Выглядеть как жена миллионера: 8 цветов в одежде, которые сделают образ дороже

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Рассказываем про цвета и оттенки, которые всегда выглядят дороже.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что два одинаковых свитера могут выглядеть как из разных вселенных, просто потому что один винный, а другой – ярко-оранжевый? Цвет в одежде – это настоящая магия. Он либо превращает ваш образ в статусный и элегантный, либо делает так, что даже дорогая вещь выглядит... ну, не на свои деньги. Давайте разберемся, какие цвета стоит включить в гардероб, чтобы выглядеть на миллион.

Почему цвет – это важно?

Цвет влияет на восприятие так же, как правильный свет в примерочной. Он задает настроение, определяет статус и даже намекает на вашу уверенность в себе. Именно поэтому винный жакет автоматически кажется дороже ярко-розового, а пастельно-фисташковая юбка выглядит как вещь, которую вы привезли с итальянской виллы.

Винный

Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev
Безусловный хит сезона. Этот глубокий, насыщенный оттенок кричит (нет, шепчет!) о роскоши. Винное платье-футляр или пальто – это идеальный выбор, если хотите добавить образу статуса. Аксессуары в этом цвете тоже работают: винная сумка или обувь всегда выглядят элегантно.

С чем носить:

  • Белый – для контраста.
  • Шоколадный – для уютной монохромности.
  • Золото в аксессуарах – если хочется немного гламура.

Нежно-розовый

Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev
Нежный, но не скучный. Розовый оттенок добавляет в образ свежести и легкости, при этом не перегружая его. Это тот случай, когда цвет говорит: «Да, я знаю себе цену».

С чем носить:

  • Белый или серый – чтобы усилить эффект дороговизны.
  • Нежно-голубой – для романтичного, но статусного образа.

Шоколадный

Грэс Ганем. Фото: соцсети/@greceghanem
Этот цвет как хороший темный шоколад – насыщенный, глубокий и вызывающий приятные ассоциации. Шоколадные пальто, брюки или трикотаж – маст-хэв для тех, кто хочет выглядеть стильно, но при этом не вычурно.

С чем носить:

  • Бежевые и кремовые оттенки – для теплого, богатого сочетания.
  • Винный – для максимальной элегантности.

Пастельно-фисташковый

Грес Ганем. Фото: соцсети/@greceghanem

Звучит как десерт, а выглядит как мечта. Этот цвет придает образу нежность, но не инфантильность. Он идеально работает в повседневной одежде: брючные костюмы, свитеры или даже пальто.

С чем носить:

  • Белый или кремовый – для свежести.
  • Total look – для тех, кто не боится модных экспериментов.

Белый

Франциска Назаренус. Фото: соцсети/@franziskanazarenus
Нет, это не просто цвет. Это символ чистоты, элегантности и, давайте честно, умения держать одежду в идеальной чистоте. Белый костюм или платье всегда выделяют вас из толпы.

С чем носить:

  • С любым из перечисленных выше оттенков.
  • С яркими аксессуарами, но минимально.

Серый

Франциска Назаренус. Фото: соцсети/@franziskanazarenus

Серый часто недооценивают, а зря. В правильных сочетаниях он выглядит невероятно дорого. Например, серое пальто из качественной ткани всегда будет выглядеть элегантно.

С чем носить:

  • С лавандовым или фисташковым – для акцентов.
  • С белым или черным – для классического образа.

Как правильно носить?

Монохром рулит

Образ в одном цвете (в разных оттенках) всегда выглядит стильно. Например, винный total look или шоколадный с легкими акцентами – это безошибочный способ выглядеть дорого.

Материалы играют роль

Обратите внимание на текстуры. Лаванда в шелке – это роскошь, а в флисе – уют, но не статус.

Добавьте акценты

Минималистичные украшения, изящная обувь и качественные сумки завершат образ.

Анти-советы: что не выглядит дорого

  • Кричащие неоновые цвета – их сложно вписать в дорогой образ.
  • Слишком много принтов – особенно детских или кричащих.
  • Старые белые вещи – потертый белый превращается в серый, но не тот, который дорогой.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился подборкой обуви, которая будет выглядеть стильно этой зимой и согреет.


Елизавета Федорова

Редактор

 

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