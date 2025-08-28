В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit 2025

В столице России открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit – масштабная платформа для диалога между представителями индустрии моды из более чем 60 стран. В Московском концертном зале "Зарядье" собрались дизайнеры, инвесторы, предприниматели и эксперты из Китая, Бразилии, Индии, Малайзии, ОАЭ, Турции, Гватемалы, Южной Африки и других государств, чтобы обсудить перспективы развития текстильной отрасли, креативных индустрий и международного сотрудничества.

Мероприятие проводится уже в третий раз и входит в программу Московской недели моды. Организатором выступил Фонд моды при поддержке правительства столицы. Форум объединяет бизнес-программу, показы, обучающие блоки и культурные экспозиции, подчеркивая роль БРИКС как одного из ключевых центров модного влияния вне западной парадигмы.





В первый день состоялась пленарная сессия "Мода 360°", где обсуждались вызовы времени: от создания международного имиджа отечественных брендов до внедрения инновационных решений в легкую промышленность. Участники подчеркивают: именно взаимодействие культур и технологические инновации могут стать драйвером нового модного уклада.

"Когда есть продукт на внутреннем рынке, всегда нужно создавать и его международный портрет. Рынок БРИКС для нас очень важен и является огромной возможностью. Мы можем использовать разницу культур для создания продукта и международного понимания дизайна", – сказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Не обошлось и без культурной составляющей. Гостей ждет выставка "Родные мотивы", на которой представлены как подлинные этнографические костюмы народов России, так и дизайнерские переосмысления традиций в современных силуэтах. В числе экспонатов – редкие предметы XIX века: сарафаны, головные уборы, украшения из монет.

Кроме того, в рамках форума стартовал масштабный образовательный блок: более 300 молодых специалистов, прошедших отбор, получат возможность обучаться у признанных мастеров индустрии. Темы охватывают продвижение брендов, выход на экспортные рынки, работу с соцсетями и современные подходы к устойчивому дизайну.

Участие в BRICS+ Fashion Summit также принимают международные спикеры: президент Международной федерации одежды Джем Алтан, дизайнер Алена Ахмадуллина, а также ведущие представители модных домов стран-участниц.





Форум продлится до 30 августа и уже признан одним из крупнейших событий в сфере моды вне Европы и США, укрепляя статус Москвы как международной площадки для отраслевого сотрудничества.