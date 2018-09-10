Оригинальные букеты из конфет своими руками

Букет из конфет, выполненный своими руками, представляет собой необычный презент. Мастер-класс с пошаговым фото для начинающих сделает творческий процесс занимательными очень интересным.

Даже неопытные рукодельницы смогут с легкостью освоить технику выполнения сладких подарков и смастерят свою первую работу.

Красочные тюльпаны

Букеты из цветов встречаются в повседневной жизни довольно часто. Если хочется близкому человеку сделать приятное и подарить оригинальный презент, стоит подобрать подходящую композицию из конфет. Проявив фантазию, получится работа невероятной красоты. Такой подарок является не только аппетитным, но и практичным. Он сможет занять видное место в доме и стать его украшением.

Особый интерес изделия вызывают у детей. Они с радостью рассматривают сладости и необычные элементы декора.

Материалы для творчества:

клей;

линейка;

нож;

конфеты;

пеноплекс;

шпажки;

сизаль;

гофрированная бумага ярких цветов;

горшок;

ножницы;

тейп-лента.

Техника выполнения:

Бумагу алого цвета разрезаем на небольшие отрезки. Размер их должен соответствовать 16,5х2 см.

Также из красной бумаги делаем полосы 8х4 см.

Длинную полоску перекручиваем несколько раз по центру, перегибаем пополам.

Осторожно расправляем полосу таким образом, чтобы бумага приобрела выгнутую форму.

Внутрь выкладываем конфету, делаем несколько оборотов.

Маленькую полоску складываем пополам, вырезаем лепесток. То же самое проделываем с оставшимися полосками.

Растягиваем бумагу в центральной части, придавая ей вогнутую форму.

К заготовке с конфетой прикрепляем лепестки.

К основе присоединяем шпажку, оборачиваем ее тейп-лентой.

Из зеленой бумаги вырезаем 2 полосы размером 16х2 см. Перекладываем ее пополам, вырезаем лист. В центральной части растягиваем листок. То же самое проделываем со второй полоской.

Прикрепляем листья к стволу.

Таким образом получаем разноцветные тюльпаны, количество их определяем самостоятельно.

Приступаем к изготовлению горшка. Для этого по форме подготовленной емкости вырезаем пеноплекс, помещаем его в горшок.

Тюльпаны вставляем в кашпо, в качестве украшения используем сизаль.

Композиция готова, осталось лишь подарить ее близкому человеку. Такой презент порадует как взрослых, так и детей. В доме обязательно найдется место для оригинального подарка.

Букет чупа-чупс

Пошаговые фото для начинающих позволят сделать интересные букеты из конфет своими руками. Рабочий процесс принесет много положительных эмоций, к нему можно подключать даже детей. Маленькие рукодельники с радостью будут оборачивать сладости в интересные бумажки, создавая самостоятельно потрясающую работу.

Материалы для творчества:

конфеты чупа-чупс;

гофрированная бумага зеленого цвета;

шпажки;

скотч;

лента;

клей;

ножницы.

Последовательность выполнения:

Гофрированную бумагу нарезаем квадратами 5х5 см, складываем их пополам, разворачиваем каждую часть на 45 градусов.

Приклеиваем заготовки к конфетам.

Шпажки обматываем скотчем к палочкам конфет.

Разворачиваем бумагу на столе, выкладываем на нее чупа-чупсы. Аккуратно заворачиваем, украшаем бантом. В качестве украшения можем использовать что угодно. Это может быть сетка, декоративные элементы, блестки.

Работа готова, осталось ее лишь презентовать. Для такого изделия необходимо подобрать видное место в доме, хотя букет и так не затеряется.

Букет роз

Цветочные композиции не нуждаются в особом представлении. Они выглядят празднично и привлекательно. Розы – это королевы среди цветов. Чтобы порадовать женщину, совершенно необязательно приобретать огромный букет роз.

Можно подойти к выбору подарка творчески. Сладкие презенты приносят не меньше удовольствия, чем живые цветы.

Материалы:

ножницы;

гофрированная бумага;

шпажки;

пенопласт;

зубочистки;

элементы для декора;

упаковочная бумага;

ленты;

скотч.

Техника выполнения:

Из зеленой бумаги вырезаем лепестки.

Выкладываем конфеты в бумагу яркого оттенка. Скотчем закрепляем шпажку.

Лепестки присоединяем к цветку, размещая их по всей поверхности бутона.

Придаем лепесткам желаемую форму. Они могут быть закрытыми, распущенными. Все зависит от личных предпочтений.

По такому же принципу делаем остальные цветы.

В пенопласт втыкаем конфеты, оборачиваем все бумагой, фиксируем скотчем.

Осталось лишь букет украсить. Для этого используем бусины, ленты, блестки. На этом этапе работы необходимо проявить фантазию, чтобы изделие приобрело индивидуальность.

Сладкие маки

Особую популярность приобретают букеты из конфет, сделанные своими руками. Для начинающих представлены специальные мастер-классы с фото пошагово. Опытные рукодельницы делятся своими знаниями, чтобы каждый желающий смог создать потрясающую работу.

Маки часто встречаются в цветочных композициях. Они являются украшением изделия и удачно его дополняют.

Материалы для работы:

конфеты;

шпажки;

гофрированная бумага разных оттенков;

плетеная корзина;

пенопласт;

ножницы;

фольга;

декоративные элементы;

скотч.

Техника выполнения:

Первым делом приступаем к изготовлению цветов. Нарезаем фольгу на небольшие квадраты, оборачиваем в них конфеты. Снизу аккуратно присоединяем шпажку. Из зеленой бумаги вырезаем треугольник, с одного края делаем небольшой надрез. Вокруг основания бутона заворачиваем зеленые заготовки. Таким образом получаем внутреннюю часть цветка. Приступаем к изготовлению лепестков. На каждый цветок приходится по 4 штуки. Вырезаем лепестки, делаем их слегка помятыми, расправляем. Это придает макам нежный вид. Снизу на лепестки прикрепляем скотч. Лучше всего использовать двусторонний. Лепестки оборачиваем вокруг бутона. В результате получаем мак. Делаем ствол. Вырезаем тонкую полосу бумаги, приклеиваем к ней скотч, оборачиваем вокруг шпажки. Если есть возможность, бумагу можно заменить зеленым скотчем. Это упростит процесс. К тому же так изделие будет выглядеть более естественно. Если для работы все же используем бумагу, ствол обкручиваем в 2 слоя. Это позволит стеблю быть более прочным. Маки готовы, осталось из них сделать цветочную композицию. Для этого в плетеную корзину устанавливаем пенопласт. Аккуратно втыкаем в него шпажки. Цветы располагаем плотно друг к другу, чтобы не было видно пенопласта. Как только все маки будут установлены, приступаем к самой интересной части – украшению изделия. На этом этапе придется подключить фантазию. В качестве украшения используем бусины, блестящие элементы, ленты, банты. Все зависит от личных предпочтений.

Корзина с маками готова, осталось лишь найти для нее место в доме. Оригинальное изделие не затеряется, станет настоящим украшением комнаты. Если есть желание порадовать близкого человека, корзина со сладостями может стать прекрасным подарком.

Такой сюрприз запомнится на долгие годы, принесет массу положительных эмоций.

Букеты из конфет сделать своими руками несложно. Достаточно посмотреть мастер-класс для начинающих, пошаговое фото поможет разобраться с основными нюансами. В результате удастся создать работу невероятной красоты, порадовать близких своими творческими способностями. Сладкий подарок не затеряется на полке, он станет украшением в доме.