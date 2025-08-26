Алена Ахмадуллина представит новую коллекцию на Московской неделе моды

Бренд российского дизайнера Dreams by Alena Akhmadullina повторно появится на подиуме "Зарядья".

Московская неделя моды продолжает собирать под своей эгидой лучших представителей российской fashion-индустрии. В этом сезоне особое внимание приковано к бренду Dreams by Alena Akhmadullina, который представит свою новую коллекцию на подиуме "Зарядья".

Бренд, основанный в 2001 году, за годы своего существования успел завоевать сердца как российских, так и зарубежных ценителей моды, предлагая им возможность "создать сказку в настоящей жизни". Для модной марки Dreams by Alena Akhmadullina участие в Московской неделе моды не в новинку. В 2022 году Алена Ахмадуллина показала свою новую коллекцию в живописном месте – на Москворецкой набережной.

Фото: архив бренда ALENA AKHMADULLINA /alenaakhmadullina.ru

Как отмечает дизайнер Алена Ахмадуллина, Московская неделя моды – это ключевой инструмент для развития, помогающий дизайнерам утвердиться в своей уникальной стилистике и выстроить собственный почерк. Подобные события имеют огромное значение не только для российского рынка, но и для установления особого диалога на международной арене. 

Успех марки Dreams by Alena Akhmadullina обусловлен уникальными принтами, узнаваемыми силуэтами, и мастерским переосмыслением русских сказок и народных мотивов. Это позволяет современным девушкам почувствовать себя героинями собственной истории, добавив в повседневность нотку волшебства. Последние работы Алены Ахмадуллиной, как, например, в фотосессии с актрисой Софьей Эрнст для журнала MOODBOARD, продемонстрировали образы, включающие платки, платья-комбинации и авторские игрушки, в которых ярко проявились этнические акценты. 

Фото: архив бренда ALENA AKHMADULLINA /alenaakhmadullina.ru

Повторное появление Алены Ахмадуллиной на подиуме Московской недели моды – это подтверждение того, что подлинность и культурная глубина остаются в приоритете, а отечественные дизайнеры обладают всем необходимым, чтобы представить эти ценности миру.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

