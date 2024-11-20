Тепло и стильно: 5 трендовых пар обуви, которые стоит купить этой зимой

Зима – тот самый сезон, когда хочется выглядеть стильно, но еще больше – не замерзнуть. Хорошая новость: современная мода позволяет не выбирать между красотой и комфортом. В этом году дизайнеры создали обувь, в которой вы сможете смело ходить по заснеженным улицам и чувствовать себя героиней модной хроники. Вот какие пары стоит добавить в гардероб этой зимой, чтобы быть на пике трендов и не пожалеть об этом ни разу.

Мунбуты



Кто бы мог подумать, что обувь, напоминающая скафандр для ног, станет must-have зимы 2024/25? Мунбуты, или "лунные ботинки", – это не просто тепло, а реально горячий тренд. Их главное преимущество – абсолютный комфорт: толстая подошва, водоотталкивающий верх и внутренняя "шубка".



Как выбрать? Обратите внимание на модели с лаконичным дизайном и нейтральными оттенками – черный, молочный или металлический серебристый. Слишком яркие или перегруженные деталями мунбуты рискуют выглядеть как привет из 2010-х.

С чем носить? Идеально смотрятся с объемными пуховиками или дубленками, а для смелых – с короткой юбкой и плотными колготками. Да, это дерзко, но так и надо!

Угги





Если вы думали, что угги остались в прошлом, пересмотрите свое мнение. Зимой 2024/25 эта уютная классика возвращается снова. Правда, не в своем привычном виде: теперь в моде угги на массивной подошве, с неожиданными деталями вроде молний или карабинов, и в необычных цветах – от насыщенного бордо до нежно-лавандового.

Как выбрать? Ищите модели с толстой подошвой – она не только трендовая, но и практичная, защищает от снега и луж. А еще присмотритесь к укороченным вариантам, которые не перетягивают внимание на себя, но выглядят свежо.

С чем носить? Пожалуй, с чем угодно: от спортивных костюмов до кожаных брюк. Они легко вписываются в casual и уютный повседневный стиль.

Сапоги с широким голенищем



Эти сапоги – настоящая находка для зимнего сезона. Модели с широким голенищем сочетают в себе удобство и элегантность, а еще они идеально подходят для многослойных образов. Они могут быть на каблуке или на плоском ходу.



Как выбрать? Ставьте на минимализм: гладкая кожа, спокойные цвета и без лишних украшений. Слишком много деталей сделают модель тяжелой и визуально устаревшей.

С чем носить? Эти сапоги шикарно смотрятся с вязаным платьем длины миди, объемными пальто или юбкой-трапецией. Добавьте плотные колготки, и вы готовы покорять зимние улицы.

Минималистичные челси



Челси остаются в тренде, но с небольшим обновлением: массивные акцентные подошвы отступают на второй план, уступая место минималистичному дизайну. Такие модели стали чуть более утонченными и женственными, что делает их универсальными.



Как выбрать? Присмотритесь к челси из качественной кожи или замши с небольшой подошвой – они выглядят аккуратно и подходят как для города, так и для офиса.

С чем носить? Они прекрасно дополняют прямые брюки, плотные джинсы или юбки. Наденьте оверсайз-свитер или приталенное пальто – и вот он, тот самый effortless chic.

Казаки



Эти сапожки стали фаворитами осенних показов и плавно перекочевали в зиму. Казаки – это универсальная обувь для тех, кто хочет добавить в образ немного характера.



Как выбрать? Для зимы лучше брать казаки из прочной кожи или замши с устойчивым каблуком. В тренде модели с минималистичным декором – например, металлическим носком или тонкими тиснениями. И главное: никаких тонких шпилек, только комфортные каблуки средней высоты.

С чем носить? Попробуйте их с длинным пальто, вязаным платьем или даже широкими брюками, заправленными внутрь. Это та пара, которая сразу выведет ваш образ на новый уровень.

Пара слов о деталях

Какими бы трендовыми ни были ваши зимние ботинки, важна не только форма, но и качество. Проверяйте швы, выбирайте модели с утепленной стелькой и нескользящей подошвой. А чтобы обувь радовала не один сезон, ухаживайте за ней правильно: пропитывайте водоотталкивающим спреем и давайте время высохнуть после каждого выхода.

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