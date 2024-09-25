Минимализм и монохром: подборка лаконичных образов

Бренд VASSA&Co представил осенне-зимнюю коллекцию "Гималаи", в которой можно найти модели с выраженной линией плеч, четкими линиями и удлиненными силуэтами. Жилетки, плиссированные юбки, строгие пиджаки в насыщенных цветах – отличный вариант для образа в деловом стиле. Вдохновением для коллекции послужили работы Николая Рериха.





Дизайнеры бренда RAZNITSA в своей новой коллекции вдохновлялись четкостью архитектурных форм. Чистые, деконструированные силуэты стали основой осенне-зимней коллекции. Строгость линий смягчают деликатные детали, например открытая спина жакета.

Бренд ALEXINSTYLE выпустил коллекцию с минималистичными позициями. Дизайнеры предлагают лаконичные решения, которые отлично в пишутся в офисный гардероб и добавят строгости в повседневные образы: классические рубашки, брюки из экокожи, пальто прямого кроя.



