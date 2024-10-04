В Москве представили футуристичную коллекцию памяти Егора Зайцева

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Креативно, дерзко, смело!

Московская неделя моды продолжается в столичном "Манеже". Лучшие дизайнеры России и мира представляют там сезонные коллекции. Оценивают их байеры, звезды и многочисленные журналисты. На показе-трибьюте Егора Зайцева побывал обозреватель женского журнала "Клео.ру"

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Егора Зайцева не стало в июне этого года. И это дефиле – дань памяти модельеру, который был новатором, авангардистом и смельчаком. Ретроспективный микс-показ собрал на подиуме лучшее, что придумал талантливый сын Славы Зайцева.

Вообще Егор Зайцев всегда опережал время – цветами, фактурой, тканями. Созданная им одежда – не про функциональность и удобство, а про красоту, про особое ее проявление.

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Дефиле, которое сейчас прошло в "Манеже" – это нечто футуристичное, неземное, неподвластное земным рамкам. Сложный крой, причудливые комбинации и сочетания, провокативность, дерзость – это и есть постмодернизм в моде.

Кажется, что дизайнер вдохновлялся фантастическими фильмами о других мирах, инопланетных существах, космических приключениях. Каждая модель словно бы пытается преодолеть силу земного тяготения и устремиться куда-то далеко. Возможно, если в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра есть жизнь, то она такая, как в этих смелых образах. С огромными рукавами, с накладками в самых неожиданных местах, с креативными головными уборами.

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Разумеется, на Земле такую одежду не все поймут и примут. Но Егор Зайцев всегда стремился преодолеть условности, рамки, подняться над серой повседневностью и расширить границы.

Эта коллекция – его признание в любви к космосу.

Феликс Грозданов

Журналист, светский обозреватель

 

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