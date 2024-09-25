«Русский след»: народные мотивы в коллекциях брендов — участников Московской недели моды

4 октября начнется Третья Московская неделя моды. Редакция "Клео.ру" сделала подборку брендов, в каталогах которых можно найти отсылки к русской культуре: натуральные материалы, сказочные образы и необычный крой.

В коллекции ALENA MUSAEVA представлены модели с акцентом на элементы фольклора. Бренд черпает вдохновение в самобытности народов, переосмысляя национальный культурный код на современный лад. Кстати, производство локализовано в Волгограде.

Бренд GAPANOVICH каждую коллекцию готовит на основе своей идентичности, основанной на переосмыслении локальных культурных кодов. В каталоге можно найти отсылки к традиционному костюму из натуральных тканей и новый взгляд на "семейную" память.

В осенне-зимней коллекции FRONT представил пальто, которые сконструированы по образцу армяка. В декор добавили бордовую отделку, а на подкладку – авторский принт с жар-птицей. Также в каталоге можно найти "татарское" платье из вискозы с авторским принтом, жилеты из винтажных платков и стеганые кафтаны.