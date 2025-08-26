Алена Ахмадуллина представит новую коллекцию на Московской неделе моды

Московская неделя моды продолжает собирать под своей эгидой лучших представителей российской fashion-индустрии. В этом сезоне особое внимание приковано к бренду Dreams by Alena Akhmadullina, который представит свою новую коллекцию на подиуме "Зарядья".

Бренд, основанный в 2001 году, за годы своего существования успел завоевать сердца как российских, так и зарубежных ценителей моды, предлагая им возможность "создать сказку в настоящей жизни". Для модной марки Dreams by Alena Akhmadullina участие в Московской неделе моды не в новинку. В 2022 году Алена Ахмадуллина показала свою новую коллекцию в живописном месте – на Москворецкой набережной.





Как отмечает дизайнер Алена Ахмадуллина, Московская неделя моды – это ключевой инструмент для развития, помогающий дизайнерам утвердиться в своей уникальной стилистике и выстроить собственный почерк. Подобные события имеют огромное значение не только для российского рынка, но и для установления особого диалога на международной арене.

Успех марки Dreams by Alena Akhmadullina обусловлен уникальными принтами, узнаваемыми силуэтами, и мастерским переосмыслением русских сказок и народных мотивов. Это позволяет современным девушкам почувствовать себя героинями собственной истории, добавив в повседневность нотку волшебства. Последние работы Алены Ахмадуллиной, как, например, в фотосессии с актрисой Софьей Эрнст для журнала MOODBOARD, продемонстрировали образы, включающие платки, платья-комбинации и авторские игрушки, в которых ярко проявились этнические акценты.





Повторное появление Алены Ахмадуллиной на подиуме Московской недели моды – это подтверждение того, что подлинность и культурная глубина остаются в приоритете, а отечественные дизайнеры обладают всем необходимым, чтобы представить эти ценности миру.