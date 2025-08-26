Студенты Национального института дизайна и школы SERGEY SYSOEV представят свои коллекции на Московской неделе моды

Московская неделя моды в этом году выходит за рамки привычного, предоставляя площадку для демонстрации талантов будущих звезд fashion-индустрии. Наравне с признанными мастерами, такими как Алена Ахмадуллина и Александр Арутюнов, свои смелые идеи представят студенты ведущих дизайнерских школ.

Национальный институт дизайна презентует уникальные коллекции, разработанные студентами. Среди них – Альбина Андержанова, студентка магистратуры, чья работа "Биотрансформация" исследует темы биоморфизма и природных циклов. Ее творения – это не просто одежда, а настоящие метафоры, зашифрованные в названиях образов: "раскрытие", "бутон", "чашечка", "прорастание". Каждая вещь, по словам представителей института, является результатом глубокого осмысления и диалога с культурным и индустриальным контекстом, демонстрируя при этом фокус на эстетику, функциональность и инновации.





Ученики SERGEY SYSOEV FASHION SCHOOL готовят грандиозный показ, который обещает стать настоящим экспериментом на стыке традиций и современности. Более 40 образов, созданных с применением ручных техник, станут свидетельством того, как молодое поколение переосмысливает ремесленное мастерство, интегрируя его в актуальный дизайн. Сергей Сысоев, основатель школы, подчеркивает, что на создание одного такого образа может уходить более 600 часов кропотливой ручной работы.





В коллекциях студентов будет представлено всё богатство дизайнерских техник: от классического моделирования и вышивки до современных направлений, таких как 3D-принтинг. Коллажирование, папье-маше, скульптурирование, аппликация, валяние, различные виды вязания, плетение кружева, макраме, работа с кожей, корсетные техники – все это будет представлено на подиуме 31 августа в парке "Зарядье".

Участие студентов в столь масштабном событии – это не только возможность заявить о себе, но и бесценный опыт, который позволит им окунуться в мир профессиональной моды, обменяться идеями с коллегами и получить прямой отклик от публики и экспертов. Московская неделя моды открывает двери для новых имен, и эти молодые дизайнеры, несомненно, готовы воспользоваться шансом.