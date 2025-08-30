От балета до костей животных: в столице завершился четвертый день Московской недели моды

 390

В Москве в самом разгаре неделя моды, которая собрала порядка 200 дизайнеров из разных стран и регионов России.

Московская неделя моды уверенно  близится к финалу – за плечами уже четыре насыщенных дня, и каждый из них доказывает, что мода в столице давно стала больше, чем просто подиум. Это пространство диалога, экспериментов и эмоций, где встречаются молодые имена, региональные бренды и дизайнеры с мировым опытом.

В субботу подиум объединил российские бренды LOST GENOME, Hatsibana, elisabetta, KATEE’S KIDS, SOLANGEL, Sasha Barbakov и SaiJamin, а также зарубежных участников – Mariandrée Gaitán из Гватемалы, американский проект The Noir Collective и южноафриканского дизайнера David Tlale. Такая география создает эффект живого международного разговора, где культурные коды звучат на равных.

Бренд Sasha Barbakov на Московской неделе моды. Фото: moscowfashion.ru
Для молодых брендов участие стало заметным шагом вперед. "Это не только возможность показать коллекцию, но и огромная моральная поддержка..." – признается Александр Барбаков (бренд Sasha Barbakov). Его слова звучат как манифест поколения, которое только входит в индустрию.

Региональные показы подарили особую глубину. Петербургский бренд F.T.R. собрал коллекцию на грани личных воспоминаний и ностальгии по эпохам.

Бренд F.T.R на Московской неделе моды. Фото: moscowfashion.ru

"Розовый костюм с юбкой и кардиганом, вдохновленный детским костюмом сестры... Мини-юбка с пайетками и бра в стиле рококо... джинсы на низкой посадке и жакет из гобелена" – каждая вещь, по словам Алены Келехсаевой, связана с конкретным образом, от дагомысских каникул до маминой скатерти.

Совсем другой вектор у команды Gapanovich из Мурманска. Александра Гапанович сделала балет главным источником вдохновения: "Для меня это способ выразить свою любовь к людям, которые посвящают жизнь танцу". Так рождаются ансамбли, где трикотаж соседствует с шелком, а простота – с блеском страз.

Бренд Gapanovich на Московской неделе моды. Фото: moscowfashion.ru
Четвертый день открылся дебютом студентов SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY, после чего на подиум вышли ERMILOV (ERMI), SOL Selivanova Olga, ANNA KROPOTOVA, OLEG LEVITSKIY, а также иностранные гости – Emre Erdemoğlu (Турция) и Duly Romero (Испания).

Особым моментом стало шоу LI LAB на парящем мосту в "Зарядье". Одежда здесь оживала в свете и движении, а сама локация подчеркивала атмосферу коллекции.

Бренды из разных уголков России показали, насколько разным может быть язык моды. Санкт-Петербург привез минимализм от KISSELENKO, Москва – BOYARI и LESIA LISUN, а Якутия – концептуальный проект OGO CITIZEN.

Бренд OGO CITIZEN на Московской неделе моды. Фото: Telegram/@mosfweek

"Я собрала кости погибших животных, сделав из них амулеты. Вышила из рыбьей чешуи наряды... Все, что меня окружает, и есть аутентичная эстетика", – делится дизайнер Саввина Мария. 

Финальную точку поставил петербургский бренд ZA_ZA. Его коллекция исследует тему памяти и культурных источников. По словам дизайнера Александра Корякина, их команда ищет вдохновение, прогуливаясь по музеям и общаясь с теми, кто хранит давние традиции. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.