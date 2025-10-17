Алина Загитова стала лицом новой кампании Гоши Рубчинского

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала лицом новой рекламной кампании дизайнера Гоши Рубчинского. Фото и видео с участием спортсменки появились на билбордах в Токио, в одном из самых оживленных районов японской столицы – Сибуе. Кампания символизирует синтез спорта и уличной моды, объединяя дисциплину фигурного катания с эстетикой урбанистического минимализма, характерной для бренда Рубчинского.





В рамках фотосессии Загитова предстала в лаконичных образах бренда: бомбере темно-синего цвета с ярким оранжевым подкладом и светлой футболке с логотипом. Черно-белые снимки и приглушенные тона подчеркивают стиль дизайнера, известного своим вниманием к атмосфере постсоветского пространства и молодежной культуре.





Публикации с кадрами из кампании спортсменка разместила в личных соцсетях, отметив японскую столицу. Для Рубчинского этот проект стал продолжением серии коллабораций с известными личностями из разных сфер – от музыки и кино до спорта.

Алина Загитова – одна из самых узнаваемых фигур в российском спорте и медийном пространстве. Помимо участия в съемках, она активно развивает собственные проекты. Например, в Казани строится Центр фигурного катания, который будет носить ее имя.