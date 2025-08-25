Московская неделя моды 2025 соберет рекордное число участников

С 28 августа по 2 сентября пройдет пятая, юбилейная Московская неделя моды. В этом году событие обещает побить все рекорды и собрать небывалое количество дизайнеров и брендов со всего мира.

Рекордные масштабы



Организаторы подтверждают: программа станет самой насыщенной за всю историю проекта. В столицу приедут авторы из 28 российских городов – от Петербурга до Мурманска и Якутска, а также модельеры из Турции, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР и других стран. Никогда прежде Неделя не объединяла такую географию и такое количество участников.



Город как подиум

Показы пройдут не в одном здании, а сразу в нескольких культовых точках столицы. Парящий мост в "Зарядье", Болотная площадь, павильоны ВДНХ и даже залы Пушкинского музея превратятся в площадки для дефиле. А в самом "Зарядье" появится временный маркет локальных марок, где вещи можно будет приобрести сразу после выхода моделей на подиум.



Мода плюс культура





Неделя давно перестала быть только про одежду. В афише – лекции экспертов, мастер-классы, выставки и даже кино. На площадке Artplay зрителям покажут фестиваль короткометражек о стиле, а в рамках BRICS+ Fashion Summit состоятся дискуссии о будущем индустрии и роли креативных рынков.

Технологии на службе моды

Впервые в истории проекта к работе подключат искусственный интеллект. Участникам форума поможет нейросервис GigaChat: он составит персональные расписания, подготовит конспекты сессий и станет настоящим цифровым ассистентом.

Открыто для всех





Посетить показы, выставки или лекции сможет каждый. Вход свободный, нужна лишь онлайн-регистрация. Для москвичей и гостей столицы это шанс увидеть свежие коллекции, открыть новые имена и почувствовать, как формируется стиль завтрашнего дня.

