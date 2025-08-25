World Fashion Shorts объединит моду, кино и видеоарт в Artplay

30 августа 2025 года в Центре дизайна Artplay в Москве состоится пятый выпуск World Fashion Shorts – уникального события, объединяющего моду, кино и мультимедийное искусство. В рамках Пятой Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit, фестиваль вновь выступит важной площадкой для международного диалога и визуального эксперимента.





Программа нынешнего выпуска полностью обновлена: зрителей ждут конкурсные фильмы, собранные в течение лета, и премьеры от международных партнёров проекта. Демонстрация короткометражек пройдет в формате фестиваля-инсталляции: восемь тематических видеопотоков будут транслироваться одновременно на всех стенах мультимедийного зала Artplay, создавая эффект полного погружения.





Фестиваль, организованный "Фондом моды" при поддержке Правительства Москвы, стремится к построению глобальной сети сотрудничества с аналогичными проектами по всему миру. Постоянными партнерами остаются фестивали из Мексики, Аргентины, США, Филиппин и Бразилии, а специальным гостем этого года станет греческий Artfools, известный своим экологическим направлением в fashion-фильмах.





Кульминацией события станет церемония награждения победителей, выбранных международным жюри. Она пройдет в 19:00 и будет дополнена перформансом Маши Яшниковой-Ткаченко под названием "Пристальное преследование", исследующим пересечения танца, городской среды и фотографии.

Вход на площадку World Fashion Shorts с 15:00 до 19:00 и с 20:00 до 21:45 свободный по предварительной регистрации.