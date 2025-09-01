Зарубежные дизайнеры на Московской неделе моды: главные тренды и шоу

Иностранные бренды на Московской неделе моды 2025 - это ласточки, блеск и драма на подиуме.

Московская неделя моды 2025 стала не только площадкой для российских талантов, но и местом встречи с модными голосами из других стран. В "Паркинг Галерее" и на Парящем мосту зрители увидели коллекции, наполненные театральностью, дерзостью и интернациональным шиком.

Ярким акцентом стал показ из Гватемалы – Mariandrée Gaitán представила феминную коллекцию в пастельных оттенках с цветочными аппликациями и легким блеском. Эко-мех, воздушные ткани и изысканная нежность сделали дефиле визуально поэтичным.

Показ бренда Mariandrée Gaitán. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Из США в столицу прибыл модный дуэт BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio, представивший ольфакторную феерию цвета и форм. В центре внимания – вечерние платья в алом, фуксии, фиалке и лайме. Смелые вырезы, объемные подолы и королевская посадка силуэта напоминали о классике с провокацией.

Показ BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Завораживающий показ устроил гость из ЮАР – DAVID TLALE. Его коллекции Bhabha и Phenduka будто разговаривали друг с другом через символику ласточек и контраст бежевого и черного. Ткани с металлическим блеском, кружево и асимметрия создавали эффектную драму, а белые узоры в форме клякс стали визуальным кодом всей линейки.

Показ бренда DAVID TLALE. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Каждый из международных брендов на Московской неделе моды 2025 привнес свою эстетику, сохранив при этом уважение к площадке, на которой выступал. Российская столица услышала каждый голос и ответила аплодисментами.

