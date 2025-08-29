Девять площадок в столице охватит пятая Московская неделя моды

Москва вновь превратилась в масштабную fashion-сцену: стартовал пятый сезон Московской недели моды, который будет идти до 2 сентября. В этом году проект развернулся сразу на девяти городских площадках – от парка "Зарядье" до центра дизайна Artplay.

Главной точкой притяжения стал "Зарядье". Здесь зрителей ждут показы на парящем мосту, у Китайгородской стены и в "Паркинг Галерее". Концертный зал парка тоже включен в расписание, а параллельно события проходят на других культурных площадках столицы.





Сезон объединил свыше 220 брендов. Среди них – дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и еще десятков российских городов. Отдельный блок составляют зарубежные участники: в этом году свои коллекции привезли авторы из Армении, Никарагуа и еще восьми стран.

В арт-пространстве "Паркинг Галерея" работает маркет, где можно увидеть и приобрести работы из более 65 коллекций: одежду, обувь и аксессуары. Это не только витрина, но и место встреч – дизайнеры общаются с публикой, рассказывают о технологиях и вдохновении.

А в концертном зале "Зарядья" открыт международный шоурум, где российские и зарубежные модельеры обсуждают коллаборации и планы на будущее.





Образовательная часть программы вынесена в отдельный лекторий. Эксперты обсуждают, как музеи и архивы формируют модную повестку, каким образом культурные коды отражаются в одежде и что из литературы можно считать "вечным трендом". Первые лекции уже провели Александра Калошина (Solstudio Textile Group, Radical Chic), Алина Бурмистрова и Елена Баранова.

Отдельный акцент сделан на кинематографе. Фестиваль World Fashion Shorts собрал более семидесяти заявок, из которых в конкурс вошли сорок коротких фильмов. Их покажут 30 августа в Artplay: зрители увидят подборку на восьми экранах одновременно.





За подиумами и яркими выходами стоит огромная работа: над коллекциями трудились около полутора тысяч швей и портных в разных городах России. Всего в подготовке приняли участие более двух тысяч сотрудников брендов и порядка 250 производств – от крупных фабрик до небольших мастерских.

Проект проводится Фондом моды при поддержке Правительства Москвы. За пять сезонов Неделя моды превратилась в пространство, где пересекаются культурные смыслы, бизнес-идеи и новые формы креатива.

Сбер стал стратегическим партнером Московской недели моды.