Третий день Московской недели моды: от кавказского кода до любви к бабушке

На третий день Московской недели моды в "Паркинг Галерее" и на ВДНХ царила атмосфера эстетического многообразия – подиумы заполнили дизайнеры со всех уголков России. От Нальчика до Мурманска, от Петербурга до Омска – каждый бренд привнес в дефиле не только стиль, но и культурную память своей земли.





Бренд Hatsibana (Нальчик) выразил женскую силу через асимметрию и графику, вдохновившись живописью. Упор на насыщенные цвета и архитектурные формы подчеркнул глубину региональной моды. Молодой бренд SaiJamin, также из Нальчика, в коллекции "Нити" соединил черкесские традиции с элементами бохо, показав, как из прошлого рождается современность.





Петербургский Lost Genome переосмыслил восточную классику через струящиеся ткани и лаконичную многослойность...

...а elisabetta окунул зрителей в мир ар-деко – парча, шелк, ручная вышивка и переливы атласа создали атмосферу роскоши.





Бренд Sasha Barbakov тронул публику личной историей: коллекция "Цветут сады в душе" стала признанием в любви к детству и бабушке.





А F.T.R. закрыл день в "Зарядье" мощным ностальгическим реверансом в сторону 80-х, 90-х и 2000-х – бархат, блестки и гранж переплелись в дерзком калейдоскопе эмоций.





На ВДНХ бренд KATLER представил костюмы, выполненные в духе апсайклинга. Каждый комплект из черной ткани отличался уникальным кроем и текстурой, а пыльно-розовые детали добавляли нежности.





Akkulova Albina переосмыслила женский образ сквозь символ горлицы: в коллекции звучала и Кавказская грация, и славянская мягкость.





Особого внимания заслуживает коллаборация Wildberries "Культурный код", где шесть брендов из разных регионов показали, как национальные мотивы могут быть актуальны в 2025 году. Образы с элементами кафтана, мундира и летящих манжет напомнили о том, что мода – это диалог культур.





Московская неделя моды вновь подтвердила, что российские дизайнеры умеют говорить на языке будущего, не забывая свои корни.