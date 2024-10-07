Мода на разных языках

Это форум для профессионалов с обширной деловой программой, куда могли попасть все желающие по регистрации на сайте. Столько красивых, абсолютно разных и стильных людей со всего мира редко можно встретить в одном месте.



В зале "Зарядье", ставшим местом проведения саммита, атмосфера была творческая и неформальная – к каждому гостю, вне зависимости от его статуса, можно было подойти, задать любые вопросы. Все участники общались на идеальном английском, но на лекциях и дискуссиях был предусмотрен синхронный перевод. События проходили одновременно и с аншлагами в трех залах. Публика очень заинтересованная, много знакомых дизайнеров, студентов, художников, а также жители столицы, которые просто ради любопытства заглянули в один из самых красивых залов Москвы, три дня бывший центром мировой моды – в саммите приняли участие дизайнеры не только из стран БРИКС, но из США, Венгрии, Черногории.

На языке искусства

На двух этажах развернулась выставка "Наследие", которая также была доступна для посещения абсолютно всем. Куратор Ольга Михайловская, историк моды и журналист, основательница проекта Front Fashion, собрала дизайнеров, отражающих в своих коллекциях наследие своей страны.

Сделать такую выставку актуальной и не превратить ее в этнографический музей довольно сложно, были опасения, что нам покажут разные варианты на тему народного костюма, украшенные национальными мотивами. Но ничего подобного! Мы увидели много талантливых дизайнеров, которые через моду выражают свою идентичность – они не стремятся использовать универсальный язык моды, чтобы быть понятными в глобальном мире, но создают свой собственный, самобытный стиль в многоголосье мировой культуры.





Сейчас в ЮАР работает много вдохновляющих дизайнеров, в плане моды у страны большой потенциал. Самый яркий пример – Тебе Магугу, лауреат LVMH Prize (просьба к организаторам пригласить его на следующий саммит в Москву!), он работает в Йоханнесберге, хотя после показа на Лондонской Неделе моды в Музее Виктории и Альберта он мог развивать свой бренд в Европе – сделал капсульные коллекции для Dior и Adidas. Понятно, что далеко не все дизайнеры из стран БРИКС имеют такой международный успех, но подобные кейсы говорят о том, что многие локальные дизайнеры находят свой авторский почерк именно в родной стране, демонстрируя миру ее уникальность.

Также отдельно можно отметить минимализм Вани Мангалисо из ЮАР. Он, судя по всему, вдохновлялся абстрактными и экспрессивными работами африканских художников, которые сейчас активно заявляют о себе и на ярмарках современного искусства.





Совершенно роскошные вещи показали дизайнеры Вайс Асоев из Таджикистана, Айна Дырдылыева из Туркменистана и Аида Кауменова из Казахстана. Удивительно, что от этой роскоши нет ощущения излишества, наоборот, она кажется попыткой прикоснуться к чему-то простому и понятному.

Кроме того, стоит выделить воротники из веревок и бисера, созданные Эммой Амоани из США. Она обыграла наследие североамериканских индейцев, получилось смело и современно – тренд на плетеные аксессуары держится уже не первый сезон.

На языке бизнеса

Самой представительной была сессия, на которой обсуждали перспективы сотрудничества. Все сказали, что московский саммит – это, прежде всего, возможность узнать друг друга ближе, обменяться идеями, увидеть мир моды с другого ракурса. Сейчас это даже важнее, чем обмен опытом. Дизайнеры из стран БРИКС только в начале пути на мировой рынок, Россия прошла этот путь около 30 лет назад, когда открыла себя для мировой моды и сама открылась для западных брендов.

Но мы можем научиться у них переосмыслению своего наследия в контексте современной моды. Они не боятся быть непонятыми, поэтому так ярко проявляют свою непохожесть, свою самобытность. Вероятно, у наших брендов на волне интереса ко всему российскому не получился выхлоп на западе, потому что дизайнеры боялись своей непохожести и пытались выкроить свою самобытность по общим лекалам европейских трендов.

BRICKS Fashion Summit показал новый взгляд на моду как на пространство, где сходятся разные мировоззрения и культуры и сосуществуют в равном диалоге. Парадигма "сделать, как у них" изменилась на стремление показать "как у нас": утверждать свое, не отрицая чужое. В этом единственно верном подходе к сотрудничеству – главная ценность Bricks Fashion Summit.

На языке туризма

Равному диалогу абсолютно разных культур способствуют локальные недели моды. В отличие от модных недель в модных столицах, где развита индустрия, и на первый план выходит коммерческий успех коллекции, в странах БРИКС такие события пока еще ближе к искусству, и их главная цель – познакомить зрителей с местными дизайнерами, показать моду как часть национальной культуры.

В Москву приехали руководители недель моды в Зимбабве (Zimbabwe Fashion Week), Аккре (Accra Fashion Week), Алжире (Alger Fashion Week) и Сейшельских островах (Seychelles Fashion Week). Конечно, туда надо ехать не анализировать и прогнозировать модные тренды, но увидеть что-то абсолютно другое, погрузиться в новую для себя культуру.

Практикуем успех

Помимо дискуссий была организована практическая программа. Будущим дизайнерам рассказывали, как продвигать свой бренд одежды, где искать финансирование, как определить свою аудиторию.





Ловите чек-лист создания собственного бренда от участников BRICKS Fashion Summit! Возможно, какой-то пункт подскажет, где пробел на пути к цели.

1. Ответить на вопросы: что я хочу сказать через одежду? Зачем мой бренд нужен миру моды? Кого я хочу одевать? (Важно помнить, что в основе успешного fashion-бренда не только одежда, но, прежде всего, идея, миссия, эстетика.)

2. Провести анализ рынка и предпочтений своей целевой аудитории.

3. Заручиться поддержкой известных людей, блогеров, журналистов.

4. Продумать экосистему бренда, которая отражает ваши ценности (соцсети, презентация, брендбук, etc.).

5. Определить, кем вы себя видите в индустрии и выстроить бизнес-модель (где будете продавать – онлайн или оффлайн, маркетплейсы или крупные универмаги, etc.).

6. Занять свое "свободное место в пространстве" (Что особенного по сравнению с конкурентами? Почему покупатель должен выбрать тебя? Что ты ему предложишь, чего нет у других?).

7. Если планируете выход на зарубежные рынки – изучить культуру, традиции и погодные условия страны, где хотите развиваться.

BRICKS Fashion Summit проходил одновременно с Московской неделей моды, которая также продолжила тему "Наследие". Многие дизайнеры обратились к русской культуре, миксуя народные мотивы с элементами гранжа, бохо и даже модного в следующем сезоне офискора.