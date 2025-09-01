Третий день Московской недели моды: от кавказского кода до любви к бабушке

Национальный стиль и новые тренды представили российские дизайнеры в "Зарядье" и на ВДНХ.

На третий день Московской недели моды в "Паркинг Галерее" и на ВДНХ царила атмосфера эстетического многообразия – подиумы заполнили дизайнеры со всех уголков России. От Нальчика до Мурманска, от Петербурга до Омска – каждый бренд привнес в дефиле не только стиль, но и культурную память своей земли.

Показ бренда Hatsibana. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Бренд Hatsibana (Нальчик) выразил женскую силу через асимметрию и графику, вдохновившись живописью. Упор на насыщенные цвета и архитектурные формы подчеркнул глубину региональной моды. Молодой бренд SaiJamin, также из Нальчика, в коллекции "Нити" соединил черкесские традиции с элементами бохо, показав, как из прошлого рождается современность.

Показ бренда SaiJamin. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Петербургский Lost Genome переосмыслил восточную классику через струящиеся ткани и лаконичную многослойность...

Показ бренда Lost Genome. Фото: пресс-служба Московской недели моды

...а elisabetta окунул зрителей в мир ар-деко – парча, шелк, ручная вышивка и переливы атласа создали атмосферу роскоши.

Показ бренда elisabetta. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Бренд Sasha Barbakov тронул публику личной историей: коллекция "Цветут сады в душе" стала признанием в любви к детству и бабушке.

Показ бренда Sasha Barbakov. Фото: пресс-служба Московской недели моды

А F.T.R. закрыл день в "Зарядье" мощным ностальгическим реверансом в сторону 80-х, 90-х и 2000-х – бархат, блестки и гранж переплелись в дерзком калейдоскопе эмоций.

Показ бренда F.T.R.. Фото: пресс-служба Московской недели моды

На ВДНХ бренд KATLER представил костюмы, выполненные в духе апсайклинга. Каждый комплект из черной ткани отличался уникальным кроем и текстурой, а пыльно-розовые детали добавляли нежности.

Показ бренда KATLER. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Akkulova Albina переосмыслила женский образ сквозь символ горлицы: в коллекции звучала и Кавказская грация, и славянская мягкость.

Показ бренда Akkulova Albina. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Особого внимания заслуживает коллаборация Wildberries "Культурный код", где шесть брендов из разных регионов показали, как национальные мотивы могут быть актуальны в 2025 году. Образы с элементами кафтана, мундира и летящих манжет напомнили о том, что мода – это диалог культур.

Показ Wildberries &#34;Культурный код&#34;. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды вновь подтвердила, что российские дизайнеры умеют говорить на языке будущего, не забывая свои корни. 

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

