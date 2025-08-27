Московская неделя моды стартует сегодня в столице

Сегодня в столице будет дан официальный старт пятому сезону Московской недели моды. С 28 августа по 2 сентября Москву ждет целая серия ярких событий – от дефиле зарубежных и российских дизайнеров до образовательных лекций и кинопоказов.

Главным центром модного праздника станет "Зарядье", однако подиумы развернутся и в самых неожиданных местах города: на парящем мосту, Болотной площади, в павильонах ВДНХ и даже в залах Пушкинского музея.





В этом году событие собрало наибольшее число участников: более двухсот брендов из разных регионов России и 10 зарубежных стран. В расписании – показы авторов из Турции, Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других государств.

Помимо подиумов, в "Паркинг Галерее" откроется маркет локальных дизайнеров – здесь можно будет не только увидеть новые коллекции, но и приобрести понравившиеся вещи. Кроме того, в зале "Зарядья" организован международный шоурум, а в Artplay запланированы показы короткометражек о модной индустрии в рамках фестиваля World Fashion Shorts.





Отдельный блок посвящен образованию и профессиональному обмену опытом: в рамках форума BRICS+ Fashion Summit пройдут лекции, дискуссии и панельные обсуждения. Впервые на помощь организаторам и гостям привлечен искусственный интеллект – сервис GigaChat, который формирует персональные расписания и помогает фиксировать основные идеи сессий.





Юбилейная Неделя моды обещает стать самой масштабной за всю историю проекта. Вход на показы и мероприятия свободный по предварительной регистрации, что делает событие доступным для всех жителей и гостей столицы.