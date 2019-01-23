Интересные поделки на 8 марта своими руками в детском саду

С приближением этого весеннего праздника у детишек традиционно бывает много работы, немного отдохнув от предновогоднего марафона с поделками, надо готовиться к следующим праздникам. Поделки нужно изготовить как для любимых мам и бабушек, так и для воспитательниц, а также еще и для подруг. Вооружившись накопленным предновогодним опытом, приступаем к изготовлению своими руками поделок на 8 Марта в детском саду.

Дети с особым воодушевлением изготавливают поделки на этот праздник, ведь они всегда такие яркие, разнообразные, дарить их также одно удовольствие. Дома с ребенком также можно заняться творчеством. Принимая активное участие в жизни вашего ребенка, вы наполняете его сердечко двойной радостью.

В данном материале мы постарались собрать наиболее интересные мастер-классы ярких и красивых поделок, причем старались подобрать такие, которые можно изготовить из подручных материалов.

Открытки на 8 Марта: самые оригинальные своими руками

Данный вид поделок можно смело отнести как к самым популярным, так и самым любимым как детьми, так и взрослыми. Изготавливая их можно заниматься творчеством и отдыхать одновременно.

Волшебная 3 D открытка с цветами

Поделка просто изумительной красоты, можно изготовить несколько таких в разной цветовой гамме и дарить всем родным и подругам.

Подготовить:

цветной картон;

квадратики из белой бумаги, размером 9 х 9 см;

ножницы;

клей;

фломастер;

декоративная клейка лента;

блестки.

Изготовление:

Каждый квадрат белой бумаги сворачиваем по диагонали три раза, верхнюю часть закругляем, прочерчивая линию карандашом.

Разрезаем ножницами по намеченному контуру, раскрываем, получаем несколько таких белых цветков.

В каждом из семи цветочков вырезаем по одному лепестку.

Раскрашиваем все цветочки приготовленным фломастером, рисунок представляет собой отдельные близкорасположенные палочки, выходящие из центральной точки. Последний лепесток не раскрашиваем.

Аналогично раскрашиваем тем же цветом и все края лепестков, кроме последнего, наносим клей и посыпаем блестками. Свободное пространство заполняем точками.

У всех цветочков соединяем разрезанные края, накладывая первый раскрашенный лепесток на последний нераскрашенный, смазанный клеем.

Все получившиеся объемные цветочки, складываем пополам и раскладываем рядом друг к другу.

Теперь нам нужно собрать и посадить на клей определенную конструкцию из лепестков, для чего склеиваем три из них, нанося клей в одну точку, расположенную сверху крайнего лепестка.

Затем на три склеенные лепестка накладываем еще один, склеиваем его в трех точках верхних центральных лепестков.

Теперь наносим клей на крайние лепестки цветочков, расположенных друг на друге с одной стороны и с другой, и последний цветок наклеиваем также в трех точках, как мы это уже проделывали.

Приклеиваем раскрывающиеся цветы на открытку из цветного картона, сложенного пополам, клей наносим лишь на лепестки, расположенные напротив прорези, центральные лепестки.

По краям поделки, которую можно сделать из бумаги в старшей группе детского сада, наклеиваем декоративную ленту, внешнюю сторону открытки декорируем на свое усмотрение.

Открытка с яркой бабочкой

Потребуется:

цветной картон;

цветная бумага;

клей;

дырокол;

ножницы.

Изготовление:

Цветной картон складываем пополам, изнутри приклеиваем небольшие разноцветные кружочки, которые мы получили при помощи дырокола из полосок разноцветной бумаги. Из бумаги разных цветов вырезаем бабочки, шаблон бабочек можно нарисовать самому либо скачать из интернета. Все бабочки складываем пополам, приклеиваем их друг к другу в сложенном виде, когда клей высохнет, раскрываем цветную яркую бабочку, которую приклеиваем в центр открытки. Внешнюю сторону открытки декорируем по своему усмотрению.

Поделки на 8 Марта своими руками в детском саду (младшая группа)

Цветы для мамы

Потребуется:

цветной картон, желательно двухсторонний;

цветная бумага;

клей.

Изготовление:

Сгибаем лист цветного картона пополам, по центру делаем два небольших надреза ножницами, получившийся прямоугольник выгибаем вовнутрь.

Из зеленого картона вырезаем стебельки цветов.

Из разноцветного картона вырезаем три квадратика, примерным размером 10 х 10 см, сгибаем каждый квадратик по диагонали, затем поднимаем крайние острые уголки кверху и делаем залом, приклеиваем получившиеся объемные цветы к приготовленным стебелькам.

Цветы склеиваем в букет в нижней части, вставляем в кармашек, образовавшийся при загибании прямоугольника из центральной части открытки вовнутрь, закрепляем клеем.

Занимаясь творчеством в младшей группе детского сада, вырезаем из желтой бумаги солнышко, сначала большой круг, а затем лучики – полоски желтой бумаги, все приклеиваем вверху, поделка на 8 Марта, выполненная своими руками, готова.

Цветы из салфеток

Потребуется:

цветной картон;

салфетки бумажные красные;

ватный диск;

клей, ножницы;

степлер;

карандаш;

два квадрата из зеленой бумаги.

Изготовление:

Складываем по три салфетки друг на друга, в центр кладем ватный диск, обводим карандашом, центр скрепляем степлером, вырезаем по намеченному контуру. Каждый круг, состоящий из слоев от трех салфеток по всей окружности, надрезаем ножницами. Оставив два нижних слоя салфеток, все остальные приподнимаем кверху, слегка приминаем, получаем объемный цветок. Изготавливаем три таких цветка. Зеленые квадратики складываем по диагонали, вырезаем продолговатый лепесток с согнутой диагональю внутри. Все детали приклеиваем к сложенному вдвое картону, лепестки приклеиваем, промазав одну половинку.

На поделке, выполненной своими руками в детском саду на 8 Марта из бумажных салфеток, фломастером дорисовываем стебельки, отправляем работу на конкурс.

Цветы из бумаги

Потребуется:

цветная бумага;

ножницы;

клей;

шпажка или тонкая палочка.

Изготовление:

Из зеленой бумаги вырезаем несколько полосок размером 3 х 21, заворачиваем каждую на приготовленную палочку, начиная снизу, палочку извлекаем, верх закрепляем клеем.

Полоску из желтой бумаги размером 2 х 6, с одной стороны надрезаем, добиваясь получения своеобразной бахромы, которую загибаем на одну сторону, используя любой предмет.

Полученную полоску прикручиваем плотно к верхнему концу стебелька, приклеиваем.

Из квадрата розовой бумаги размером 7 х 7 см, сложенного по диагонали, вырезаем лепесток, острую нижнюю часть срезаем, края выгибаем наружу.

Проклеиваем нижнюю часть розового лепестка, вставляем стебель, приклеиваем.

Из заготовок размером 4 х 10 см из зеленой бумаги вырезаем листики, сложив заготовки пополам и закруглив концы, приклеиваем по месту.

Из таких цветков можно изготовить целый букет и подарить маме на 8 Марта, а также принести поделку, выполненную своими руками в детском саду, на конкурс младшей группы (фото).

Поделки на 8 Марта своими руками в детском саду (средняя группа)

Детки постарше могут выполнять и более сложные поделки, тем более, если занимаются творчеством они вместе со взрослыми. Предлагаем несколько мастер-классов по изготовлению оригинальных детских поделок.

Аппликация 8 Марта

Потребуется:

цветная бумага;

цветной картон;

бусины;

клей;

ножницы.

Изготовление:

Из листа зеленой бумаги вырезаем большую цифру 8, предварительно вырезав шаблон из белой бумаги. Приклеиваем цифру на лист цветного картона.

Из разноцветной яркой бумаги нарезаем несколько кружков диаметром 6 см, сворачиваем их пополам и нарезаем бахрому по всей окружности, закручиваем ее на одну сторону.

Расправляем круг с бахромой и разрезаем его пополам, концы каждой половинки проклеиваем и сворачиваем конусом, вовнутрь каждого цветка приклеиваем бусинку.

Из зеленой бумаги нарезаем удлиненные треугольники, из основания которых также вырезаем удлиненные треугольники, получили листики для цветков, приклеиваем их, распределив на цифре 8.

Обклеиваем восьмерку и приготовленными цветками с закрученной бахромой, приклеивая их с одного бока.

Получилась очень нежная и объемная поделка.

Сюрприз в ладошках для мамы

Потребуется:

цветной картон либо большая яркая открытка;

цветная бумага красного цвета;

шаблон лепестка;

ножницы;

клей.

Изготовление:

Кладем ладошку ребенка на приготовленную, сложенную пополам, открытку и обводим, вырезаем по контуру.

Из красной бумаги вырезаем сердечки и приклеиваем их на каждый пальчик.

Разворачиваем открытку, изнутри прокрашиваем каждый пальчик цветными карандашами.

Из красной бумаги вырезаем несколько квадратов 7 х 7 см, складываем по диагонали, прикладываем шаблон с закругленным верхом и вырезаем.

Все двойные заготовки для поделки на 8 Марта, выполненной своими руками в детском саду, склеиваем по одной стороне, всю конструкцию приклеиваем внутри ладошек, несем на конкурс в

При желании поделку можно еще дополнительно декорировать, проявляя свою фантазию.

Цветы из пластилина и ватных палочек

Подготовить:

ватные палочки;

пластилин разных цветов;

гофрированная бумага зеленого цвета;

деревянные палочки для шашлыка;

клей.

Изготовление:

Из гофрированной бумаги нарезаем длинные полоски, шириной 3–4 см, смазываем их клеем и обматываем приготовленные палочки, закрепляем конец. Из пластилина изготавливаем шарики, надеваем их на верх каждого стебелька. Ватные палочки разрезаем пополам, втыкаем в пластилиновые шарики. Красивые оригинальные цветочки ставим в вазочку или красивый стаканчик, декорируем по своему усмотрению, например, лентами, завязав бант.

Бабочка

Подготовить:

бабочка из цветного картона;

цветная бумага;

клеящий карандаш;

ножницы.

Изготовление:

По заранее приготовленному шаблону взрослые должны вырезать бабочку из цветного картона.

Бабочку сворачиваем так, чтобы получить заломы, отделяющие тело бабочки от крыльев.

Посередине тела острым ножом делаем две горизонтальные насечки, слегка выгибаем их вверх.

Ребенок вырезает кружочки из цветной бумаги диаметром по 1 см и четыре удлиненные декоративные капельки, приклеивает все на крылья бабочки.

На листе светлой цветной бумаге пишем поздравление с пожеланиями для мамы, заворачиваем записку на карандаш и вставляем его в отогнутый прямоугольник посередине тела бабочки, карандаш убираем.

Поделка с пожеланиями готова.

Поделки на 8 Марта своими руками в детском саду (старшая группа)

Необыкновенная поделка – сердечко

Понадобится:

цветной картон;

блестящая бумага;

пенопластовая лента;

монетки разных размеров, две по пять рублей и две по 10;

клей;

блестящая тесьма;

горячий клей.

Изготовление:

Из картона и блестящей бумаги вырезаем сердечко по заранее приготовленному шаблону, приклеиваем их друг к другу. Из цветного картона также вырезаем сердечко по тому же шаблону, с одной стороны сердечка вырезаем произвольный продолговатый желобок. Монетки склеиваем суперклеем в такой последовательности: пять рублей, две по 10, пять рублей. Вырезаем из цветного картона, блестящей и белой бумаги еще по одному сердечку, использовав шаблон небольшого размера. Склеиваем их в одну конструкцию так, чтобы блестящее сердечко было сверху, приклеив вовнутрь небольшие белые крылышки. Снизу к сердечку с крылышками приклеиваем клеем момент конструкцию из монеток с пазом внутри. По контуру большого блестящего сердечка приклеиваем кусочки пенопласта небольшой высоты, на них приклеиваем сердечко с выемкой из цветного картона. Торцы закрываем блестящей тесьмой, склеиваем ее концы, сердечко с крылышками вставляем в желобок так, чтобы края картона были вставлены в паз из монеток. У нас получилось летающее по желобку сердечко. Можно приклеить к сердечку красивую петельку из тесьмы и декорировать верх еще двумя любящими сердечками – маминым и твоем. Такая красивая поделка, выполненная своими руками на 8 Марта в детском саду, займет достойное место на конкурсе в старшей группе.

Цветок лотоса

Потребуется:

цветная бумага – зеленая, нежно-розовая, желтая;

клей;

карандаш или ручка;

ножницы.

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Изготовление:

Из розовой бумаги вырезаем три квадрата со стороной 10 см, складываем каждый квадрат по диагонали три раза, прочерчиваем, ручкой удлиненный лепесток, не доходя до центра по 0, 5 см, вырезаем. Также поступаем и с двумя квадратами разных цветов, со стороной 8 см и квадратом со стороной 9 см. На всех полученных цветочках делаем заломы лепестков по центральной линии, разделяющей лепесток пополам. Склеиваем все цветки, промазывая центральную часть клеем, приклеиваем ребрами лепестков кверху. Из последнего желтого цветка, размером 9 х 9 см, изготавливаем центральную часть – нераспустившийся бутон, приклеивая половинки лепестков друг к другу, ребрами вовнутрь. Приклеиваем заключительную деталь в центр объемного цветка. Зеленую бумагу разрезаем пополам, каждую половину складываем гармошкой, загибаем и склеиваем с одной стороны, приклеиваем половинку друг к другу. Получился лепесток лотоса, на который приклеиваем лотос.

Открытка – ваза с цветами

Потребуется:

цветная бумага;

ножницы;

клей.

Изготовление:

Лист цветной бумаги складываем пополам вдоль, разрезаем, кладем половинки одна на другую и складываем гармошкой. Разъединяем обе половинки и по полученным заломам вновь складываем две гармошки, хорошо проглаживая заломы. Склеиваем обе гармошки, вновь складываем в одну, один из верхних углов полученного прямоугольника загибаем, проглаживаем, расправляем. Полученные верхние заломы загибаем вовнутрь, складывая гармошку, аналогично проделываем все еще раз снизу гармошки. Полученную конструкцию приклеиваем к двум сторонам приготовленной открытки из сложенного пополам цветного картона. Два листа разноцветной бумаги складываем один на другой, отрезаем половину, складываем еще раз пополам, затем загибаем один край двойной полоски, добиваясь получения квадрата, складываем так всю ленту. Рисуем на верхнем квадрате цветок, вырезаем получаем несколько заготовок, из которых составляем цветки с маленьким желтым кружочком с бахромой в середине, вырезанном предварительно. Полоску зеленой бумаги складываем гармошкой, рисуем остроконечные листочки, расправляем. Также проделываем с бумагой другого оттенка, кладем их друг на друга, складываем пополам, вставляем в вазу, приклеиваем, предварительно промазав низ клеем. Сверху приклеиваем приготовленные цветы, поделка готова.

Так как на любимый весенний праздник цветы для мамы самый лучший подарок, который доставляет им огромное удовольствие и поднимает настроение, мы постарались представить в предлагаемых поделках именно их. На 8 Марта цветов мало не бывает, они должны максимально заполнять пространство вокруг нас, тем более что выполнены они самыми дорогими ручками на свете.