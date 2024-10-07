От пышки до тростиночки: как менялись стандарты женской красоты

В столице продолжается Третья Московская неделя моды. С 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж" лучшие дизайнеры показывают направления и рассказывают, что будет модным и актуальным в сезоне весна-лето'2025.

Женский журнал "Клео.ру" – официальный информационный партнер Московской недели моды. Каждый день мы не только ведем репортажи с подиума, но и делаем исторические экскурсы. Сегодня речь пойдет про стандарты женской красоты.





90-60-90 – обхват груди, талии и бедер. Сегодня эти цифры считаются эталоном женской красоты. К ним стремятся, о них мечтают. Но мода на такие параметры появилась относительно недавно.

В середине 1990-х мир сходил с ума от Кейт Мосс. Ее размеры 87-58-89 при росте в 168 сантиметров и были взяты за основу, став "золотым стандартом" в мире моды. Хотя появился он исключительно для удобства модельеров – все платья для показов можно было шить одного размера, без учета индивидуальных особенностей фигуры манекенщиц. Да и заменить одну модель на другую при необходимости можно было без труда.





Важная деталь: придумали эти стандарты мужчины. И не от особой любви к женщинам. Тот же Жан-Поль Готье говорил: "Я создаю эталон женской красоты из ненависти ко всем женщинам. Для меня они – просто вешалки для одежды".

Кстати, врачи говорят, что если женщина имеет идеальные модельные параметры, то почти наверняка ее ждут проблемы со здоровьем. Ведь женщинам с узким тазом сложнее родить без помощи врачей, а анорексичные девушки имеют проблемы с месячным циклом и им труднее забеременеть.

Стоит заметить, что у каждой эпохи были свои эталоны красоты. Например, поэты и скульпторы античности воспевали округлые формы. Средневековым аристократкам надлежало быть худыми, с маленькой грудью. Потом возникла мода на постоянную беременность, и если дама не ждала очередного ребенка, она специально надевала накладки на живот, чтобы казаться «на сносях». К XVII веку с подачи художника Пауля Рубенса в почете были дамы с пышными "рубенсовскими" формами. А в XIX веке все носили корсеты, делающие талию тонкой, а женщину визуально хрупкой.





Ну и напоследок. Кукла Барби, которую девочки считают идеально сложенной, на самом деле – урод. Врачи говорят, что в реальной жизни такая фигура анатомически невозможна. Девушка с пропорциями Барби не смогла бы ничего поднять, ей пришлось бы ходить на четвереньках, а длинная и тонкая шея прогнулась бы под весом головы. При росте в 175 сантиметров она бы весила всего 49 килограммов.