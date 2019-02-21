Как отдыхаем на 8 марта в 2019 году, будет ли перенос

Самый первый весенний праздник – Международный женский день, особенно любим в России. В предвкушении получения подарков для женщин и предпраздничных хлопот для мужчин актуальным становится вопрос – как отдыхаем на 8 марта в 2019 году и будет ли выделен дополнительный выходной.

Выходной не только для женщин

Несмотря на ярко выраженную гендерную окраску самого праздника, нерабочим днем он является для обеих половин человечества.

Более того, официальные выходные в честь женского праздника продлятся в 2019 году три дня подряд:

8 марта, пятница – государственный праздник;

9 марта, суббота – официальный выходной (нерабочий день);

10 марта, воскресенье – официальный выходной (нерабочий день).

Но при ответе на вопрос о том, как отдыхаем на 8 марта в 2019 году в России, стоит учитывать специфику рабочей недели, установленную вашим трудовым договором.

Итак, если вы трудитесь по пятидневке – еженедельно ходите на работу с понедельника по пятницу и отдыхаете стандартно по субботам и воскресеньям – приведенная выше схема для вас актуальна. Но есть и такие сотрудники, которые посвящают работе шесть дней в неделю с одним выходным днем по воскресеньям.

Для таких категорий трудящихся суббота все так же останется рабочей. Но на первой второй рабочей неделе марта будет два выходных вместо одного:

8 марта, пятница – государственный праздник;

10 марта, воскресенье – официальный выходной (нерабочий день).

При этом абсолютно для всех работников действует норма сокращения рабочего дня, предшествующего государственному празднику. Это означает, что 7 марта и пятидневщики, и шестидневщики на законных основаниях уходят с работы ровно на один час раньше обычного. Эта норма закреплена в законодательных актах, регулирующих труд в Российской Федерации. И сколько ни было бы рабочих часов по плану в вашем месяце, в марте их станет на один меньше.

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Союзные выходные

Впрочем, выходной 8 марта встречается не только в России, но и на территории многих стран, ранее являвшихся союзными республиками и входящими в состав СССР.

Для примера ответим на вопрос про выходные на 8 марта в 2019 году в Казахстане. В этой стране не наблюдается каких-либо изменений производственного календаря. Казахстанцы будут отдыхать в Международный женский день так же, как россияне.

Граждане обеих стран после трех- или двухдневного отдыха (в зависимости от продолжительности официальной рабочей недели на предприятии) выйдут на полную рабочую пяти- или шестидневку, затем проведут стандартные выходные (суббота-воскресение или только воскресенье).

А вот после отдыха рабочие пути немного разойдутся: россияне войдут в привычный рабочий ритм до 1 мая, а казахстанцы после трех дней работы (с 18 по 20 марта) отправятся на отдых в честь Наурыз мейрамы, являющегося исключительным государственным праздником Казахстана.

Отметим, Международный женский день является официальным нерабочим днем также в Белоруссии и некоторых других странах.

Приятные идеи

Разобравшись в вопросе о том, как мы отдыхаем на 8 марта в 2019 году, и изучив производственный календарь, можно смело планировать выходные.

Как провести выходные с самыми близкими – решать вам. Будь то поездка на выходные в Париж или тихий семейный ужин при свечах, поход в гости к бабушке или семейная вылазка в аквапарк, катание на лыжах большой компанией или посиделки в СПА чисто женским коллективом – праздник всегда удастся.

Главное – не испортить никому настроения своим невниманием. Поэтому, помимо подарков для главных людей, стоит заранее запастись универсальными сувенирами, чтобы иметь возможность порадовать при встрече тех, о ком вы случайно забыли.

Этому процессу нужно уделить достаточно времени, чтобы сюрпризы были приятными и не затратными.

Изучив изменения в производственном календаре, которые для 8 марта в 2019 году несущественны и не таят в себе сложных переносов, можно начинать планировать подарки. Заблаговременность этого процесса позволит вам не только быть оригинальнее, но и существенно сэкономить – ведь к празднику цены на "женские" товары неуклонно пойдут в рост.