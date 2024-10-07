От нижней юбки до бикини: эволюции дамского белья

С 4 по 9 октября в столичном "Манеже" проходит Третья Московская неделя моды. Ее информационным партнером выступает женский журнал "Клео.ру". Каждый день у нас выходят обзоры показов, рецензии на сезонные коллекции и исторические очерки. Сегодня мы поговорим о том, как менялась мода на дамское белье.





Жительницы Древней Греции желали изменить пропорции фигуры, обматывая грудь особыми лентами из шелка и кожи. Ведь в те времена маленькая грудь считалась символом красоты и аристократизма. Этот элемент одежды, именуемый строфионом, можно считать прообразом современного бюстгальтера.

В Древнем Египте нижней женской одеждой считалась рубашка из тонкого материала на бретелях, оставляющей открытой грудь. Это уже прообраз современных трусов.

В Средние века маленькая грудь продолжала считаться эталоном женственности. Да и вообще плоская фигура казалась тогда верхом красоты. Поэтому для того, чтобы она не росла, девочкам на ночь клали свинцовые пластины, а ходить им приходилось в тугих деревянных или металлических корсетах всю жизнь. От недостаточного кровотока дамы нередко падали в обморок, а вечно пережатые органы начинали болеть. Да плоды в утробе матери такими корсетами часто были искалечены.





В XV веке тем, что носят под своими юбками женщины, впервые заинтересовалась католическая церковь. Тогда Папа Римский подверг анафеме фижмы (широкий каркас в виде обруча, вставляемый под юбку у бедер для придания пышности фигуре) и понье (придавали объем женской фигуре со спины). Мол, это все – от дьявола.

Трусы никто не носил аж до XIX века. На протяжении нескольких столетий их заменяло большое количество нижних юбок. И лишь потом в моду вошли кружевные панталоны. Кстати, все нательное белье было белоснежным, цветное же считалось пошлым и даже развратным. Лишь с приходом моды на миди и мини-юбки, панталоны начали укорачиваться. Но и тут не обошлось без скандала. Когда появились бикини, в Ватикане сказали, что такое срамное белье "открывает в девушке все, кроме девичьей фамилии ее матери". Папа римский Пий XII объявил ношение бикини страшным грехом для верующих. Поэтому в набожных Италии, Испании и Португалии был введен запрет на ношение такого белья на пляже. Хотя модные журналы захлебывались от восторга и называли мини-трусы "атомной бомбой моды". Индульгенцию же бикини получили в 1952 году, когда актриса Брижит Бардо вышла в них на пляж в Каннах во время кинофестиваля.





А бюстгальтер в его современно видео появился столетие назад – его изобрела врач Гош Саро, разделив корсет напополам. Потом эмигрантка из России Ида Розенталь разделала бюстгальтер на чашечки и организовала в Америке предприятие по производству нижнего белья разных размеров.

Ну а в Советском Союзе особой популярностью пользовались синтетические, ситцевые или шелковые комбинации, выполнявшие роль нижних юбок. Мода на них сошла на нет лишь в 1990-х годах, когда в Россию хлынули лифчики и трусы из Турции, Польши и Китая.