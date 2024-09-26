Воздушные ткани, драпировки и необычные акценты: как современная мода переосмысляет женственность

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Уже на этой неделе в столице стартует Третья Московская неделя моды. Редакция "Клео.ру" собрала женственные образы от брендов - участников MFW.

В то время как оверсайз и монохром заполонили всё модное пространство за последние несколько лет, потребность в женственных нарядах резко возросла. На Московской неделе моды, которая пройдет уже 4 октября, ряд брендов представил коллекции, которые переосмысляют женственность и снова "выводят" ее на подиумы.

Так, бренд Sample Room создал коллекцию платьев, которые гармонично балансируют между роскошью, воздушностью и лаконичностью. Особенностью этой коллекции стало то, что вещи из нее подойдут не только для вечерних выходов, но и для повседневных. Дизайнеры лаконично сочетали между собой страусиные перья, золотые и серебряные нити, полупрозрачные ткани и интересные фактуры.

Фото: официальный сайт бренда Sample Room

Дизайнеры бренда FIORI Dress Code&ETNOfresh при создании своей коллекции взяли за основу сетку, кружево и фактурные ткани. В результате получились "невесомые" образы, которые нашли баланс с современными трендами.

Фото: официальный сайт бренда FIORI Dress Code&ETNOfresh

Коллекция бренда Big Brooch раскрывает тему женственности с помощью нежных лепестков, драпировок и полупрозрачных тканей. Примечательно, что дизайнеры объединили в одну коллекцию и позиции для вечерних выходов, и повседневные образы. Например, вечернее платье этого бренда спокойно соседствует со спортивным костюмом. 

Фото: официальный сайт бренда Big Brooch

Елизавета Федорова

Редактор

 

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