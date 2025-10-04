Экспертный взгляд Люды Никишиной: мифы об эко-мехе, тренды и высококачественные изделия бренда Luda Nikishina

Бренд Luda Nikishina, созданный креативным директором Людмилой Никишиной в 2009 году, уверенно занял свое место в нише верхней одежды, за эти годы став воплощением изысканного стиля и безупречного качества в мире российской моды. Изначально зарекомендовав себя благодаря лаконичным и функциональным пальто из высококлассных материалов, сегодня марка Luda Nikishina предлагает более широкий ассортимент одежды: от дубленок из высококачественного меха до трендовых юбок-кроше.

Люда Никишина – настоящий эксперт с многолетним стажем в сфере верхней одежды, предназначенной для холодной поры. Сегодня мы узнали у нее, как бренду Luda Nikishina удается создавать изделия, объединяющие экологичность и теплоустойчивость, чем экомех лучше натурального, но почему он менее экологичный, вопреки распространенному мнению, и какая верхняя одежда будет в тренде осенью/зимой 2026.





– Люда, последние годы активно развивается тенденция на искусственный мех? Что вы думаете насчет экомеха? Может ли он стать достойной заменой натурального?

– Экомех активно набирает свои позиции благодаря доступной цене и более легкому уходу за изделием. Некоторые производители этого материала добились таких высот, что невозможно отличить на глаз, натуральный перед тобой мех или искусственный. И совершенно точно невозможно не отметить красоту и изящество, с которым выполнены многие изделия из этого материала. При этом, если мы смотрим именно на теплоту таких изделий и комфорт в носке, то пока натуральный мех опережает искусственный по этим параметрам. В натуральном мехе не холодно в мороз и не жарко, когда чуть теплеет – не создается эффекта парника. И, конечно, несмотря на то, что от искусственного его отличают именно легкие несовершенства и индивидуальность каждого изделия – в этом и есть настоящая природная красота, обаяние неповторимости. Мы используем в своей работе искусственный мех из натуральной шерсти, а не из полиэстера – это очень особенный технологичный материал, который сочетает в себе экологичность и теплоту натурального меха и гуманность синтетического.

Кстати, вопреки распространенному мнению, мне кажутся намного более экологичными шубы именно из натурального меха, ведь при аккуратной эксплуатации они дольше сохраняют свой вид и не оставляют такого экологического следа, как и все изделия из нефтепродуктов. Я думаю, в силу своей доступности экомех завоюет свою существенную долю рынка, а натуральные изделия останутся для эстетов и ценителей.

– Что бы вы выбрали: шубу из экомеха или из натурального?

– Для себя я бы выбрала шубу из натурального меха, мой выбор традиционно падает на дубленки и шубы из овчины – они одновременно теплые, легкие и выглядят очень молодежно и трендово. Овчина является субпродуктом, поэтому ее использование более этичное, чем натуральный мех. И благодаря разнообразию цветов и фактур с ними очень интересно играть стилистически.





– Можете ли вы выделить модели верхней одежды, которые будут в тренде осенью/зимой 2025-2026?

– На мой взгляд, будут особенно трендовыми пушистые шубы из прямого меха со сложным окрасом под натуральный мех – немного гранжевые и нарочито акцентные. Дубленки оверсайз с воротником-стойкой и заниженной талией также станут фаворитами модных девушек в этом сезоне.





– На какие критерии стоит обращать внимание при выборе дубленки? Из какого материала лучше покупать дубленку?

– В каждом типе дубленой овчины есть свои преимущества и стилевые особенности. Поэтому выбирать нужно исходя из своих запросов: кто-то мерзнет зимой, и ему подойдет длинный вариант из длинноворсового меха, например, Тоскана или Тиградо. Кто-то, наоборот, сделает выбор в пользу супертонкой овчины с водоотталкивающим покрытием, чтобы носить в период около 0 градусов. Или, как будет особенно актуально этой зимой, добавить к пальто эффектные аксессуары из овчины: массивные шарфы, пушистые варежки или акцентные меховые шапочки-четырехклинки.

– Сейчас многие покупатели жалуются на ценообразование у российских брендов. Они считают, что цены на товары слишком завышены. Как на ваш взгляд, может ли быть верхняя одежда дешевой? И действительно ли у российских брендов сейчас слишком высокая стоимость?

– Низких цен в производстве одежды можно достичь лишь одним способом: большими тиражами и экономией на материалах. И мы видим, что за последнее время расцвело большое количество брендов, которые превратились в большие сети и могут предложить вполне доступные цены. В то же время есть более эксклюзивные дизайнерские бренды, которые работают с небольшими тиражами и высококлассными материалами, включают ручные обработки и вкладываются в длительную разработку моделей – и тут стоимость не может быть на уровне масс-маркета по определению. Здорово, что у покупателей есть выбор, а самое главное для бренда – найти свою аудиторию ценителей, будет она большой или маленькой.





– Можно ли пальто носить зимой? Многие считают, что пальто не подходит для холодной погоды и считают его лишь осенним изделием.

Конечно, пальто можно носить зимой, особенно если оно выполнено из плотной натуральной шерсти. Мы используем для наших зимних моделей более тяжелые материалы и добавляем дополнительные элементы, такие как высокий воротник, застежку на лацкане или капюшон – это позволяет продлить срок использования пальто до -10-15 °C, к тому же всегда можно утеплить пальто дополнительными аксессуарами вроде меховой манишки или легкого пуховичка под низ.