Красивый подарок своими руками маме на 8 Марта в детском сад

Идеи для подарка маме на 8 Марта — это коллекция самых интересных поделок, которые дети могут сделать своими руками в детском саду. Такие красивые подарки, сделанные любимыми детскими руками, оценит каждая мама.

Керамические деревья

Работа в глиняной или соленой массе стимулирует воображение и формирует чувство эстетики с раннего возраста. Это один из вариантов для подарка маме на 8 Марта, который будет сделан своими руками в детском саду во 2 младшей группе.

Керамические деревья — это капризные и красивые украшения, которые можно повесить на стену. Тема открытая и дает много возможностей для выражения творчества.

Во время занятий с детьми сначала делается проект дерева на листе бумаги. Интересно, какую форму будет иметь наше дерево, какие элементы будут выпуклыми, а какие — вогнутыми. Мы сами определяем места, где вырезать отверстия. Дети постарше могут ввести элементы барельефа. Если у вас нет керамической глины, то можно сделать дерево из соли, фарфора или самозастывающей глины.

Основной рецепт соленой массы:

200 г муки;

200 г соли;

125 мл воды.

Соляная масса хранится в закрытом контейнере в холодильнике. Смешайте муку с солью и постепенно добавляйте воду, чтобы замесить тесто. Масса может содержать глицерин или масло, которое придает изделию лучшую пластичность и предотвращает выпадение кристаллов соли. Решение остается за теми, кто делает подарок своими руками маме на 8 Марта.

После сушки советуется украсить соленую массу с помощью пищевых красителей или акриловой краски.

Также предлагается рецепт фарфоровой массы. На плоском куске глины набросайте зубочисткой рисунок дерева. Эскизный дизайн получается путем вырезания некоторых фрагментов и прикрепления дополнительных корней, ветвей или отражения различных текстур листьев. Такие занятия сильно влияют на развитие мелкой моторики, дети учатся терпению и аккуратности, поэтому это идеальное творческое занятие к 8 Марта в детском саду.

Готовые работы после сушки обжигают в керамической печи при температуре более 1000 С. Только после обжига мы покрываем их специальными красками, дополнительно подчеркивая характер и индивидуальность каждого проекта.

Сердце из песка

Песчаное сердце — это что совершенно новое и оригинальное. Можно использовать соль, фарфор, глину или выпечку... Наша идея, безусловно, поразит и вдохновит вас на создание уникальных украшений, которые не оставят равнодушными ни одного человека.

Посмотрите, как легко сделать декоративную песчаную массу. Из песочной массы вы можете создавать различные красивые украшения: медальоны, ожерелья с янтарем и ракушками, декоративные сердечки, звезды, отпечатки рук или ног, цветочный горшок, подсвечник, декоративные пасхальные яйца. Это, безусловно, оригинальная идея для маленького подарка маме своими руками к 8 Марта в детском саду.

Для создания массы вам понадобятся: викол и песочный клей. Вылейте две столовые ложки клея wikol в миску и постепенно добавляйте песок. Смешайте все так, чтобы образовалась густая песчаная масса.

Масса высыхает около 24 часов, поэтому, если вы планируете сделать украшения для подарка, вам нужно планировать их заранее. Тонкие элементы высыхают быстрее, но изделию нужно время, чтобы оно стало жестким. Готовые украшения твердые и долговечные, однако не следует их замачивать, поскольку будут разрушены при воздействии воды. Такие песочные украшения производят удивительное впечатление.

Украшения на 8 Марта для мамы, которые мы сделали из песчаной массы, кладут на доску или картон, покрытые эластичной пленкой, чтобы их было легче удалить после высыхания.

Витражный стакан

Еще одна идея — создать витражный стакан как подарок маме на 8 Марта своими руками. Это также не сложно, легко можно повторить в ДОУ. Достаточно использовать банку или стакан, нанести соответствующие краски из витражных красок, очертить черный контур и дождаться его высыхания.

Краски во время рисования имеют совершенно другой оттенок, чем после высыхания, потому что только тогда они приобретают прозрачность и глубину. Процесс создания витража — это всегда очень весело, а конечный результат просто потрясающий.

Браслеты

Браслет из бисера — отличная идея для самодельного подарка. Посмотрите, как легко создать своими руками к 8 Марта эффектный браслет из проволоки и бисера для подарка маме в детском саду.

Для изготовления проволочного браслета вам понадобится: мягкая проволока для флористов или другая (купить можно в магазине DIY), бусы разных цветов и ножницы или кусачки.

Нам понадобится около 1-1,5 м проволоки и десяток бус на один браслет. Время от времени нанизываем бусины на проволоку, завязывая петлю. Это очень простая задача для каждого дошкольника. Когда мы нанизываем бусы по всей длине проволоки, оборачиваем проволоку вокруг запястья, свободно запутывая его в форме браслета.

Таким простым способом памятный браслет сделает любой ребенок.

Мы заворачиваем и завязываем бусинки каждые несколько дюймов, чтобы они не двигались. Если провод мягкий, обвязка не доставит хлопот ребенку. Наши браслеты будут более стильными, если мы будем использовать бисер в одинаковой цветовой гамме для каждого браслета. Кроме того, мы нередко используются бусины разных размеров. Вам просто нужно обратить внимание на то, чтобы проволока была не слишком толстая, чтобы бусинки могли свободно скользить.

Органайзер

Органайзер для рабочего стола DIY в морском стиле для ручек и карандашей — это идея оригинального подарка в детском саду для мамы на 8 Марта. Чтобы сделать такой сюрприз, вам понадобятся: баночка или упаковка, например, соли для ванн, нитка, песок (можно купить в зоомагазине), немного клея, ракушки и семейное фото.

Обмотайте шнур вокруг банки несколько раз и приклейте наконечник небольшим количеством клея. В точке соединения мы также можем прикрепить ракушки. Мы помещаем песок до половины высоты в банку. Далее ставим маленькое семейное фото в наш песо.

Подарок своими руками готов. Такой гаджет на вашем столе всегда возвращают к приятным воспоминаниям, а карандаши или ручки будут занимать почетное место.

Разрисованная подушка или сумка

Конечно, каждый из вас раньше рисовал красками на листе бумаги или картоне. Попробуйте создать разрисованную наволочку или хлопковую сумку со своим ребенком. Это проще, чем вы думаете, и память остается надолго.

Вам понадобится простая хлопковая наволочка и краски или ручки для рисования на текстиле. Вместо наволочки также можете оформить футболку, обувь или украсить сумку для покупок из хлопка. Это, безусловно, будет уникальный подарок на 8 Марта, и в то же время практичный.

Арт-нити

Изображения из нити, популярные в народе картины String Art, представляют собой очень интересную и креативную художественную технику. Существует множество возможностей и способов создания таких пространственных картин и декораций. В сети вы найдете множество красивых и эффективных работ, созданных детьми, взрослыми и художниками.

Чтобы сделать простую картинку, вам понадобится:

доска или нарезанный «кусочек» дерева,

цветные нити,

мелкие гвозди,

молоток.

Пошаговый процесс:

Сначала делается простая картина. Используются три цвета ниток: желтый, зеленый и красный. Рекомендуется сразу запастись нитками, из которых можно будет создать картинку без разделения полосы на более мелкие фрагменты. На выбранном куске дерева мы рисуем собственный проект, можно использовать готовый шаблон, если вы работаете с детьми. Карточка с нарисованным листом кладется на дерево, а в определенные места втыкаются гвозди, чтобы создать контуры листьев из гвоздей. Как только мы заклеим все гвозди, вытаскивается эскиз снизу и можем начать создавать нашу картинку. Техника шитья ниток очень разная, мы определились с простым вариантом, который подойдет для детей постарше в возрасте от 5-6 лет. Прикрепите кончик нити с помощью узла к гвоздю, а затем зацепите следующие гвозди, наматывая нить на их головки. Таким образом, мы создаем контур листа. Следующие нити снова прикрепляются по такому же принципу, так заполняется центр листа. Если в качестве рисунка делать листья деревьев, то можно использовать сразу несколько понравившихся цветов. В более сложных проектах стоит рассмотреть весь шаблон с точки зрения цвета.

Аналогичным образом можно создавать произведения, заполняя нитями только фон таким образом, что лист выходит из дерева, а фон пространственно вращается из нити.

Вэтом случае мы не сплетаем лист, просто прибиваем гвозди к краям нашего ствола и сплетаем нитки с гвоздями, а затем соединяем нитки с контуром листа с гвоздями на краю нашего ствола. Таким образом, мы создадим красочный фон, и лист будет изолирован от него как нетканый фрагмент.

У нас весьма оригинальные идеи для подарка своими руками маме на 8 Марта в детском саду, но изготовить такие поделки возможно при помощи взрослых и просмотрев пошаговые видео\фото-уроки.