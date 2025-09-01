KATEE’S KIDS и "Ангелы Плющенко" представили коллекцию на Московской неделе моды

В рамках пятой Московской недели моды зрители стали свидетелями яркого и эмоционального шоу от бренда KATEE’S KIDS, созданного фигуристкой Екатериной Давыдовой. Коллекция, представленная в сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его школой фигурного катания "Ангелы Плющенко", объединила моду, спорт и семейные ценности.





Показ открыла повседневная линейка в стиле кэжуал, ориентированная на детей и подростков. За ней последовала эксклюзивная капсула, вдохновленная спортивной карьерой Плющенко – с функциональной и стильной экипировкой для тренировок, разработанной специально для юных спортсменов академии. На подиуме блистали не только модели, но и сами основатели: Евгений Плющенко вышел вместе с сыновьями – Александром и Арсением, а Екатерина Давыдова – с тремя детьми, подчеркивая семейную философию бренда.





Одним из эмоциональных моментов показа стало дефиле воспитанников Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" – ребят, которые не просто демонстрировали одежду, но и олицетворяли стремление к победе. Также на подиуме появилась Александра Трусова, представившая авторскую лимитированную коллекцию совместно с супругом Макаром Игнатовым – "Игнатовы". Эта часть шоу стала кульминацией мероприятия, вызвав бурю аплодисментов.





Новая коллекция охватывает сразу несколько направлений: повседневные комплекты для города, профессиональная экипировка для тренировок и авторский мерч звезд фигурного катания. В линейке – футболки, олимпийки, леггинсы и спортивные костюмы, выполненные с учетом комфорта, динамики и актуальных трендов. Все изделия произведены в России, что особенно подчеркивают авторы проекта, делая акцент на отечественном производстве.





Фронт-роу шоу украсили звездные гости: Яна Рудковская, Ксения Собчак, фигурист Макар Игнатов, журналисты, блогеры и байеры. Сам Евгений Плющенко отметил, что сейчас удачный момент для продвижения российских брендов, и выразил уверенность в будущем локальной модной индустрии.

Показ прошел на одной из главных площадок Московской недели моды 2025 – в арт-пространстве "Паркинг Галерея", где в эти дни действует маркет дизайнеров из проекта "Сделано в Москве". На нем гости могут познакомиться с создателями, обсудить сотрудничество и получить вдохновение от ярких коллекций.