Спорт на подиуме: бренды, которые покажут спортивные коллекции на Московской неделе моды

Московская неделя моды – это площадка, где дизайнеры из разных городов и стран могут продемонстрировать свое видение стиля. И неважно, идет ли речь о высокой моде, кутюре или повседневных образах – здесь есть место и для спортивного направления, которое уже давно вышло за пределы залов и стадионов. В этом сезоне несколько брендов подготовили коллекции, доказывающие: спортивная одежда может быть не только удобной, но и невероятно модной.

EAZYWAY: спорт как часть гардероба



Бренд EAZYWAY делает ставку на функциональность и актуальные тренды. В коллекции – легинсы, комбинезоны, топы и костюмы, созданные с вниманием к каждой детали. Особая гордость марки – бесшовные топы, которые сидят как вторая кожа, и легинсы, сохраняющие форму даже после интенсивных тренировок. Здесь спорт легко превращается в стиль, который одинаково уместен и в фитнес-клубе, и в городских образах.



ONIT: технологии на службе движения





ONIT выходит на Неделю моды с дебютными мужской и женской коллекциями. Марка делает акцент на инновациях: ткани собственного производства, запатентованные технологии и крой, продуманный до мельчайших деталей. Легинсы анатомической формы, поддерживающие топы, рашгарды, комбинезоны и куртки создают целую спортивную вселенную, в которой комфорт становится синонимом стиля. Эти вещи рассчитаны на тех, кто живет активно и требует от одежды больше, чем просто удобства.

Где все это увидеть

Обе коллекции будут представлены на маркете Moscow Fashion Week, который развернется в "Зарядье". Здесь можно будет не только рассмотреть вещи на показах, но и приобрести понравившиеся модели прямо после дефиле.

Немного о главном событии сезона



Напомним, юбилейная Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября и соберет рекордное число участников: дизайнеров из 28 городов России и гостей из-за рубежа. Показы состоятся на самых эффектных площадках столицы – от парящего моста в "Зарядье" до залов Пушкинского музея. В программе – дефиле, лекции, фестиваль короткометражного кино о стиле и международный форум BRICS+ Fashion Summit. И самое приятное – все мероприятия открыты для широкой публики.

