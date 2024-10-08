Ковры, пряжа, фарфор: неочевидные тренды современной моды

Московская Неделя моды дала возможность всем желающим познакомиться с дизайнерами из разных регионов страны. Открытость для публики важна, чтобы мода не казалась чем-то недоступным из светской хроники, но стала неотъемлемой частью культурного досуга.

Как писал в 19-м веке первый русский глянец "Столица и Усадьба": "Красивая жизнь доступна не всем, но важно хотя бы знать, что она существует". В 21-м веке важно не просто знать, но запросто в ней, в этой красивой жизни, участвовать.

Среди участников маркета и шоурума были молодые дизайнеры, которые в своем творчестве соединяют красоту, искусство и функциональность. Они предлагают мастерски сделанные вещи, которые можно носить в повседневной жизни или сделать особенным свой casual стиль.

Анна Логинова, основатель и дизайнер ювелирного бренда ALCHIMIA

– Бренд "Алхимия" возник в 2020 году, когда создание украшений стало моей основной профессиональной деятельностью. Все украшения сделаны вручную из фарфора и декорированы позолотой или платиной. Фарфор – один из самых древних материалов, его особенность в длительном процессе изготовления: каждое изделие проходит три высокотемпературных обжига в специальной печи, самая высокая температура – 1300 градусов. Это кропотливый труд.





Это для меня, прежде всего, творчество, которое помогает мне зарабатывать – микробизнес. У нас нет наемных сотрудников, нет задачи масштабироваться, я больше тяготею к искусству.



Лилиана Апроян, основательница и дизайнер бренда Sovushkas Bag (Армения).

– Мы существуем чуть больше года. Изначально я не планировала развивать бренд. Я человек творческий, но дизайну нигде не училась, я получила музыкальное образование – окончила Гнесинку и всегда мечтала петь, продолжаю выступать, даже исполнила дуэт с Филиппом Киркоровым.

Я всю жизнь провела далеко от родины – в 90-е гг мои родители переехали в Россию, в Саратов, но я всегда очень скучала по Армении, мне не хватало ее тепла, доброты. В своем письме сыну режиссер Сергей Параджанов написал: "Мне нечего тебе сказать – единственное, когда тебе будет плохо, тронь ковер, в нем есть тепло! Это я!". Эта фраза вдохновила меня исполнить мечту моей бабушки Сатеник Мнацаканян, которая всю жизнь посвятила семье и дому. Про ее талант шить уникальные изделия из старинных ковров знали только близкие. Я пообещала сделать так, чтобы о сумках из ковров узнали как можно больше людей!





Изначально сумки задумывались как арт-проект, с помощью которого я хотела рассказать широкой аудитории о своей родине, ее неповторимой культуре. Но неожиданно был такой большой спрос, что я начала эти сумки продавать, буквально отрывая от сердца. Но мама убедила меня, что если есть спрос, изделия пойдут в мир, люди будут продвигать нашу культуру по всему миру.

Екатерина Дмитриева, основатель и дизайнер бренда вязаной одежды и аксессуаров Pasma

– Я начала вязать в 15 лет, меня научила мама, и я сама пробовала разные техники, но сначала вязание было просто моим хобби. Свой бренд я решила запустить в 20 лет, три года назад. Тогда в моде были балаклавы, и я начала вязать балаклавы – вязала их весь сезон по несколько штук в день, выкладывала в соцсети, получала множество откликов. Так что все началось с частных заказов через соцсети, позже стали создавать одежду и продавать вещи на маркетплейсах. Сейчас в основном участвуем в маркетах, вяжем под запрос и принимаем заказы.





С нами работает несколько мастеров, но основную работу выполняем мы с мамой. Вдохновляемся фактурной пряжей и под нее подбираем технику – или вяжем крючком джемперы, или спицами вяжем воздушные дырявые свитеры.

Юлия Алиева, основатель бренда вязаной одежды Granny’s и социального проекта Granny’s Russia

– Я несколько лет работала на госслужбе, но всегда хотела заниматься социальным предпринимательством, найти дело своей жизни, которое будет меня вдохновлять. Я поняла, что хочу помогать пенсионерам, и в этих размышлениях в 2018 году родилась идея бренда. Сначала это был бренд, нацеленный на прибыль, – с нами работают 6 мастериц пожилого возраста из Москвы и Подмосковья. Мне стали писать мастерицы со всех уголков России, так появился социальный проект Granny’s Russia, в рамках которого мы помогаем пенсионерам со всей страны продавать свои изделия, сейчас проект насчитывает более 300 участниц.





Елена и Ольга Быстрицкие, основательницы бренда пляжной одежды Empire of Summer и бренда купальников из солнцезащитной ткани Marmelad

– Началось все с того, что моя сестра – дизайнер Елена Быстрицкая – не смогла найти себе подходящий купальник и решила сшить его сама. Мы поняли, что эта ниша свободна и дает большой простор для наших идей. Empire of Summer существует уже более 10 лет, наши купальники носят известные личности, про нас многие знают.





Дочерний бренд "Мармелад" мы создали в 2018 года – стали отшивать туники из UPF-сетки – специальный материал, защищающий от солнца, их было удобно брать с собой на пляж в дополнение к нашим купальникам.

Мы делаем ставку на красивые принты. Все принты Елена рисует сама, отшиваем вещи и принтуем ткани в Москве.