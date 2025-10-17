"От мечты не выгорают, а загораются": интервью со стилистом "Модного приговора" Екатериной Медведевой

Когда речь заходит о моде, мы часто говорим не только о вещах, но и о внутреннем состоянии. Стилист программы "Модный приговор" Екатерина Медведева уже более десяти лет помогает женщинам раскрывать себя через одежду – мягко, с юмором и любовью к деталям. В интервью для Клео.ру она поделилась философией стиля, рассказала, как не выгореть в профессии, и раскрыла главные тренды осени-зимы 2025-2026.

– Екатерина, нужно ли получать профессиональное образование, чтобы стать стилистом?

– В нашей профессии есть разные успешные кейсы. Есть стилисты с дипломами, а есть стилисты-самоучки. И важно, что стилист-самоучка тоже постоянно учится: практикуется, анализирует, изучает работы модных Домов, историю моды, искусство.

Я проходила обучение на нескольких курсах. Самым первым был трехмесячный офлайн-курс, на нем я пыталась понять, буду ли я работать стилистом или эти знания применю исключительно к себе. И так влюбилась в стилистику, что решила пойти учиться далее, копнуть вглубь, так сказать.

И сильно повлиявшим на меня как на специалиста стало обучение в Студии развития творческих способностей Любови Поповой на курсах "Большие исторические стили", курс про модные дома, годичный курс "Я – Творец". Потом мне хотелось узнать, как работают стилисты в Италии, и я ездила туда на интенсивное обучение стайлингу.

Но без практики знания тебе не дают ничего, и, конечно, самой большой практической школой для меня стала работа на "Модном приговоре".





– Что вам больше всего нравится в работе стилиста "Модного приговора"?

– В работе над преображением героинь на "Модном приговоре" мне больше всего нравится, конечно, та самая концовка, когда ты видишь, какой красивой может быть женщина. И, конечно, ты подсаживаешься на этот дофаминовый эффект.

– Вы работаете в передаче "Модный приговор" уже 11 лет. Как за столько лет вам удалось не выгореть и продолжить любить свою деятельность?

– Я пришла работать на "Модный приговор" в августе 2014 года. Но у меня были перерывы на рождение детей. Работа на "Модном приговоре" была для меня сбывшейся мечтой. А от мечты не выгорают, только загораются.

И помимо "Модного приговора", у меня много другой работы: закадровой – с персональными клиентами, выступления и обучения, работа с брендами, ведения блога.

И вот от совокупности всех видов моей деятельности, конечно, я выгорала. В первый раз меня спас ковид и последующая за ним беременность – я передохнула. А почти год назад я родила свою вторую дочку и тоже сбавила рабочие обороты. Получается, дети спасают меня от выгорания.





– Давайте немного поговорим про тренды. На ваш взгляд, нужно ли держать руку на пульсе новых веяний в моде?

Как стилист, я, конечно, держу руку на пульсе, анализирую и прогнозирую тренды, и свои выводы внедряю в работу. Но это совсем не значит, что я агитирую всех скупать последние модные новинки, я за умный и рациональный подход, мои клиенты носят выбранные со мной вещи годами.

Погоню за маст-хэвами стоит заменить на глобальное понимание современной моды и стайлинга: характер силуэта, актуальные формы обуви, приемы сочетаний вещи, современные укладки и макияж. Именно эти параметры и задают тон, чтобы вы выглядели современно.





– Какие тренды можно выделить осенью-зимой 2025/2026?

– Тенденция на оверсайз подходит к концу. Но это не значит, что нужно выбросить все объемные жакеты, а приобрести что-то приталенное можно. Например, на осень отлично подходит приталенная кожаная куртка с поясом. Не сдают позиции различные вариации бомберов: классические из плащевой ткани, пальтовой ткани, кожаные. Если вы еще не поносили юбку с брюками, то сейчас самое время это наверстать.

Если говорить про обувь, то я рекомендую приобрести либо сапоги с широким круглым носом, либо полусапожки с удлиненным носом, возможно, срезанным и каблуком от пятки скошенным внутрь.





– Можно ли выделить главные оттенки будущих сезонов, которые мы будем носить в 2025/2026 годах?

– Я бы выделила шоколадный и серый цвета, которые хорошо работают в гардеробе вместо черного. Из цветных акцентов – бордовый и красный.





– Есть ли у вас советы, как найти свой стиль в одежде? Нужно ли отталкиваться от типа фигуры или следить только за трендами?

– Прежде всего, вам нужно досконально изучить ваши данные – это особенности внешности. Не только тип фигуры, но и черты лица, пропорции, даже структуру волос. То есть описать словами какая вы, как вы выглядите. Например: "Я высокая, спортивная, с атлетичной фигурой, у меня тонкие черты лица, немного острый нос". Либо: "Я – миниатюрная с изгибистой фигурой, чувственная, женственная, с большими глазами, курносым носом, пухлыми губами".

И вам нужно честно признаться себе, какой вы хотите быть, и что вам для этого нужно сделать. В этот образ, какой вы хотите создать, привносите частички своих увлечений.

Например, вы любите русскую культуру, посещаете часто старинные русские города – конечно, элементы национального костюма вы можете привнести в свой образ. Надеть блузу с рукавами и воротом, как у национальной русской рубахи, поверх брюк надеть настоящую паневу. А может быть, вы увлечены искусством, сами рисуете, и тогда пальто как полотно картины Мондриана будет абсолютно уместно в вашем гардеробе, как, например, есть у меня. Так формируется ваш уникальный стиль.