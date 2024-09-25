В рамках Третьей Московской недели моды пройдет более 30 показов

Участников и гостей ждут более 30 показов зарубежных брендов и лекции ведущих российских экспертов. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум.





Как рассказал руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, свое участие в Московской неделе моды уже подтвердили дизайнеры из Китая, Индии, ЮАР и Индонезии. Также в рамках мероприятия запланирован фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.





Октябрьская неделя моды станет для столицы третьей по счету. Предыдущие две прошли в ноябре 2023 года и в начале марта 2024 года. В мартовском мероприятии приняли участие более 230 дизайнеров и брендов из России и 10 дружественных государств. Среди них – Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика. На показах Второй Московской недели моды побывали 60 тысяч человек. Онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров.





Образовательная программа состояла из лекций, дискуссий об истории моды и современных тенденциях. В ней приняли участие 39 спикеров. Во время проведения Московской недели моды в центре дизайна Artplay прошел второй сезон фестиваля модных короткометражек World Fashion Shorts. На экранах показали 62 ленты.