Лучшие показы Московской недели моды 2025: Alexander Arutyunov, 404 NOT FOUND и Ianis Chamalidy

Российская столица собрала на подиуме "Зарядья" более 60 дизайнеров со всей России. В таком изобилии талантов сложно не потеряться, поэтому Клео.ру представляет гид по главным показам Московской недели моды 2025.

Ianis Chamalidy: путь к внутреннему свету через темные оттенки

Бренд из Санкт-Петербурга Ianis Chamalidy привез в столицу авангардную коллекцию, наполненную тьмой и светом. Названная "Lumen In Tenebris" – "Свет во тьме", она представила зрителям Московской недели моды видение пути души к своему истинному свету. Вдохновленный японским авангардом и легендарной "Антверпенской шестеркой", дизайнер продолжил исследовать формы и функциональность, создавая одежду, которая становится продолжением личности. Каждая вещь, будь то многофункциональное украшение или сложносочиненный силуэт, приглашает к диалогу о внутреннем преображении.





404 NOT FOUND: между реальностью и сном, с ноткой иронии

Бренд 404 NOT FOUND, будто состоящий из кружева, легкости и шелка, в своей новой коллекции INSOMNIA обратился к состоянию человека между сном и явью. В "Бессоннице" дизайнеры исследуют мгновение, когда человек остается наедине с собой, своими мыслями и воспоминаниями, погружаясь в пространство нереальности. Коллекция выполнена в стилистике романтический гранж, сочетающей в себе кружевную отделку, девичьи чулки и шёлковые комбинации с кожаными жакетами и спортивными толстовками с дерзкими принтами. Натуральные материалы в гармонии с грубыми элементами одежды создают уникальные образы, отражающие философию свободы ошибок и стремление к неидеальному идеалу.





Alexander Arutyunov: цирковая магия и детские воспоминания

Alexander Arutyunov представил на "Парящем мосту" коллекцию SS2026, пронизанную театральностью и магическим реализмом. Источником вдохновения послужило детское воспоминание дизайнера о цирке в Тбилиси и магическом бумажном шаре, который он получал в подарок от отца. Каждое платье и костюм переносили зрителя в мир, где цирковая эстетика смешивалась со сказочными мотивами. Показ, на котором в качестве модели появилась Алена Водонаева в готическом образе, стал ярким стартом Московской недели моды, собрав на первых рядах звездных гостей.





Yana Besfamilnaya: альпийская сказка и Après-Ski шик

Yana Besfamilnaya погрузила гостей в атмосферу горнолыжного отдыха, представив коллекцию FW25/26 "Apres Ski". Зрители показа увидели линейку одежды, сочетающую уют с ноткой иронии. Утепленные горнолыжные брюки совмещаются со строгими силуэтами деловых жакетов, а дизайнеры тем временем не упустили возможность добавить немного иронии в коллекцию: свитер "I hate winter" как нельзя лучше описывает состояние перед началом холодного сезона.





Мандрагора: AI-коллекция 1869/2025. Цифровое наследие

Прорывом на Неделе моды стал показ "Мандрагора. Al-коллекция 1869/2025. Цифровое наследие", организованный в парке "Зарядье" на "Парящем мосту". Впервые незавершенная опера Чайковского была представлена в формате модного шоу, где театр, высокая мода и передовые цифровые технологии слились воедино. GigaChat помог создать либретто, нейросеть SymFormer обеспечила музыкальное сопровождение, а Kandinsky разработал визуальные и сценографические решения. Показ проходил под открытым небом в сопровождении выступления музыкального оркестра.





Gapanovich: в ритме танца

Бренд Gapanovich из Мурманска представил коллекцию "Предчувствие бала", где танец стал центральной темой самовыражения. Фирменные штрихи, такие как рюши, ручная вязка, работа с объемами, были заметны в новой коллекции. Классический проход моделей по подиуму был трансформирован в танцевальный перфоманс. Сочетание балетной эстетики и спортивной одежды, с акцентными деталями вроде пайеток и атласных лент, подарило зрителям незабываемое зрелище.





Впереди последний день пятой Московской неделе моды, где продолжают представлять не просто одежду, а глубокие смыслы и уникальный опыт.