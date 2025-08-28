Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская вышла на подиум Московской недели моды

 834

Супруга хоккеиста до замужества строила карьеру модели. Выход Анастасии Шубской на подиуме стал неожиданностью.

Александр Овечкин сегодня в центре спортивного и модного мира: легендарный хоккеист недавно побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После исторической шайбы весной 2025-го и громкого возвращения в Россию его лицо украсило сразу три обложки ведущих журналов.

Но в этот раз внимание зрителей и прессы перешло от чемпиона к его супруге. Анастасия Шубская неожиданно появилась на Московской неделе моды и не как гостья, а как модель.

Жена хоккеиста закрыла показ бренда Alexandra Serova. В длинном платье нежного бежевого оттенка, с букетом в руках и уверенной улыбкой Анастасия выглядела так, будто никогда не покидала подиум. Напомним, до замужества она строила модельную карьеру, но затем почти полностью посвятила себя семье.

Анастасия Шубская. Фото: соцсети/@pelageya_insta
Появление Шубской стало настоящим сюрпризом для зрителей: организаторы шоу о ее участии в показе не сообщали.

Напомним, с Александром Овечкиным они вместе больше десяти лет. Познакомились ещё в 2008 году, но серьёзные отношения начались лишь через шесть лет, когда спортсмен связался с Настей в соцсетях. Через два года пара стала мужем и женой, а сегодня воспитывает двоих сыновей.

Жизнь семьи проходит в США, где у них дом недалеко от Вашингтона. Но связь с Россией они не теряют: Александр с гордостью говорит о родной стране, а Анастасия регулярно приезжает на могилу мамы, Веры Глаголевой.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.