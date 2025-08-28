Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская вышла на подиум Московской недели моды

Александр Овечкин сегодня в центре спортивного и модного мира: легендарный хоккеист недавно побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После исторической шайбы весной 2025-го и громкого возвращения в Россию его лицо украсило сразу три обложки ведущих журналов.

Но в этот раз внимание зрителей и прессы перешло от чемпиона к его супруге. Анастасия Шубская неожиданно появилась на Московской неделе моды и не как гостья, а как модель.

Жена хоккеиста закрыла показ бренда Alexandra Serova. В длинном платье нежного бежевого оттенка, с букетом в руках и уверенной улыбкой Анастасия выглядела так, будто никогда не покидала подиум. Напомним, до замужества она строила модельную карьеру, но затем почти полностью посвятила себя семье.



Появление Шубской стало настоящим сюрпризом для зрителей: организаторы шоу о ее участии в показе не сообщали.



Напомним, с Александром Овечкиным они вместе больше десяти лет. Познакомились ещё в 2008 году, но серьёзные отношения начались лишь через шесть лет, когда спортсмен связался с Настей в соцсетях. Через два года пара стала мужем и женой, а сегодня воспитывает двоих сыновей.

Жизнь семьи проходит в США, где у них дом недалеко от Вашингтона. Но связь с Россией они не теряют: Александр с гордостью говорит о родной стране, а Анастасия регулярно приезжает на могилу мамы, Веры Глаголевой.