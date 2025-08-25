BRICS+ Fashion Summit представит ключевые дискуссии о будущем моды

Третий международный BRICS+ Fashion Summit станет одной из ключевых площадок Московской недели моды. С 28 по 30 августа в Зарядье и ведущих столичных вузах пройдет насыщенная деловая программа, объединяющая дизайнеров, представителей власти, предпринимателей и экспертов индустрии.





Особое внимание уделят темам, определяющим будущее моды. В первой же день форума участники обсудят, как превратить идеи в капитал, как найти баланс между масштабированием бренда и качеством клиентского опыта, а также каким образом инновации трансформируют инклюзивную моду. Отдельные сессии затронут этику культурных заимствований и влияние коллабораций на устойчивость брендов.

29 августа программа продолжится дискуссиями о роли технологий и искусственного интеллекта в креативных процессах, кадровом дефиците и новых форматах продаж. Эксперты проанализируют, как климатические изменения влияют на ритейл, и представят успешные практики циркулярной моды. Также состоятся страновые панели, посвященные африканскому и южноафриканскому рынкам, где будет обсуждаться интеграция локальных дизайнеров в международный контекст.

Заключительный день, 30 августа, будет сосредоточен на образовательной и культурной повестке: от профессий будущего и антикризисного образования до вопросов культурной апроприации и тренд-аналитики. Участники обсудят, как женщины меняют правила индустрии, каким образом наука формирует новые материалы, а также что ожидает мировые недели моды в перспективе.





Среди приглашенных спикеров – министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, дизайнер Алена Ахмадуллина, президент Международной федерации одежды Джем Алтан, генеральный директор Lamoda Максим Гришаков, а также представители ведущих недель моды из Африки, Азии, Латинской Америки и Европы.

Неотъемлемой частью саммита станет выставка "Родные мотивы", где будут представлены традиционные костюмы народов России и коллекции дизайнеров, вдохновленных национальным наследием.





BRICS+ Fashion Summit зарекомендовал себя как международная площадка для диалога и сотрудничества. В прошлом году результатом форума стало создание Международной модной федерации БРИКС, которая объединила 60 стран. В 2025 году акцент будет сделан на интеграции культурного кода в глобальные рынки, развитии устойчивых практик и использовании технологий для трансформации индустрии.