каждый пальчик цветными карандашами.
- Из красной бумаги вырезаем несколько квадратов 7 х 7 см, складываем по диагонали, прикладываем шаблон с закругленным верхом и вырезаем.
- Все двойные заготовки для поделки на 8 Марта, выполненной своими руками в детском саду, склеиваем по одной стороне, всю конструкцию приклеиваем внутри ладошек, несем на конкурс в
- При желании поделку можно еще дополнительно декорировать, проявляя свою фантазию.
Цветы из пластилина и ватных палочек
Подготовить:
- ватные палочки;
- пластилин разных цветов;
- гофрированная бумага зеленого цвета;
- деревянные палочки для шашлыка;
- клей.
Изготовление:
- Из гофрированной бумаги нарезаем длинные полоски, шириной 3–4 см, смазываем их клеем и обматываем приготовленные палочки, закрепляем конец.
- Из пластилина изготавливаем шарики, надеваем их на верх каждого стебелька.
- Ватные палочки разрезаем пополам, втыкаем в пластилиновые шарики.
- Красивые оригинальные цветочки ставим в вазочку или красивый стаканчик, декорируем по своему усмотрению, например, лентами, завязав бант.
Бабочка
Подготовить:
- бабочка из цветного картона;
- цветная бумага;
- клеящий карандаш;
- ножницы.
Изготовление:
- По заранее приготовленному шаблону взрослые должны вырезать бабочку из цветного картона.
- Бабочку сворачиваем так, чтобы получить заломы, отделяющие тело бабочки от крыльев.
- Посередине тела острым ножом делаем две горизонтальные насечки, слегка выгибаем их вверх.
- Ребенок вырезает кружочки из цветной бумаги диаметром по 1 см и четыре удлиненные декоративные капельки, приклеивает все на крылья бабочки.
- На листе светлой цветной бумаге пишем поздравление с пожеланиями для мамы, заворачиваем записку на карандаш и вставляем его в отогнутый прямоугольник посередине тела бабочки, карандаш убираем.
- Поделка с пожеланиями готова.
Поделки на 8 Марта своими руками в детском саду (старшая группа)
Необыкновенная поделка – сердечко
Понадобится:
- цветной картон;
- блестящая бумага;
- пенопластовая лента;
- монетки разных размеров, две по пять рублей и две по 10;
- клей;
- блестящая тесьма;
- горячий клей.
Изготовление:
- Из картона и блестящей бумаги вырезаем сердечко по заранее приготовленному шаблону, приклеиваем их друг к другу.
- Из цветного картона также вырезаем сердечко по тому же шаблону, с одной стороны сердечка вырезаем произвольный продолговатый желобок.
- Монетки склеиваем суперклеем в такой последовательности: пять рублей, две по 10, пять рублей.
- Вырезаем из цветного картона, блестящей и белой бумаги еще по одному сердечку, использовав шаблон небольшого размера.
- Склеиваем их в одну конструкцию так, чтобы блестящее сердечко было сверху, приклеив вовнутрь небольшие белые крылышки. Снизу к сердечку с крылышками приклеиваем клеем момент конструкцию из монеток с пазом внутри.
- По контуру большого блестящего сердечка приклеиваем кусочки пенопласта небольшой высоты, на них приклеиваем сердечко с выемкой из цветного картона.
- Торцы закрываем блестящей тесьмой, склеиваем ее концы, сердечко с крылышками вставляем в желобок так, чтобы края картона были вставлены в паз из монеток. У нас получилось летающее по желобку сердечко.
- Можно приклеить к сердечку красивую петельку из тесьмы и декорировать верх еще двумя любящими сердечками – маминым и твоем. Такая красивая поделка, выполненная своими руками на 8 Марта в детском саду, займет достойное место на конкурсе в старшей группе.
Цветок лотоса
Потребуется:
- цветная бумага – зеленая, нежно-розовая, желтая;
- клей;
- карандаш или ручка;
- ножницы.
Изготовление:
- Из розовой бумаги вырезаем три квадрата со стороной 10 см, складываем каждый квадрат по диагонали три раза, прочерчиваем, ручкой удлиненный лепесток, не доходя до центра по 0, 5 см, вырезаем.
- Также поступаем и с двумя квадратами разных цветов, со стороной 8 см и квадратом со стороной 9 см.
- На всех полученных цветочках делаем заломы лепестков по центральной линии, разделяющей лепесток пополам.
- Склеиваем все цветки, промазывая центральную часть клеем, приклеиваем ребрами лепестков кверху.
- Из последнего желтого цветка, размером 9 х 9 см, изготавливаем центральную часть – нераспустившийся бутон, приклеивая половинки лепестков друг к другу, ребрами вовнутрь.
- Приклеиваем заключительную деталь в центр объемного цветка.
- Зеленую бумагу разрезаем пополам, каждую половину складываем гармошкой, загибаем и склеиваем с одной стороны, приклеиваем половинку друг к другу. Получился лепесток лотоса, на который приклеиваем лотос.
Открытка – ваза с цветами
Потребуется:
- цветная бумага;
- ножницы;
- клей.
Изготовление:
- Лист цветной бумаги складываем пополам вдоль, разрезаем, кладем половинки одна на другую и складываем гармошкой.
- Разъединяем обе половинки и по полученным заломам вновь складываем две гармошки, хорошо проглаживая заломы.
- Склеиваем обе гармошки, вновь складываем в одну, один из верхних углов полученного прямоугольника загибаем, проглаживаем, расправляем.
- Полученные верхние заломы загибаем вовнутрь, складывая гармошку, аналогично проделываем все еще раз снизу гармошки.
- Полученную конструкцию приклеиваем к двум сторонам приготовленной открытки из сложенного пополам цветного картона.
- Два листа разноцветной бумаги складываем один на другой, отрезаем половину, складываем еще раз пополам, затем загибаем один край двойной полоски, добиваясь получения квадрата, складываем так всю ленту.
- Рисуем на верхнем квадрате цветок, вырезаем получаем несколько заготовок, из которых составляем цветки с маленьким желтым кружочком с бахромой в середине, вырезанном предварительно.
- Полоску зеленой бумаги складываем гармошкой, рисуем остроконечные листочки, расправляем. Также проделываем с бумагой другого оттенка, кладем их друг на друга, складываем пополам, вставляем в вазу, приклеиваем, предварительно промазав низ клеем.
- Сверху приклеиваем приготовленные цветы, поделка готова.
Так как на любимый весенний праздник цветы для мамы самый лучший подарок, который доставляет им огромное удовольствие и поднимает настроение, мы постарались представить в предлагаемых поделках именно их. На 8 Марта цветов мало не бывает, они должны максимально заполнять пространство вокруг нас, тем более что выполнены они самыми дорогими ручками на свете.
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А как вы поздравляете с 8 Марта? 2
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Николай / 23.01.19 15:38А мы с сыном уже сделали две поделки по вашим мастер – классам, получилось, что надо, как раз на конкурс и для нашей мамы. Правда она увидела наши старания, но результат еще не видела, хоть какой – то сюрприз будет.
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Рита / 23.01.19 15:37Все поделки достаточно привлекательны, сегодня покажу дочке, наверняка что – то выберем и сделаем для нашей любимой бабушки. Правда мы еще маленькие, всего 3 годика, но начинать приобщаться к творчеству уже надо. Спасибо за вдохновение, с праздником!