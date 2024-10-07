В Москве подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС

Мир моды традиционно ориентируется на ограниченное число мировых брендов, что создает определенные сложности для развивающихся рынков. Однако недавно в Москве был сделан важный шаг, призванный изменить эту ситуацию. На проходившем там форуме BRICS+ Fashion Summit была подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation).

Это новое объединение включает представителей модной индустрии более чем из 50 стран, среди которых Россия, Индия, ЮАР, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор и Кения. Инициатива вызвала широкий отклик и была встречена с большим энтузиазмом. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что создание такого масштабного международного союза стало одним из ключевых результатов форума БРИКС, проходившего в столице России, и продемонстрировало единство взглядов и значительный потенциал для дальнейшего развития.

Основные цели новой федерации включают:

укрепление партнерских отношений между профессиональными сообществами разных стран;

содействие устойчивому развитию модной индустрии;

культурный обмен;

поддержку молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок.

Особое внимание планируется уделять:

внедрению инновационных технологий;

сохранению культурного наследия и традиционных ремесел;

продвижению экологически устойчивых практик в производстве и потреблении модных товаров.

Председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети отметил, что необходимость в таком союзе назревала давно. Странам с развивающимися рынками нужна собственная платформа, которая позволит их голосу быть услышанным на мировой модной сцене, где доминируют несколько сотен крупных международных брендов.

Международная модная федерация БРИКС открыта для всех, кто разделяет ее ценности и стремления. Для вступления в организацию необходимо подать соответствующую заявку. Новое объединение призвано стать важным инструментом поддержки и продвижения местных брендов, а также укрепления культурных и деловых связей между странами с развивающимися экономиками.