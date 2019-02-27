Лучшее время для посадки помидор на рассаду в 2019 году

Чтобы сориентироваться в 2019 году, когда сажать помидоры на рассаду, лучше всего посмотреть по лунному календарю. Иногда в сети можно встретить таблицы с расписанием посадок по регионам.

Многие дачники боятся выращивать рассаду самостоятельно и предпочитают покупать уже готовую. Но где гарантия, что сорт окажется именно тот, который обещал продавец. К тому же красивый внешний вид рассады не означает, что томаты вырастут качественные и урожай будет в ожидаемое время.

Столкнувшись с такими неприятностями, рано или поздно большинство огородников приходят к решению вырастить рассаду своими силами.

Когда сажать помидоры на рассаду в 2019 году по лунному календарю

Прежде всего, нужно определиться, когда сеять семена. Это зависит от сорта помидор и от места высадки готовой рассады, в открытый грунт или теплицу, а так же от региона проживания.

Ранние сорта нужно высеивать за 55-65 дней до сбора первого урожая, среднеспелые за 90-110 дней, поздние сорта не менее 120 дней. Кроме того, на упаковке с семенами производитель всегда указывает время посева и время сбора урожая.

Как правило, чтобы узнать когда сажать помидоры на рассаду в 2019 году, используют не только лунный календарь.

Совет! Если рассада будет высаживаться в открытый грунт, нужно от примерного окончания весенних заморозков просчитать в обратном порядке нужное количество дней. Если рассада будет высаживаться в теплицу, то сеять семена можно раньше.

Поддерживая рекомендации многих огородников замечено, что всходы имеют более сильные всходы, и рассада получается более качественной. Полный лунный цикл включает в себя четыре фазы, каждую из которых огородники и садоводы используют для определенных работ с культурными растениями:

Новолуние. В этот день не рекомендуется проводить работы с растением. Лучше заняться рыхлением или обработкой грунта, также разрешается провести прополку или обрезку. Огородниками подмечено, что собранные именно в этот день семена культур отличаются качеством и дружными всходами. Растущая луна. Данный период длится порядка 11 дней. Считается, что растения в это время находятся в активном росте. Поэтому идеально будет, если помидоры будут высажены или посеяны в начале цикла. Так и в 2019 году рекомендуется сажать помидоры на рассаду в это время. Полнолуние. Таких дней в месяце бывает очень мало, они идеальны для борьбы с вредителями и сорной травой. Остальными работами в саду и огороде лучше не заниматься. Убывающая луна. Обычно эта лунная фаза длится не более 12 дней. Подмечено, что в этот период рост корней медленнее, они становятся чувствительнее к повреждениям, поэтом работы лучше проводить с надземными частями – это работа с семенами, обрезки, полив, прищипование, прополка, внос удобрений.

Когда можно сеять помидоры на рассаду по регионам

Россия имеет различные погодные условия по регионам, которые зависят от климатического пояса. Например, южные регионы позволяют высаживать рассаду на постоянное место в апреле, а вот огородники районов севера сделать это могут только в середине июня.

Поэтому высаженные семена в марте по лунному календарю не всегда оправдывают себя. И все-таки к вопросу, когда сажать помидоры на рассаду в 2019 году, нужно подходить серьезнее.

Если с лунным календарем разобрались быстро и просто, то с высадкой рассады в открытый грунт, учитывая регионы, будет сложнее. Ведь если высадить корешки в рано, то если даже мороз не побьет, то расти они, не будут, станут тонкими и слабыми, если посадить поздно, то это тоже плохо скажется на их состоянии и плодоношение затянется.

Многие опытные огородники считают, что к моменту посадки в грунт на стебле должно присутствовать минимум 8 настоящих листочков, но не должно быть цветов.

В Подмосковье и Средней полосе

Для этой полосы РФ самым оптимальным считается дата посадки после 15 мая. Взяв за основу самую раннюю дату можно полностью высчитать срок сева в регионе. Когда сажаете помидоры на рассаду в 2019 году в Москве, используя лунный календарь, дату подбирайте внимательней.

Период полного роста томатов до плодоношения указан на фабричной пачке, для среднеспелых сортов равен 50-55 суток. Например, пусть будет он равняться 55 дням, прибавляем 7 дней на всходы и 4 дня на адаптацию, получаем 66 суток.

Теперь от 15 мая назад по календарю отсчитываем 66 дней, в итоге получается примерное число посева семян – 11 марта. Далее, останется только подобрать ближайшие благоприятные дни для посева по лунному календарю.

В Ленинградской области

Расчет посадки в грунт делается по тому же принципу, как и в Подмосковье. Но учитывая высокую влажность с обилием дождей, плюс запоздалые заморозки, заниматься высадкой необходимо не ранее конца мая.

В Сибири и на Урале

Для этих регионов не подходят позднеспелые сорта, из-за позднего созревания. Поэтому стоит обращать внимание в Сибири только на ранние и средние виды томатов. Благодаря затяжным заморозкам, растения в землю высаживают не ранее 8 – 10 июня, а рассаду сеют в конце марта. На Урале сажать помидоры на рассаду в 2019 году, подбирая даты по лунному календарю, учитывайте возможность поздних заморозков.

Посадка помидоров на Юге России

В южных районах, таких как Краснодарский край, огородники практикуют без рассадный способ выращивания помидоров. Благодаря обилию солнечных лучей и оптимальной влажности, даже таким способом выращивания позднеспелые сорта успевают созреть. Ну а кто привык сажать рассаду, начинают заниматься этим уже в начале февраля, соответственно высадку в грунт проводят в конце апреля или начале мая.

Важно! Имеющиеся современные теплицы из поликарбоната у некоторых огородников значительно облегчают и увеличивают приживаемость и выносливость растения. Закрытый грунт защищает растение от многих негативных факторов погоды: град и другие осадки, заморозки, резкая смена температуры.

Сортов существует великое множество, выбор в основном делается исходя из вкусовых предпочтений потребителя, урожайности и в зависимости, где и каким способом будет произрастать.

Емкости для рассады и полезные приспособления

По старинке рассаду сеют в деревянных ящиках, заблаговременно набирая в них землю с огорода, лучше, если это будет чернозем, в нем присутствуют все необходимые микроэлементы и питательные вещества. После посева ящики устанавливают на подоконниках.

Совет! Семена можно сеять в пластиковые или торфяные стаканчики, горшки, кассеты. Сеять следует по несколько семян, чтоб выбрать более сильные или не все взойдут.

В настоящее время существует множество других приспособлений для выращивания рассады, некоторые из них упрощают высадку в грунт:

Торфяные горшки. Когда придет время высадки, сеянец вместе с горшочком отправляется в грунт, при этом нет риска его повреждения. Горшок со временем растворяется в земле, добавляя в нее полезные вещества и нормализуя щелочной баланс. Ящики, со стаканами внутри, их количество регулируется. Экономия пространства, удобство при пересадке (корни не сплетаются между собой, не оголяются, т. к. высадка производится вместе с землей, в которой они всходили). Пластиковые кассеты, внутри разделены на ячейки, их количество может быть разным от 4 до 50 штук, формы круглые или квадратные. Мини-парники, в длину до 60 см. Наличие крышки обеспечивает поддержание микроклимата, температуру и влажность. Электрический подогревающий коврик. Устанавливается под емкости с рассадой, поддерживает оптимальную температуру для развития корневой системы. Фитолампы, дополнительное освещение стимулирует более быстрый рост и наилучшее развитие сеянцев при недостатке света.

Когда сажать томаты на рассаду для теплицы из поликарбоната

Все чаще теплицы из поликарбоната заменяют привычные всем стеклянные и полиэтиленовые варианты. Плюсов у такого укрытия значительно больше, но и существуют особенности в сроках посадки, выращивание и подготовки почвы.

Основные плюсы теплиц из поликарбоната:

ускоряют посадку и темп роста рассады ;

не используются дополнительные обогревы;

растения защищены от заморозков и осадков;

отсутствуют резкая смена температуры воздуха;

имеется возможность выращивания томатов без рассадным способом, что значительно экономит время. Как и когда можно сеять помидоры на рассаду, изложено в таблице.

Удобнее всего делать грядки в форме букв «п» или «ш», с шириной грядок 70 – 90 см. Расстояние между кустами нужно соблюдать 35-50 см.

Корешки сажаются в шахматном порядке, удаляя нижние 2-3 листочка, методом перевалки. После посадки требуется обильный полив.

Подготовка рассады для высадки в теплицу

Перед посадкой на постоянное место, корешки нужно подвергнуть закалки. Для этого, после появления 2-3 настоящих листьев, в комнате, где находятся емкости с ней, начинают открывать форточки на 30 – 60 минут или окна, избегая сквозняков.

Важно! Перед высадкой рассады в открытый грунт, за две недели необходимо произвести закаливание. Начинать следует с понижения температуры, выносить в более прохладное место, например, на балкон и оставлять там каждый раз на более длительное время, затем так же на улицу. В конце закаливания рассаду можно оставлять на всю ночь.

Процедуру повторяют в течение 3 дней, далее время проветривания увеличивают. Через неделю, рассаду можно будет постепенно начинать выносить на улицу, начиная с 2-х часовых прогулок и продлив на целый день.

​

Подготовка теплицы для посадки помидоров

Теплицы к высадке рассады готовят заранее, примерно за неделю. Делают полную уборку, включающую дезинфекцию, готовят грунт и разбивают гряды.

Если грунт глинистый или суглинистый, полезно будет внести древесные опилки, сдобрить его торфом и перегноем. Можно добавить крупнозернистый песок.

Также необходимо внести удобрения:

сульфат калия на 1 кв. м. 1 ст. л.;

суперфосфат на 1 кв. м. 2 ст. л.

Перед самой посадкой землю проливают слабым раствором марганцевого калия. Неплохо будет, если при посадке в лунку вольете 2 стакана раствора «Заслон».

Высадка в грунт

Наиболее лучшее время для высадки:

в теплицу во второй половине мая;

в открытый грунт в первой половине июня.

Расстояние между лунками 30 на 40 см. Размеры лунки немного больше земляного кома с растением. В пасмурную погоду высадку производят утром, в солнечную – ближе к вечеру.

Земля должна быть вскопана, взрыхлена и обработана раствором медного купороса или карбофоса (на 10 литров воды 2 столовых ложки), такие же действия проводят в теплице, для обеззараживания.

Опустив саженец в лунку, присыпать землей, уплотнив ее для предотвращения попадания лишнего воздуха, полить теплой водой. Теперь можно спокойно дожидаться урожая, не забыв о своевременном поливе.

Возможные ошибки при посеве

Помидоры хоть и не капризное растение, но довольно нежное и теплолюбивое, поэтому сажать томаты на рассаду в 2019 году по датам, рекомендуемым лунным календарем, нужно допускать как можно меньше ошибок. Густота посева — влияет на качество, сеянцы будут ослаблены при недостаточности питательных веществ и тесноты, возможны повреждения при высадке в грунт из-за спутавшихся корней. Глубина при посеве должна быть не более одного см., при большем углублении семенам может не хватить сил и света для роста. Не перелить – чрезмерная влажность губит всходы, полив должен быть умеренным под корень, при сухом воздухе можно распылять воду сверху. Не допускать переохлаждения земли. В теплую погоду нужно обеспечить приток свежего воздуха. Возможность временного помещения на балкон либо просто устроить проветривание, открыв окно, или форточку — благотворно повлияет на закалку растения. С осторожностью применять подкормку. Впервые ее делают через 10-15 дней после всходов. В дальнейшем повторять процедуру каждую неделю, используя только половину указанной дозы в инструкции. После начала цветения необходимо в течение 15 дней пересадить рассаду в грунт или парник, не сделав этого — снизиться урожайность. Если возможности такой нет, можно удалить соцветие, таким образом, появится возможность отложить пересадку еще на 10 дней, не потеряв при этом размерах сбора помидор.

Статья рассказала, как и когда сеять помидоры на рассаду в 2019 году, используя даты по лунному календарю. Если все условия соблюдены правильно, то получается здоровая рассада с сильными стеблями и развитой корневой системой, которая порадует дачников обильным урожаем.