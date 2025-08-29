Алена Водонаева вышла на подиум Московской недели моды в образе Уэнсдей

Московская неделя моды триумфально открылась показом дизайнера Александра Арутюнова в парке "Зарядье". Бренд Alexander Arutyunov выбрал для своего шоу культовую локацию – "Парящий мост". Это стало поистине завораживающим зрелищем, ознаменовавшим старт модного марафона. Среди звездных зрителей, занявших первые ряды, были замечены Влад Лисовец, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Ольга Карпуть, Ясмина Муратович и многие другие.

Ярким событием стало появление Алены Водонаевой на подиуме в качестве дефилирующей модели. Она предстала перед зрителями в готическом образе, напоминающем героиню Мортишу Адамс из популярного сериала "Уэнсдей". Наряд Алены Водонаевой дополняла вуаль с бахромой и загадочный черный зонтик, который звезда держала в руках все время шоу.



Другой звездной моделью стала Мария Миногарова. Она, напротив, была в монотонном белоснежном образе, который также был дополнен вуалью.



Коллекция Александра Арутюнова, представленная в этот вечер, была настоящим воплощением театральности и магического реализма. Каждое платье, каждый костюм переносили зрителя в мир, где переплетаются цирковая эстетика и сказочные мотивы.



Московская неделя моды стартовала с невероятным размахом, задав тон всему сезону. Показ Александра Арутюнова в Зарядье, с его звездным составом и незабываемой атмосферой, стал ярким подтверждением того, что российская мода продолжает уверенно развиваться, предлагая миру нечто уникальное и восхитительное.

