Как отдыхаем на 8 марта в 2019 году, будет ли перенос
Самый первый весенний праздник – Международный женский день, особенно любим в России. В предвкушении получения подарков для женщин и предпраздничных хлопот для мужчин актуальным становится вопрос – как отдыхаем на 8 марта в 2019 году и будет ли выделен дополнительный выходной.
Выходной не только для женщин
Несмотря на ярко выраженную гендерную окраску самого праздника, нерабочим днем он является для обеих половин человечества.
Более того, официальные выходные в честь женского праздника продлятся в 2019 году три дня подряд:
- 8 марта, пятница – государственный праздник;
- 9 марта, суббота – официальный выходной (нерабочий день);
- 10 марта, воскресенье – официальный выходной (нерабочий день).
Но при ответе на вопрос о том, как отдыхаем на 8 марта в 2019 году в России, стоит учитывать специфику рабочей недели, установленную вашим трудовым договором.
Итак, если вы трудитесь по пятидневке – еженедельно ходите на работу с понедельника по пятницу и отдыхаете стандартно по субботам и воскресеньям – приведенная выше схема для вас актуальна. Но есть и такие сотрудники, которые посвящают работе шесть дней в неделю с одним выходным днем по воскресеньям.
Для таких категорий трудящихся суббота все так же останется рабочей. Но на первой второй рабочей неделе марта будет два выходных вместо одного:
- 8 марта, пятница – государственный праздник;
- 10 марта, воскресенье – официальный выходной (нерабочий день).
При этом абсолютно для всех работников действует норма сокращения рабочего дня, предшествующего государственному празднику. Это означает, что 7 марта и пятидневщики, и шестидневщики на законных основаниях уходят с работы ровно на один час раньше обычного. Эта норма закреплена в законодательных актах, регулирующих труд в Российской Федерации. И сколько ни было бы рабочих часов по плану в вашем месяце, в марте их станет на один меньше.
Интересно! Выходные дни майские праздники в 2019 году в России
Союзные выходные
Впрочем, выходной 8 марта встречается не только в России, но и на территории многих стран, ранее являвшихся союзными республиками и входящими в состав СССР.
Для примера ответим на вопрос про выходные на 8 марта в 2019 году в Казахстане. В этой стране не наблюдается каких-либо изменений производственного календаря. Казахстанцы будут отдыхать в Международный женский день так же, как россияне.
Граждане обеих стран после трех- или двухдневного отдыха (в зависимости от продолжительности официальной рабочей недели на предприятии) выйдут на полную рабочую пяти- или шестидневку, затем проведут стандартные выходные (суббота-воскресение или только воскресенье).
А вот после отдыха рабочие пути немного разойдутся: россияне войдут в привычный рабочий ритм до 1 мая, а казахстанцы после трех дней работы (с 18 по 20 марта) отправятся на отдых в честь Наурыз мейрамы, являющегося исключительным государственным праздником Казахстана.
Отметим, Международный женский день является официальным нерабочим днем также в Белоруссии и некоторых других странах.
Приятные идеи
Разобравшись в вопросе о том, как мы отдыхаем на 8 марта в 2019 году, и изучив производственный календарь, можно смело планировать выходные.
Как провести выходные с самыми близкими – решать вам. Будь то поездка на выходные в Париж или тихий семейный ужин при свечах, поход в гости к бабушке или семейная вылазка в аквапарк, катание на лыжах большой компанией или посиделки в СПА чисто женским коллективом – праздник всегда удастся.
Главное – не испортить никому настроения своим невниманием. Поэтому, помимо подарков для главных людей, стоит заранее запастись универсальными сувенирами, чтобы иметь возможность порадовать при встрече тех, о ком вы случайно забыли.
Этому процессу нужно уделить достаточно времени, чтобы сюрпризы были приятными и не затратными.
Изучив изменения в производственном календаре, которые для 8 марта в 2019 году несущественны и не таят в себе сложных переносов, можно начинать планировать подарки. Заблаговременность этого процесса позволит вам не только быть оригинальнее, но и существенно сэкономить – ведь к празднику цены на "женские" товары неуклонно пойдут в рост.
Читайте также
А какой подарок на 8 марта вы ждете? 3
-
Анна / 21.02.19 01:48Не понимаю смысла этого дня с детства, начиная с самых избитых рассказов про Клару Цеткин и Розу Люксембург, но за три выходных могу и дальше жить в непонимании. Хотя все же кто-нибудь может мне доходчиво объяснить, за что это такое они боролись там в своей жизни, что мы теперь ежегодно должны одаривать всех женщин вокруг, чтобы они были довольны. И вообще поражаюсь, как феминистки еще не вышли с протестами против гендерного неравенства.
-
Вера / 21.02.19 01:46Хорошо, что в этом году наконец-то длинные выходные на 8 марта. В 2018 было несправедливо: на 23 февраля три дня загулы мужа терпеть, а свой день отметить только одним выходным. Даешь равноправие! Хотя, к слову, не так давно 23 февраля стал официальным выходным днем. А то так и поздравляли мужчин в рабочие будни, а женщин – по выходным. Наверно тогда мальчикам обидно было, защищали они Отечество или нет.
-
Василий / 21.02.19 01:45Ага, и начальников, и подчиненных, и седьмую воду на киселе нужно поздравить. С таким ростом цен и уровнем зарплат тут жене на букет едва наскребешь. За красивыми словами нужно не забывать о реалиях. А доброе слово и внимание тоже могут стать хорошим подарком.