Российский фэшн-рынок наращивает глобальное влияние: в Москве завершился BRICS+ Fashion Summit

Столица России подтвердила свой растущий авторитет в мире моды, успешно проведя международный форум BRICS+ Fashion Summit 2025. Мероприятие, которое организуется с 2023 года, уже стало значимой платформой для глобального диалога в индустрии. За три года в работе саммита приняли участие порядка 600 ведущих дизайнеров, глав крупных компаний, отраслевых аналитиков и журналистов из 109 государств, включая Китай, Бразилию, Турцию, Саудовскую Аравию и страны Латинской Америки.





Ключевой целью форума является содействие продвижению национальных брендов на мировую арену. Участники из разных стран демонстрируют свои сильные стороны и потенциал, совместно определяют векторы развития сферы и договариваются о совместных проектах. Благодаря установленным контактам российские специалисты получили приглашения на профильные события в Индии, Тунисе, ЮАР, Эфиопии, а в ближайшее время ожидаются их визиты в Китай и страны Центральной Америки.





Деловая программа этого года была посвящена самым актуальным вызовам: цифровой трансформации производства, использованию искусственного интеллекта в дизайне, привлечению инвестиций и внедрению инновационных материалов. Отдельное внимание уделили вопросам устойчивого развития и инклюзивности, представляя адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями.





Важной частью саммита стала выставка "Родные мотивы", где традиционные костюмы народов России были переосмыслены в современных коллекциях. Гости также смогли оценить показы иностранных кутюрье и посетить образовательные мастер-классы для начинающих специалистов.

Проведение BRICS+ Fashion Summit 2025 наглядно демонстрирует усиление роли России в формировании глобальных модных трендов и открывает новые горизонты для международного сотрудничества.