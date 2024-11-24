Звездные советы: какие украшения и аксессуары выбрать по гороскопу в 2025 году

Чтение гороскопов перед Новым годом стало практически зимней традицией. Даже человек, который никаким предсказаниям не доверяет, просматривает хотя бы наискосок советы астрологов – что поможет достичь мечты, каким будет год, и в чем его встретить. В глобальных вопросах звезды могут ошибаться – слишком много факторов должно сойтись, да и вообще, этот глобальный мир слишком непредсказуемый. Но у звезд можно попросить подсказки, как улучшить нашу личную жизнь – иногда для этого достаточно правильно подобранного на вечер образа. Астролог Юлия Гикис в беседе с женским журналом "Клео.ру" дала рекомендации по составлению стильного гардероба для каждого знака зодиака.





Как с помощью одежды и аксессуаров подчеркнуть сильные и яркие черты характера

У каждого знака зодиака есть определенные цвета и стиль. Обратите внимание на то, как звучат “Весы” и “Козерог”. Весы – это воздушная стихия. Звучит как что-то легкое, беззаботное и нежное. А Козерог – земная стихия, звучит как что-то строгое, неуправляемое, сердитое и грозное. Зная планеты, которые управляют каждым знаком зодиака, можно усилить свою жизненную энергию и черты характера.



Овен и Скорпион. Управители – Марс и Плутон. Оба знака –решительные, страстные и яркие персоны. Они умеют властвовать и подчинять. Их цвета – красный, серый и серо-голубой. Эти цвета наполняют и разжигают энергию в этих знаках. По аксессуарам им подходит что-то грубое и более серьезное, без пестрых и романтичных дополнений.





Телец и Весы. Управители – Венера и Хирон. У обоих знаков хорошие способности в искусстве, имеется чувство стиля и гармонии. Они становятся душой компании и знают правила поведения в высшем обществе. Их цвета – розовый и голубой. Аксессуары подойдут нежные, более женственные, например, часы с романтичным ремешком или золотые серьги с камушками. Это самые гармоничные знаки, поэтому носить крупные аксессуары им не нужно.





Близнецы и Дева. У этих знаков хорошо подвешен язык, они склонны к анализу, умеют себя организовать и докопаться до сути. Идеально их образ дополнят блокнот, папка и гаджеты. Как правило, они любят носить солнечные очки. Их цвета – желто-зеленый и зеленый.





Рак. Управитель – Луна. Поэтому они чувствительные, ранимые, хорошие психологи и отличные родители. Аксессуары должны дополнять их доброту и сострадание. Они ни в коем случае не наденут на себя цепи и кожаные атрибуты. Их характер очень нежный и впечатлительный, поэтому максимально добавляем романтику. Цвет – желтый. Он помогает им в стрессовых ситуациях.





Лев. Управитель – Солнце. Самые яркие, творческие и жизнерадостные. Поэтому в их характере так много уверенности, открытости и самостоятельности. Их цвет – золотисто-оранжевый. Хорошо бы Льву носить золотые украшения – они не любят подделки, а только настоящие драгоценные аксессуары известных брендов.





Стрелец и Рыбы. Управители – Юпитер и Нептун. Это те еще идеалисты, очень любят поучать и быстро увлекаются своими идеями. Эти знаки очень хорошо чувствуют погоду в обществе и любят путешествовать. Их цвет – пурпурный и фиолетовый. Они всегда хотят быть в теме, поэтому им важно следить за модой. Все аксессуары должны выглядеть дорого, стильно, возможно, даже с логотипом бренда на аксессуаре.





Козерог и Водолей. Управители – Уран и Сатурн. Это самые свободолюбивые люди, они умеют быть собой. Упорные и добиваются поставленных целей. Два знака, которых нельзя контролировать. Их цвет– красно-коричневый. Они любят украшения с натуральными камнями, и чтобы в этих украшениях был заложен важный смысл.





Какие украшения выбрать

Каждому знаку зодиака помогает усилить энергию определенный камень и металл.

Если его найти и носить в украшениях, можно проработать сложные аспекты в своей натальной карте.

Что такое аспекты? Это угол между двумя планетами. На момент вашего рождения таких аспектов бывает достаточно много, и они все разные. Есть гармонизирующие (когда планеты “дружат” и готовы помогать вам в течение вашей жизни), бывают напряженные (планеты вынуждены “договориться”). Напряженный аспект мы можем проработать за счет своих действий и камней. Гармонизирующие аспекты мы можем еще больше усилить тем же способом!



Для этого можно обратиться к астрологу или другим специалистам – они правильно рассчитывают по вашим данным определенный инструмент, который помогает им рассчитать ваши напряженные моменты судьбы. К кому попало лучше не обращаться и не стоит покупать “обереги по интуиции”, ведь некоторые камни не совместимы с другими камнями и металлами. На самом деле это все не шутки!



А для того, чтобы узнать все ваши камни и их совместимость между собой, я как астролог строю натальную карту. Также можно узнать, в какой солнечный и лунный день вы родились – данная информация рассказывает об индивидуальном тотеме – чтобы точно подобрать для себя оберег или амулет, нужно получить полную информацию о себе.



Я дам общие рекомендации по знакам зодиака.





Овен. Рубин, этот камень следует носить только в индивидуальном украшении – он ни с кем не дружит. Также можно присмотреться к ониксу.



Телец. Малахит, он защищает от злых людей и их намерений.



Близнецы. Цитрин защищает от сумбурных действий и азартного настроения.

Рак. Жемчуг – камень защиты брака и здоровья.

Лев. Бриллиант, помогает усилить власть.

Дева. Оникс подходит для тех, кто часто болеет и сильно мнителен по отношению к своему здоровью.

Весы. Оникс и аметист избавляют от тревог.

Скорпион. Синий сапфир помогает справиться с эмоциями.

Стрелец. Гранат – для вас это денежный талисман.

Козерог. Черный оникс, малахит – для исполнения желаний.

Володей. Циркон – для одиноких женщин.

Рыбы. Александрит – камень долголетия, лунный камень от стресса, носим не постоянно, а только в стрессовый период.

Нам кажется, это хороший повод обновить или дополнить свой гардероб в 2025 году – полностью менять свой стиль не придется, но просто добавить недостающие элементы, а вдруг сработает?