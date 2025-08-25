Более 65 российских дизайнеров представят свои изделия на маркете Московской недели моды

Одежду, обувь и аксессуары от отечественных брендов будут представлены в Зарядье на Московской неделе моды.

Москва готовится к пятому сезону одного из самых ожидаемых событий в мире отечественной fashion-индустрии – Московской недели моды. В этом году, помимо грандиозных показов, внимание будет уделено и маркету, который соберет под одной крышей более 65 талантливых дизайнеров со всей России, демонстрируя все многообразие российского дизайнерского потенциала.

С 28 августа по 2 сентября на площадке "Паркинг Галерея" в парке "Зарядье" развернется праздник российского дизайна. Здесь каждый желающий сможет не только познакомиться с разнообразием стилей и направлений, представленных мастерами из десятков городов страны, но и приобрести уникальные изделия. От Владивостока до Архангельска, от Симферополя до Казани – география участников маркета поражает своим размахом, обещая гостям окунуться в мир эксклюзивных вещей.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Маркет Московской недели моды – это не просто возможность купить одежду, обувь и аксессуары. Это уникальная платформа для прямого диалога между дизайнерами и их аудиторией. Как отмечают сами участники, такой формат дает бесценную обратную связь, позволяет понять потребности покупателей и скорректировать свои дальнейшие шавки.

"Это шанс не только показать свои работы широкой публике, но и почувствовать пульс рынка, получить мгновенную реакцию на свои идеи", – делится Антонио Шин, основатель марки Shin. – "Такое взаимодействие – мощный стимул для развития, поиска новых клиентов и укрепления позиций бренда".

В этом году маркет представит множество брендов, каждый из которых обладает своим уникальным почерком. Бренд HATSIBANA из Нальчика поразит ценителей ювелирного искусства коллекцией ручной работы. Украшения, созданные с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, отличает особая технология производства, гарантирующая долговечность и сохранение зеркального блеска металла даже при контакте с водой. Каждое изделие выполнено из уникального золотого сплава с добавлением родия, латуни и серебра, что делает его неповторимым – точную копию создать невозможно.

Фото: архив пресс-службы бренда Hatsibana / hatsibana.ru

Бренд VIGO представит капсульную коллекцию клатчей "SHIPPO", выполненных из натуральной шерсти и кожи с изысканной шелковой вышивкой. Аксессуары, созданные вручную российскими мастерами, сочетают традиционные техники валяния и ковроткачества с современными методами обработки кожи. В основе дизайна – символичный геометрический узор, напоминающий цветочные лепестки и воплощающий семь основных жизненных принципов в японской культуре.

Фото: архив пресс-службы бренда VIGO / vigostore.ru

Masha Varlamova продемонстрирует коллекцию пальто из мягкого трикотажа. Модели прямого силуэта и оверсайз-кроя украшены яркими восточными принтами в насыщенной цветовой гамме – от глубокого красного и винного до черно-белых и теплых терракотовых оттенков.

Коллекция бренда Zlata Peczkowska построена вокруг трех символичных догм: "Белая роза печали", "Черное сердце невесты" и "Красная слеза поэта", отражающих ключевые этапы женской судьбы. В дизайне изделий гармонично сочетаются многослойность, игра фактур, объемные детали, кружевные акценты и драпировки. Цветовая палитра варьируется от нейтральных бежевых и серых оттенков до глубоких красных и черных, создавая образы, полные глубины и смыслов.

Фото: архив пресс-службы бренда Zlata Peczkowska / zlatapeczkowska.ru

Как попасть на маркет Московской недели моды?

Все желающие могут посетить маркет Московской недели моды после прохождения бесплатной регистрация на официальном сайте мероприятия.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

