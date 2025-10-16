Самые необычные и стильные головные уборы, которые сделают зиму 2025/2026 теплее

Шапки – это не только способ защитить себя от непогоды, но еще и стильный аксессуар, способный дополнить наряд. Рассказываем о самых трендовых вариантах головных уборов на зимний сезон 2025/2026!

Меховой ободок

Меховой ободок возвращается в зимнюю моду 2025/2026 как идеальный компромисс между функциональностью и безупречным стилем. Этот аксессуар – настоящее спасение для любительниц укладок, поскольку, в отличие от классических шапок, он обеспечивает необходимую защиту ушей, совершенно не приминая волосы на макушке. Меховой ободок мгновенно трансформирует любой образ, будь то лаконичное пальто или пуховик, привнося в него нотку ретро-гламура. В этом году дизайнеры призывают экспериментировать не только с нейтральными оттенками, но и с текстурой: особенным спросом пользуются акцентные модели, выполненные из эко-меха с гипертрофированно длинным ворсом.





Утепленная панама

Панама в зимнем сезоне 2025/2026 окончательно теряет статус исключительно летнего аксессуара и становится одной из самых заметных позиций в линейке теплых головных уборов. Сезонная трансформация этого аксессуара состоялась благодаря активному использованию дизайнерами эко-меха и пряжи при создании панам. Ведущие бренды предлагают самые смелые интерпретации: от нарочито ярких, насыщенных цветов, которые выступают в роли главного акцента наряда, до моделей с экстравагантной меховой отделкой.





Балаклава и капор

Балаклава и капор – абсолютный фаворит практичности в зимнем гардеробе 2025/2026, фактически заменяющий сразу два ключевых аксессуара: шапку и шарф. Ее популярность объясняется не только функциональностью, но и стилистической составляющей. Бренды выпустили уйму вариаций дизайна балаклав: тут вам и вязаные балаклавы в технике "кроше", и созданные из крупной пряжи. Конечно, при выборе головного убора не стоит забывать про качество: для того, чтобы капор был не только стильным, но и защищал от холода, предпочтение стоит отдать натуральной шерсти или мягкому кашемиру. Не забываем также про яркий декор: вязаный узор на балаклаве или даже стразы – это однозначно маст-хэв грядущей зимы.



