От балета до костей животных: в столице завершился четвертый день Московской недели моды

Московская неделя моды уверенно близится к финалу – за плечами уже четыре насыщенных дня, и каждый из них доказывает, что мода в столице давно стала больше, чем просто подиум. Это пространство диалога, экспериментов и эмоций, где встречаются молодые имена, региональные бренды и дизайнеры с мировым опытом.

В субботу подиум объединил российские бренды LOST GENOME, Hatsibana, elisabetta, KATEE’S KIDS, SOLANGEL, Sasha Barbakov и SaiJamin, а также зарубежных участников – Mariandrée Gaitán из Гватемалы, американский проект The Noir Collective и южноафриканского дизайнера David Tlale. Такая география создает эффект живого международного разговора, где культурные коды звучат на равных.



Для молодых брендов участие стало заметным шагом вперед. "Это не только возможность показать коллекцию, но и огромная моральная поддержка..." – признается Александр Барбаков (бренд Sasha Barbakov). Его слова звучат как манифест поколения, которое только входит в индустрию.



Региональные показы подарили особую глубину. Петербургский бренд F.T.R. собрал коллекцию на грани личных воспоминаний и ностальгии по эпохам.





"Розовый костюм с юбкой и кардиганом, вдохновленный детским костюмом сестры... Мини-юбка с пайетками и бра в стиле рококо... джинсы на низкой посадке и жакет из гобелена" – каждая вещь, по словам Алены Келехсаевой, связана с конкретным образом, от дагомысских каникул до маминой скатерти.

Совсем другой вектор у команды Gapanovich из Мурманска. Александра Гапанович сделала балет главным источником вдохновения: "Для меня это способ выразить свою любовь к людям, которые посвящают жизнь танцу". Так рождаются ансамбли, где трикотаж соседствует с шелком, а простота – с блеском страз.



Четвертый день открылся дебютом студентов SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY, после чего на подиум вышли ERMILOV (ERMI), SOL Selivanova Olga, ANNA KROPOTOVA, OLEG LEVITSKIY, а также иностранные гости – Emre Erdemoğlu (Турция) и Duly Romero (Испания).



Особым моментом стало шоу LI LAB на парящем мосту в "Зарядье". Одежда здесь оживала в свете и движении, а сама локация подчеркивала атмосферу коллекции.

Бренды из разных уголков России показали, насколько разным может быть язык моды. Санкт-Петербург привез минимализм от KISSELENKO, Москва – BOYARI и LESIA LISUN, а Якутия – концептуальный проект OGO CITIZEN.





"Я собрала кости погибших животных, сделав из них амулеты. Вышила из рыбьей чешуи наряды... Все, что меня окружает, и есть аутентичная эстетика", – делится дизайнер Саввина Мария.

Финальную точку поставил петербургский бренд ZA_ZA. Его коллекция исследует тему памяти и культурных источников. По словам дизайнера Александра Корякина, их команда ищет вдохновение, прогуливаясь по музеям и общаясь с теми, кто хранит давние традиции.